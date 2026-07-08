Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về 24 dự án luật, nghị quyết quan trọng
NNhư Nguyệt
Chọn cỡ chữ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư, xem xét 24 dự án luật, nghị quyết và chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.
Sáng 8/7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ
tư.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thường kỳ thứ tư để
cho ý kiến đối với những nội dung rất quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp không thường
lệ thứ nhất, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026.
Đồng thời chuẩn bị một số nội
dung cho Kỳ họp thứ hai vào cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.
Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội
khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ
trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý
ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ; tháo gỡ ách tắc và giảm
áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.
Về chương trình phiên họp, đến thời điểm này, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ
họp không thường lệ; 2 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai; xem xét,
thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương
trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Chính phủ mới có Văn bản số 379, ngày 3/7/2026,
đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi
để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp
không thường lệ thứ nhất.
Do vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện và gửi hồ sơ để các cơ quan của Quốc
hội thẩm tra. Nếu bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cùng với dự án
Luật Đất đai sửa đổi thì dự kiến thực hiện vào ngày 28/7.
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định
bằng văn bản đối với 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đây là các dự án không có
nhiều vấn đề phức tạp; cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan
đã cơ bản thống nhất nội dung, qua đó tập trung thời gian cho các nội dung quan
trọng của kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày.
Cụ thể, đợt 1 diễn ra trong ngày 8/7 và sáng 9/7, xem xét 8 nội dung. Đợt 2 diễn
ra từ ngày 14 đến ngày 17/7, xem xét 25 nội dung. Ngoài ra, bố trí ngày 28/7 để
xem xét 2 nội dung sau khi đã được Trung ương cho chủ trương.
Trước khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị
các cơ quan tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp; không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát
thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan.
Chủ tịch
Quốc hội yêu cầu bảo đảm trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn
thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ.
Đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc có
chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Quốc hội đề
nghị các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, kịp thời
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết theo thông tin cập nhật, đến
ngày 30/6 và cho đến nay, vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhiều
văn bản hướng dẫn thi hành nghị định chưa được ban hành.
Chủ tịch Quốc hội đề
nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội làm việc trực tiếp với các bộ,
ngành có liên quan để làm rõ lý do.
Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho
ý kiến về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; dự án Luật
Dầu khí (sửa đổi); dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù
để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự án Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa
tiền và Luật Các tổ chức tín dụng…
Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng
Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường
sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc
Trung ương…
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức ấn tượng 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Với những kết quả tích cực, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 8,5% từ mức 7,0% trước đó...
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Tài chính tổng kết thực tiễn thi hành, xác định rõ các vướng mắc cần giải quyết, báo cáo nội dung nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu trình Quốc hội.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, phân bổ vốn, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không dàn trải, lãng phí.
Góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh việc phát triển ngành dầu khí phải gắn chặt với phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.