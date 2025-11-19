Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa thông báo về Kế hoạch tuyển chọn lao động người nước ngoài tháng 12/2025 của phía Hàn Quốc.

Theo đó, thời gian tuyển chọn (cấp phép lao động) đối với ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu, khai thác mỏ từ 15-17/12/2025; ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các ngành còn lại từ 18-22/12.

Tổng số lượng dự kiến tuyển chọn (đối với 16 quốc gia phái cử) như sau: Ngành sản xuất chế tạo 6.530 người; đóng tàu 250 người; nông nghiệp 940 người; ngư nghiệp 832 người; xây dựng 178 người; dịch vụ 596 người.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động đang chờ tuyển chọn lưu ý theo dõi tiến trình giới thiệu hồ sơ dự tuyển của mình tại website https://www.eps.go.kr.

Toàn bộ quá trình phái cử bao gồm: thời gian xét duyệt và hiệu lực hồ sơ; thời gian và số lần giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn; thông tin doanh nghiệp lựa chọn và hợp đồng lao động; thời điểm được cấp lệnh cấp visa (CCVI) để xin visa nhập cảnh Hàn Quốc; thời gian dự kiến nhập cảnh…, đều được website hiển thị đầy đủ, và cập nhật tương đồng với hệ thống xử lý của các cơ quan tại Hàn Quốc và các nước phái cử.

Trường hợp mục “Chuyển hợp đồng lao động” trên hồ sơ hiển thị ngày cụ thể, thì người lao động đã chính thức được phía doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu.

Cụ thể, về hồ sơ xin cấp visa, ngay sau khi tiến trình hồ sơ thông báo được cấp giấy phép lao động, người lao động cần liên hệ với Công an tỉnh/thành phố để xin cấp bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp số 2 có chữ ký của cán bộ Tư pháp (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam không chấp nhận bản chữ ký điện tử).

Do yêu cầu về thời gian chờ cấp lý lịch tư pháp, người lao động cần chủ động xin cấp giấy tờ này trong thời gian sớm nhất, không chờ đợi thông báo đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Những lao động có thể nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian đào tạo sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước và phía Hàn Quốc tiến hành xin visa, và sắp xếp kế hoạch xuất cảnh trong thời gian sớm nhất.

Người lao động cần in và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu đối với những giấy tờ xin visa. Chuẩn bị trước để có thể nộp đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian tham gia khóa giáo dục định hướng.

Đồng thời, người lao động cần chuẩn bị các khoản tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được thông báo tham gia khóa giáo dục định hướng, bao gồm: Khoản tiền Việt Nam tương đương với 630 USD và chi phí hành chính xin cấp visa 390.000 đồng; 100 triệu đồng để thực hiện thủ tục ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước khi xuất cảnh, người lao động sẽ tham gia khóa giáo dục định hướng do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức. Căn cứ số lượng người lao động được tuyển chọn, trên cơ sở đánh giá khu vực người lao động cư trú và địa điểm tổ chức đào tạo phù hợp, Trung tâm sẽ thông báo kế hoạch giáo dục định hướng cho tất cả người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn.

Trung tâm cũng lưu ý, việc giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn lao động được thực hiện ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động trên hệ thống quản lý của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc).

Vì vậy, không một cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể can thiệp vào quy trình này. Mọi hành vi mô giới lợi dụng Chương trình EPS để chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao động đều là hành vi vi phạm pháp luật.