Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Đức Anh

13/05/2026, 10:43

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

Ước tính chi phí mới được công bố ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Washington tới Bắc Kinh - Ảnh: Shutterstock

Thông tin được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẵn sàng nối lại chiến dịch không kích Iran nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, con số mới đã bao gồm chi phí cập nhật cho việc sửa chữa, thay thế thiết bị, cũng như chi phí vận hành nhằm duy trì lực lượng Mỹ tại khu vực xung đột.

“Chúng tôi cho rằng con số này sát mức 29 tỷ USD”, ông Jay Hurst, quyền giám đốc tài chính của Bộ Quốc phòng Mỹ, phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày thứ Ba. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ tiếp tục yêu cầu chính quyền giải trình về chi phí và diễn biến của cuộc chiến ngày càng gây nhiều tranh cãi.

Ước tính chi phí mới được công bố ngay trước khi ông Trump rời Washington tới Bắc Kinh. Ông Trump cho biết chiến sự Iran sẽ là một trong những nội dung được thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng trong ngày thứ Ba, sau nhiều tuần đình chiến, ông Trump phát tín hiệu rằng Mỹ có thể nối lại xung đột nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận.

“Chúng ta sẽ thắng, bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ thắng, dù bằng con đường hòa bình hay bằng cách khác”, ông Trump nói, một ngày sau khi tuyên bố thỏa thuận đình chiến đang ở tình trạng rất mong manh.

“Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận tốt”, ông Trump nói ngày 12/5, khi rời Nhà Trắng để lên đường tới Bắc Kinh.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi số liệu chính thức cho thấy chiến sự Iran đang gây sức ép lên kinh tế Mỹ. Giá nhiên liệu tăng mạnh đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 3 năm. Áp lực lạm phát quay trở lại cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump. Theo cuộc thăm dò do tờ báo Financial Times công bố tuần trước, hơn một nửa cử tri không tán thành cách Tổng thống Mỹ điều hành nền kinh tế.

Tại hai phiên điều trần liên tiếp ở Đồi Capitol vào thứ Ba, các nghị sĩ tập trung chất vấn chính phủ về chi phí chiến sự ngày càng tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chịu sức ép lớn, kể cả từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, do chưa làm rõ Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ lấy nguồn ngân sách nào để chi trả nếu chiến sự kéo dài.

Theo nguồn tin của Financial Times, trong các cuộc trao đổi không công khai, một số quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã sử dụng lượng đạn dược quan trọng tương đương “nhiều năm” dự trữ. Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng dự kiến trình Quốc hội phê duyệt ngân sách bổ sung để trang trải chi phí chiến sự Iran.

“Sẽ tốt hơn nếu Nhà Trắng gửi đề nghị ngân sách bổ sung được gửi tới Quốc hội sớm”, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ken Calvert, người đứng đầu tiểu ban phụ trách chi tiêu quốc phòng, phát biểu sau khi ông Hegseth không nêu rõ thời điểm Nhà Trắng sẽ trình đề nghị này.

Ông Hegseth cũng tránh nói cụ thể về tình trạng kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ, sau nhiều tuần Washington tiến hành không kích tại Iran.

“Những lo ngại về đạn dược đã bị thổi phồng một cách thiếu cơ sở và vô ích. Chúng tôi biết rõ mình có gì và có đủ những thứ cần thiết”, ông Hegseth nói.

Ông Hegseth sau đó nói thêm rằng ông “không đồng tình với cách mô tả kho đạn dược đã cạn kiệt”, nhất là khi nhận định này được đưa ra trong một phiên họp công khai.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đề xuất ngân sách 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2027 chưa bao gồm chi phí chiến sự Iran. Dù vậy, con số này đã cao hơn khoảng 44% so với mức chi quốc phòng được phê duyệt cho năm nay. Điều đó càng làm gia tăng lo ngại tại Washington về chi phí của cuộc xung đột, nhất là trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Chiến sự cũng khiến chi phí vận hành quân đội tăng lên do giá nhiên liệu leo thang. Tại phiên điều trần ở Hạ viện, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Betty McCollum cho biết chi phí nhiên liệu của quân đội Mỹ đang tăng mạnh, khi mức giá dùng để hạch toán ngân sách đã tăng từ 154 USD lên 195 USD/thùng.

Trong khi đó, tại phiên điều trần về ngân sách quốc phòng ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ ông Trump, kêu gọi Tổng thống giữ lập trường cứng rắn với Chủ tịch Trung Quốc tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

Ông Hegseth sau đó cũng nhận xét Bắc Kinh có tầm ảnh hưởng lớn với Tehran, do Trung Quốc “mua một tỷ lệ rất lớn” dầu Iran.

Trong khi đó, các nỗ lực của Mỹ nhằm đàm phán chấm dứt chiến sự vẫn chưa thể giúp mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải trọng yếu nơi khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua mỗi ngày. Iran gần như đã phong tỏa tuyến hàng hải này sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến sự vào ngày 28/2.

