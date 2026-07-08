Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về 24 dự án luật, nghị quyết quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư, xem xét 24 dự án luật, nghị quyết và chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 8/7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ tư.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thường kỳ thứ tư để cho ý kiến đối với những nội dung rất quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026.

Đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ hai vào cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ; tháo gỡ ách tắc và giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Về chương trình phiên họp, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ; 2 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai; xem xét, thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới có Văn bản số 379, ngày 3/7/2026, đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Do vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện và gửi hồ sơ để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra. Nếu bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cùng với dự án Luật Đất đai sửa đổi thì dự kiến thực hiện vào ngày 28/7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định bằng văn bản đối với 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đây là các dự án không có nhiều vấn đề phức tạp; cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan đã cơ bản thống nhất nội dung, qua đó tập trung thời gian cho các nội dung quan trọng của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày. Cụ thể, đợt 1 diễn ra trong ngày 8/7 và sáng 9/7, xem xét 8 nội dung. Đợt 2 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/7, xem xét 25 nội dung. Ngoài ra, bố trí ngày 28/7 để xem xét 2 nội dung sau khi đã được Trung ương cho chủ trương.

Trước khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp; không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ.

Đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết theo thông tin cập nhật, đến ngày 30/6 và cho đến nay, vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành nghị định chưa được ban hành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội làm việc trực tiếp với các bộ, ngành có liên quan để làm rõ lý do.