Thứ Tư, 22/10/2025

Không có việc can thiệp vào quy trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Phúc Minh

20/10/2025, 11:43

Việc giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được thực hiện ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động trên hệ thống quản lý của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc. Vì vậy, không một cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể can thiệp vào quy trình này…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Triển khai kế hoạch tuyển chọn, phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) năm 2025, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông báo về Kế hoạch tuyển chọn lao động người nước ngoài quý IV/2025 của phía Hàn Quốc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động đang chờ tuyển chọn lưu ý một số nội dung.

Theo kế hoạch, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn lao động trong ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu, khai thác mỏ từ 21/10 – 24/10/2025. Ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các ngành còn lại từ 27/10 – 30/10/2025. Thực hiện giới thiệu lại đối với những trường hợp bị trì hoãn sau khi được cấp phép từ ngày 3/11 - 4/11/2025.

Tổng số lượng dự kiến tuyển chọn (đối với 16 quốc gia phái cử) như sau: Ngành sản xuất chế tạo 13.062 người; ngành đóng tàu 500 người; ngành nông nghiệp 1.878 người; ngành ngư nghiệp 1.662 người; ngành xây dựng 356 người; ngành dịch vụ 596 người.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động có thể theo dõi tiến trình giới thiệu hồ sơ dự tuyển của mình tại website https://www.eps.go.kr.

Toàn bộ quá trình phái cử bảo gồm: thời gian xét duyệt và hiệu lực hồ sơ; thời gian và số lần giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn; thông tin doanh nghiệp lựa chọn và Hợp đồng lao động; thời điểm được cấp lệnh cấp visa để xin visa nhập cảnh Hàn Quốc; thời gian dự kiến nhập cảnh…Tất cả đều được website hiển thị đầy đủ, và cập nhật tương đồng với hệ thống xử lý của các cơ quan tại Hàn Quốc và các nước phái cử.

Trường hợp mục “Chuyển hợp đồng lao động” trên hồ sơ hiển thị ngày cụ thể, thì người lao động đã chính thức được phía doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu và các khoản chi phí cần thiết.

Về hồ sơ xin cấp visa, ngay sau khi tiến trình hồ sơ thông báo được cấp giấy phép lao động, người lao động cần liên hệ với Công an tỉnh/thành phố để xin cấp bản gốc phiếu lý lịch tư pháp số 2 có chữ ký của cán bộ tư pháp. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam không chấp nhận bản chữ ký điện tử.

Do yêu cầu về thời gian chờ cấp lý lịch tư pháp, người lao động cần chủ động xin cấp giấy tờ này trong thời gian sớm nhất, không chờ đợi thông báo đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Những lao động có thể nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian đào tạo sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước và phía Hàn Quốc tiến hành xin visa và sắp xếp kế hoạch xuất cảnh trong thời gian sớm nhất.

Người lao động cần in và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu đối với những giấy tờ xin visa. Cần chuẩn bị trước để có thể nộp đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian tham gia khóa giáo dục định hướng.

Bên cạnh đó, người lao động cần chuẩn bị các khoản tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được thông báo tham gia khóa giáo dục định hướng. Bao gồm: Khoản tiền Việt Nam tương đương với 630 USD và chi phí hành chính xin cấp visa 390.000 đồng; 100 triệu đồng để thực hiện thủ tục ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Căn cứ số lượng người lao động được tuyển chọn, trên cơ sở đánh giá khu vực người lao động cư trú và địa điểm tổ chức đào tạo phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo kế hoạch giáo dục định hướng cho tất cả người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn.

Trung tâm Lao động ngoài nước lưu ý, việc giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn lao động được thực hiện ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động trên hệ thống quản lý của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc). Vì vậy, không một cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể can thiệp vào quy trình này.

Mọi hành vi mô giới lợi dụng Chương trình EPS để chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao động đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Để đảm bảo thời gian xuất cảnh theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, người lao động cần chủ động theo dõi các thông báo trên website colab.moha.gov.vn; các tin nhắn, điện thoại từ Trung tâm Lao động ngoài nước và Sở Nội vụ để thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục và tham gia đào tạo đúng kế hoạch.

