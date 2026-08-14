Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Theo TTXVN, tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand theo lời mời của Toàn quyền Dame Cindy Kiro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thành phố Auckland về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Auckland có Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cùng đại diện các cơ quan chức năng New Zealand. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang và Phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán.

Quan chức New Zealand tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Dame Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee; chứng kiến trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam và Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện thiết lập năm 2025 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai nước thống nhất thúc đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư; tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị New Zealand tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Quan chức New Zealand tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân được xác định là những động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên sẽ mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng Việt Nam – New Zealand, tạo thuận lợi cho giao lưu, du lịch và hợp tác kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, tái khẳng định tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến trao nhiều văn kiện hợp tác về gìn giữ hòa bình, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, tiếp cận thị trường và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuyến thăm góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – New Zealand, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp xanh và kết nối nhân dân.