Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Phúc Minh
19/11/2025, 19:55
Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...
Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa thông báo về Kế hoạch tuyển chọn lao động người nước ngoài tháng 12/2025 của phía Hàn Quốc.
Theo đó, thời gian tuyển chọn (cấp phép lao động) đối với ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu, khai thác mỏ từ 15-17/12/2025; ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các ngành còn lại từ 18-22/12.
Tổng số lượng dự kiến tuyển chọn (đối với 16 quốc gia phái cử) như sau: Ngành sản xuất chế tạo 6.530 người; đóng tàu 250 người; nông nghiệp 940 người; ngư nghiệp 832 người; xây dựng 178 người; dịch vụ 596 người.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động đang chờ tuyển chọn lưu ý theo dõi tiến trình giới thiệu hồ sơ dự tuyển của mình tại website https://www.eps.go.kr.
Toàn bộ quá trình phái cử bao gồm: thời gian xét duyệt và hiệu lực hồ sơ; thời gian và số lần giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn; thông tin doanh nghiệp lựa chọn và hợp đồng lao động; thời điểm được cấp lệnh cấp visa (CCVI) để xin visa nhập cảnh Hàn Quốc; thời gian dự kiến nhập cảnh…, đều được website hiển thị đầy đủ, và cập nhật tương đồng với hệ thống xử lý của các cơ quan tại Hàn Quốc và các nước phái cử.
Trường hợp mục “Chuyển hợp đồng lao động” trên hồ sơ hiển thị ngày cụ thể, thì người lao động đã chính thức được phía doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu.
Cụ thể, về hồ sơ xin cấp visa, ngay sau khi tiến trình hồ sơ thông báo được cấp giấy phép lao động, người lao động cần liên hệ với Công an tỉnh/thành phố để xin cấp bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp số 2 có chữ ký của cán bộ Tư pháp (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam không chấp nhận bản chữ ký điện tử).
Do yêu cầu về thời gian chờ cấp lý lịch tư pháp, người lao động cần chủ động xin cấp giấy tờ này trong thời gian sớm nhất, không chờ đợi thông báo đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Những lao động có thể nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian đào tạo sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước và phía Hàn Quốc tiến hành xin visa, và sắp xếp kế hoạch xuất cảnh trong thời gian sớm nhất.
Người lao động cần in và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu đối với những giấy tờ xin visa. Chuẩn bị trước để có thể nộp đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian tham gia khóa giáo dục định hướng.
Đồng thời, người lao động cần chuẩn bị các khoản tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được thông báo tham gia khóa giáo dục định hướng, bao gồm: Khoản tiền Việt Nam tương đương với 630 USD và chi phí hành chính xin cấp visa 390.000 đồng; 100 triệu đồng để thực hiện thủ tục ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
Trước khi xuất cảnh, người lao động sẽ tham gia khóa giáo dục định hướng do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức. Căn cứ số lượng người lao động được tuyển chọn, trên cơ sở đánh giá khu vực người lao động cư trú và địa điểm tổ chức đào tạo phù hợp, Trung tâm sẽ thông báo kế hoạch giáo dục định hướng cho tất cả người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn.
Trung tâm cũng lưu ý, việc giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn lao động được thực hiện ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động trên hệ thống quản lý của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc).
Vì vậy, không một cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể can thiệp vào quy trình này. Mọi hành vi mô giới lợi dụng Chương trình EPS để chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao động đều là hành vi vi phạm pháp luật.
Bộ hồ sơ xin cấp visa bao gồm: (1) Tờ khai xin cấp visa; (2) Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe; (3) 1 Bản photo 2 mặt của chứng minh nhân dân/căn cước công dân; (4) Bản photo trang 2,3 của hộ chiếu; (5) Phiếu lý lịch tư pháp; (6) Hộ chiếu.
Người lao động phải đọc kỹ hướng dẫn, điền đầy đủ, chính xác thông tin và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự nêu trên. Việc nộp thiếu giấy tờ, kê khai thông tin không chính xác sẽ dẫn đến tiến độ xuất cảnh của người lao động bị chậm, hoặc không thể xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.
11:43, 20/10/2025
Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Bộ Y tế đề xuất cập nhật bổ sung 81 loại thuốc mới chủ yếu dùng cho chữa bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm. Đồng thời, điều chỉnh phạm vi sử dụng thuốc, không chỉ theo hạng bệnh viện, cấp cơ bản, mà mở rộng một số thuốc về phạm vi trạm y tế xã, cấp cơ sở y tế ban đầu...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: