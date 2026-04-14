Chủ tịch TNG Nguyễn Văn Thời từ nhiệm, nhường cơ hội cho lãnh đạo trẻ

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thời.

Cụ thể: trong đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT TNG cho biết lý do xin từ nhiệm là để tạo cơ hội cho lãnh đạo trẻ tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý công ty và ông Nguyễn Văn Thời làm đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chuyển làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

Ông Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1958, là Kỹ sư cơ điện mỏ và Cử nhân Kinh tế. Giai đoạn 1993-2002, ông giữ chức Giám đốc Công ty May Thái Nguyên, tiền thân của TNG hiện tại. Hiện ông sở hữu hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG, tương đương 19,20% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất tại công ty.

Theo giới thiệu, HĐQT TNG hiện gồm 7 thành viên gồm: ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Hà Thị Tuyết - thành viên HĐQT độc lập; ông Nguyễn Mạnh Linh, ông Đào Đức Thanh - thành viên HĐQT không điều hành; bà Đoàn Thị Thu - thành viên HĐQT điều hành và bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - trong đó ông Nguyễn Đức Mạnh (1983) và ông Nguyễn Mạnh Linh (1987) là hai con trai của ông Thời.

Theo báo cáo thường niên 2025, TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ (7.655 tỷ) và lợi nhuận sau thuế 393 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm trước (315 tỷ đồng)

Năm nay 2026, TNG đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,2% và 14,5% so với năm ngoái; cổ tức đạt tối thiểu 16-20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.