Chiến sự Trung Đông làm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất may mặc Nam Á

Trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, căng thẳng tại Trung Đông được nhận định là càng làm gia tăng những thách thức mà các doanh nghiệp dệt may và may mặc tại Nam Á đang phải đối mặt...

Ông Ashwin Chandran, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Ấn Độ, mô tả tình hình hiện tại là đầy biến động và khó lường.

“Trong bối cảnh các doanh nghiệp dệt may và may mặc vốn hoạt động với biên lợi nhuận rất mỏng, bất kỳ sự gia tăng nào về chi phí logistics và bảo hiểm do tình hình tại Tây Á cũng sẽ đẩy họ vào thế hết sức khó khăn. Điều này không chỉ làm tăng đáng kể chi phí vận hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các cam kết hợp đồng,” ông Chandran lý giải.

“Ngành dệt may đang gặp không ít trở ngại do chiến sự,” ông RK Jain, đại diện Phòng Thương mại & Công nghiệp Mewar - Ấn Độ, cho biết, đề cập đến cụm công nghiệp dệt may Bhilwara (bang Rajasthan, Ấn Độ) với khoảng 450 đơn vị sản xuất vải và 20 nhà máy kéo sợi.

“Nhiều đơn hàng hiện bị đình trệ tại địa phương, mắc kẹt ở cảng, hoặc bị các đối tác tạm hoãn. Nếu tình trạng này kéo dài, xuất khẩu của chúng tôi có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu tình trạng này kéo dài, xuất khẩu của chúng tôi có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng”.

“ÁP LỰC KÉP” TỪ XUNG ĐỘT

Mô tả căng thẳng tại Trung Đông là mối đe dọa đối với “xương sống xuất khẩu” của Bangladesh, Giáo sư tài chính người Bangladesh M. Kabir Hassan cho biết: “Ngay cả những biến động chi phí nhỏ cũng có thể quyết định việc doanh nghiệp có giành được đơn hàng xuất khẩu hay không” – đặc biệt trong một ngành vốn đã cạnh tranh với biên lợi nhuận rất mỏng.

“Ngành này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu bông, sợi, thuốc nhuộm, hóa chất và các phụ liệu. Ngay cả khi nguồn cung không đến từ Trung Đông, những gián đoạn trong vận tải toàn cầu vẫn đẩy chi phí nhiên liệu hàng hải tăng cao, gây thiếu hụt container, làm tăng phí bảo hiểm và nhu cầu vốn lưu động. Thời gian giao hàng kéo dài cùng chi phí đầu vào leo thang tiếp tục bào mòn biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh các nhà mua hàng quốc tế không dễ chấp nhận việc tăng giá,” ông viết trong một bài bình luận gần đây tại The Business Standard.

Các nhà xuất khẩu may mặc Ấn Độ hiện bắt đầu lo ngại nguy cơ gián đoạn không chỉ dừng lại ở eo biển Hormuz mà có thể lan rộng tới eo biển Bab-el-Mandeb – cửa ngõ dẫn vào tuyến hàng hải Biển Đỏ nối với kênh đào Suez. Nếu khu vực này gặp sự cố, các lô hàng đi châu Âu sẽ buộc phải chuyển hướng vòng qua Nam Phi, kéo theo chi phí tăng mạnh và thời gian vận chuyển chậm thêm từ 15 – 20 ngày.

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG BỊ ĐÌNH TRỆ

Khi năng lực vận tải hàng không sụt giảm mạnh, giá cước vận chuyển cũng lập tức leo thang. Theo chia sẻ của các nhà sản xuất địa phương, nhiều lô hàng may mặc cung ứng cho các tập đoàn thời trang cùng các nhà bán lẻ thời trang lớn khác đang bị mắc kẹt tại các sân bay ở Bangladesh và Ấn Độ, khi xung đột Trung Đông buộc các hãng hàng không như Emirates và Qatar Airways phải hủy chuyến.

Ông Alexander Nathani, đối tác điều hành của Kira Leder (có trụ sở tại Mumbai) – doanh nghiệp sản xuất áo khoác da cho Inditex và các nhà bán lẻ Áo như Cigno Nero, Fussl và Wiedner – cho biết chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không từ Mumbai sang Áo đã tăng gấp đôi do hàng loạt chuyến bay bị hủy.

“Hiện toàn bộ công suất vận chuyển gần như bị dồn vào số ít hãng hàng không vẫn còn hoạt động, khiến giá cước tăng vọt,” ông Nathani nói. “Một lô hàng tại Pakistan vẫn đang bị kẹt trong nhà máy, còn lô hàng từ Mumbai dự kiến sẽ được hãng Swiss Air tiếp nhận vào thứ Hai tới – hy vọng các chuyến bay vẫn vận hành bình thường để mọi thứ có thể được thông suốt”.

Khi được Reuters hỏi về những gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Nam Á, các nhà bán lẻ thời trang Primark, H&M và Marks & Spencer cho biết phần lớn đơn hàng của họ vẫn được vận chuyển bằng đường biển.

“Việc đóng cửa không phận tại Trung Đông khiến các chuyến bay chở hàng bị đình chỉ đang làm gián đoạn đáng kể hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không,” ông Mohammad Hatem, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất và Xuất khẩu Hàng dệt kim Bangladesh, nhận định.

Ông này cũng cảnh báo rằng nếu eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược ngăn cách Iran với Oman và UAE – tiếp tục bị phong tỏa, chi phí vận chuyển đường biển cũng sẽ tăng theo. “Nhìn chung, chúng tôi thực sự lo ngại – một cuộc khủng hoảng lớn khác có thể đang ở phía trước”.