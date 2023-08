Chu kỳ cắt giảm hàng tồn kho tại Mỹ sắp kết thúc, xuất khẩu thủy sản, đồ gỗ của Việt Nam phục hồi trước

Trong 8 tháng năm 2023, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 53 tỷ USD giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

HÀNG TỒN KHO TẠI MỸ ĐÃ TẠO ĐÁY

Phân tích về tình hình xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm trong thời gian đầu năm 2023, theo ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho biết, các nhà bán lẻ và các công ty hàng tiêu dùng tại Mỹ như Nike, Lululemon...đã đặt mua quá nhiều sản phẩm Made in Vietnam và Made in Asia trong năm ngoái do kỳ vọng về sự phục hồi của kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhưng điều đó không xảy ra.

Sau khi các biện pháp phong tỏa Covid-19 được gỡ bỏ, thay vì mua nhiều hàng tiêu dùng hơn, người Mỹ lại ưu tiên chi tiêu cho các dịch vụ như du lịch và ăn uống. Tình hình càng trở nên ảm đạm hơn khi các công ty nói trên đã đặt hàng quá nhiều từ các nhà máy ở châu Á nhằm giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu hàng, kết quả là lượng hàng tồn kho của các công ty như Walmart, Target và Nike đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước vào khoảng cuối năm 2022.

Để giải quyết lượng hàng tồn kho ở mức quá cao, các tập đoàn đa quốc gia đã cắt giảm đơn hàng. Tuy nhiên, các công ty Mỹ đã đẩy mạnh cắt giảm hàng tồn kho trong suốt năm 2023 theo chỉ số ISM và S&P Global PMI.

Lượng tồn kho của các nhà bán lẻ tại Mỹ vẫn tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước nhưng lượng hàng tồn kho đối với sản phẩm Made in Vietnam như hàng điện tử gia dụng và hàng may mặc là không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tuần trước, cả Walmart và Target thông báo rằng lượng tồn kho của họ đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước sau các nỗ lực quyết liệt để giảm tồn kho trong suốt năm 2023.

Nỗ lực giảm hàng tồn kho của các công ty như Walmart và các công ty khác đang gần kết thúc và xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 7 vừa qua, đạt mức tăng gần 7% so với tháng 6. Do đó, xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ cải thiện đáng kể từ mức giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6 còn 14% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7.

"Hàng tồn kho tại Mỹ đã tạo đáy giúp cho xuất khẩu Việt Nam sẽ hồi phục mạnh vào quý 4/2023", Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital kỳ vọng.

XUẤT KHẨU GỖ VÀ THỦY SẢN ĐƯỢC KỲ VỌNG HỒI PHỤC SỚM HƠN MAY MẶC

Dự báo về tình hình xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong nửa cuối năm 2023, Chứng khoán Agriseco cũng kỳ vọng xuất nhập khẩu sẽ hồi phục dần. Một số mặt hằng xuất khẩu kỳ vọng tăng trưởng tốt những tháng cuối năm gồm gạo, nông sản, thủy sản, hàng may mặc, xơ sợi, gỗ...

Trong đó, xuất khẩu gỗ hồi phục nhờ doanh số bán nhà mới tại thị trường Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi cho thấy những tín hiệu khởi sắc đầu tiên của thị trường nhà ở qua đó giúp kỳ vọng vào sự phục hồi của các đơn hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ. Bên cạnh đó, xuất khẩu thủy sản hồi phục nhờ Lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, chỉ số niềm tin người tiêu dùng bắt đầu phục hồi rõ nét; Nhu cầu đơn hàng cải thiện để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Với dệt may, giá trị xuất khẩu vải và hàng may mặc sang Mỹ của Việt Nam giảm 25,7% so với cùng kỳ trong 6T2023, đạt mức 7,04 tỷ USD. Dữ liệu của riêng Q2/23 đã cao hơn 27,2% so với quý 1, đạt 3,94 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo nhận định của VnDirect, nhu cầu cho vải và hàng may mặc tại Mỹ sẽ sớm tăng trở lại. Tồn kho hàng hóa bán lẻ quần áo và phụ kiện tại Mỹ đã quay đầu giảm kể từ tháng 3, tuy nhiên hiện vẫn đang ở vùng cao so với giai đoạn trước dịch, do đó hoạt động bổ sung hàng tồn kho trong các tháng tới của các nhà sản xuất sẽ chỉ ở tốc độ chậm. Tuy nhiên, việc nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm sẽ giúp thúc đẩy việc bán hàng và hấp thụ bớt lượng hàng tồn kho đang ở mức cao, tạo dư địa cho các đơn hàng mới để phục vụ cho mùa xuân-hè 2024.

Cũng theo VnDirect, công cuộc kiểm soát lạm phát của Mỹ đang tiến triển tích cực, với việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại quốc gia này tiếp tục thu hẹp đà tăng và đạt mức 3,0% trong tháng 6/2023 – mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Chu kỳ thắt chặt tiền tệ của FED sẽ đảo chiều sau năm 2023, điều này sẽ giúp dần cởi bỏ gánh nặng lên sức tiêu thụ tại các mặt hàng không thiết yếu – trong đó bao gồm quần áo và các sản phẩm khác của ngành Dệt may.

VinaCapital đồng quan điểm rằng xuất khẩu hàng may mặc và giày dép sang Mỹ sẽ phục hồi trong năm sau 2024.