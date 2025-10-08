Thứ Tư, 08/10/2025

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, cổ phiếu HBS bị hạn chế giao dịch

Hà Anh

08/10/2025, 13:48

HNX thông báo quyết định đưa cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch.

Sơ đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch.

Nguyên nhân là do HBS chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 8/10/2025.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Chứng khoán Hòa Bình phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch

Trước đó, cổ phiếu này đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 18/9/2025, lý do là Chứng khoán Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Về nhân sự, trước đó ông Lê Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 đã có đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, ông Dương cho biết "vì một số lý do công việc của cá nhân nên tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty".

Đồng thời, công ty bổ nhiệm bà Trần Mỹ Linh - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ ngày 25/8/2025.

Kết thúc quý 2/2025, HBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 17,89% so với cùng kỳ (3,4 tỷ đồng) là do doanh thu lãi tiền gửi quý 2 này tăng so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HBS ghi nhận giải lãi từ 8 tỷ đồng xuống còn hơn 5,8 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT HBS đã ra có quyết định nghiêm cấm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện thanh toán cho khách hàng liên quan đến các khoản tiền nộp vào và rút ra từ 08 tài khoản của Công ty HBS, các khoản tiền này, đã bị Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, và Phan Sỹ Hải bỏ ngoài sổ sách kế toán và không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh, đặc biệt là các giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính của Công ty HBS.

Đồng thời, yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách IT phong tỏa toàn bộ số dư 608 mã chứng khoán, tương ứng với số tiền hơn 89,4 tỷ đồng, của 1.220 tài khoản cá nhân, với tổng số tiền nộp vào là hơn 77,6 tỷ đồng và đã rút ra số tiền hơn 114,27 tỷ đồng, trên 03 tài khoản tổng của Công ty HBS. Các giao dịch này đã bị Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường và Phan Sỹ Hải bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 cho đến khi có kết quả phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HBS căn cứ vào kết quả không biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty HBS năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình ngày 26/06/2025, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HBS mời đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán lại toàn bộ nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty HBS kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2024 theo đúng quy định của Luật chứng khoán, Luật Kiểm toán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật trong việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

Do đó, HBS mới công bố ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2025 và kiểm toán lại giai đoạn từ 01/11/2021 đến 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

VnEconomy

Âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu CAD tiếp tục bị hạn chế giao dịch

08:37, 24/06/2025

08:37, 24/06/2025

Cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch, BGE vẫn đón thêm 2 cổ đông lớn

08:01, 09/06/2025

08:01, 09/06/2025

Bị kiểm toán từ chối cho ý kiến, BOT Cầu Thái Hà vào diện hạn chế giao dịch

10:46, 20/05/2025

10:46, 20/05/2025

Đọc thêm

Cổ phiếu VMD bị tạm ngừng giao dịch

HOSE công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Mã VMD-HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 13/10/2025.

Nhóm quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên của STB

Theo danh sách mà STB mới công bố thì chỉ có 2 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của Sacombank bao gồm Pyn Elite Fund và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank Dương Công Minh.

Cổ phiếu CET chỉ được giao dịch vào phiên chiều thứ Sáu

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định..

CDC chia cổ phiếu thưởng, góp bổ sung 150 tỷ đồng vào Chương Dương Homeland

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chương Dương sẽ tăng từ hơn 439,8 tỷ đồng lên hơn 527,7 tỷ đồng.

MBB đã bán hơn 55,98 triệu cổ phiếu MBS

Sau giao dịch này, MB đã giảm sở hữu tại MBS xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.

