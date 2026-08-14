Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Auckland có Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cùng đại diện các cơ quan chức năng New Zealand. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang và Phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Dame Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee; chứng kiến trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam và Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand.
Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện thiết lập năm 2025 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Hai nước thống nhất thúc đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư; tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị New Zealand tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân được xác định là những động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên sẽ mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng Việt Nam – New Zealand, tạo thuận lợi cho giao lưu, du lịch và hợp tác kinh tế.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, tái khẳng định tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến trao nhiều văn kiện hợp tác về gìn giữ hòa bình, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, tiếp cận thị trường và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chuyến thăm góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – New Zealand, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp xanh và kết nối nhân dân.
Sau 17 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn mất việc mà đang từng bước trở thành “cầu nối” giúp họ tìm việc mới, nâng cao kỹ năng và sớm quay trở lại thị trường lao động.
Việt Nam và New Zealand nhất trí làm sâu sắc Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy thương mại, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường, tăng kết nối hàng không và đào tạo nhân lực chất lượng cao...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thống nhất mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy kết nối hàng không, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả….
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và New Zealand đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo và các ngành nghề mới; đồng thời chuyển các thỏa thuận hợp tác giáo dục thành những kết quả cụ thể.
Trong hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...