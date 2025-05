Chốt 19 phương thức xét tuyển trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025

So với năm 2024, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã loại bỏ 4 phương thức gồm: Xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo đề án và các phương thức khác; xét tuyển thẳng theo đề án của cơ sở đào tạo; kết hợp phỏng vấn với tiêu chí khác để xét tuyển; kết hợp chứng chỉ quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển.

Tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thêm 3 phương thức mới gồm: Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT hoặc chứng chỉ quốc tế khác đủ điều kiện để xét tuyển; kỳ thi V-SAT; sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như dưới đây:

Về mã tổ hợp xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT) sử dụng Mã tổ hợp xét tuyển do Bộ quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung danh sách các mã tổ hợp phù hợp với các môn học theo chương trình phổ thông 2018 để các cơ sở đào tạo thống nhất sử dụng (cơ sở đào tạo tải danh sách các mã tổ hợp trên trang Nghiệp vụ).

Các cơ sở đào tạo tải Mã tổ hợp xét tuyển trên Trang nghiệp vụ; đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NK1, NK2 là do cơ sở đào tạo quy định.

Đối với các phương thức xét tuyển khác: Mã tổ hợp gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định.

Theo hướng dẫn, các cơ sở đào tạo phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ trong tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do: không đủ điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ, điều kiện sức khoẻ, không đảm bảo yêu cầu về lý lịch để học tập;

Chủ động giải quyết và phối hợp với các cơ sở đào tạo liên quan để giải quyết quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro, giải quyết việc thí sinh được chuyển đến hoặc chuyển đi do sai sót trong tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của cơ sở đào tạo; nếu cơ sở đào tạo xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu theo quy định thì cơ sở đào tạo và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo Điều 27 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Các cơ sở đào tạo sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp, phương thức, chứng chỉ ngoại ngữ cho một ngành hoặc nhóm ngành để xét tuyển, phải xác định và công bố công khai quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn.

Các cơ sở đào tạo phải bố trí bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh.

Tạo điều kiện hỗ trợ thí sinh được sử dụng các phòng máy tính nối mạng internet của cơ sở đào tạo để thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (nếu thí sinh có nhu cầu).