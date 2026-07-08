Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến cho ý kiến về 27 nội dung

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 3/8; xem xét nhiều luật, nghị quyết quan trọng để xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, chiều 8/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

KỲ HỌP KHÔNG THƯỜNG LỆ THỨ NHẤT KHAI MẠC VÀO NGÀY 3/8

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất sẽ khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc ngày 24/8, chia làm 2 đợt, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội giao Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án vào chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Như vậy, tổng số nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất là 27 nội dung. Trong đó dự kiến xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với những nội dung đã đăng ký, các cơ quan phải đẩy nhanh tiến độ, không xin lùi, không rút; đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị những vấn đề mới phát sinh và xin ý kiến về thời gian họp.

Nhấn mạnh việc bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan trình tích cực, khẩn trương chuẩn bị nội dung. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thể hiện chính kiến rõ ràng, không né tránh, bảo đảm chất lượng thẩm tra, góp phần vào thành công chung của Kỳ họp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét tổ chức cuộc họp liên tịch để rà soát, đôn đốc các cơ quan bảo đảm tiến độ.

Đây là nhiệm vụ chính trị rất lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

KỊP THỜI THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI ĐỂ LAN TỎA CHÍNH SÁCH

Báo cáo tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều luật, nghị quyết quan trọng để xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn; thực hiện hiệu quả chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội.

Đây đều là những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Do đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội chủ động tổ chức tiếp xúc cử tri theo cách thức linh hoạt, phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh các hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để tổng hợp thông tin, cũng như thông tin kịp thời đến cử tri về các nội dung của Kỳ họp.

Từ đó, tiếp tục lan tỏa sâu cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được xem xét tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.