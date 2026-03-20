Chứng khoán Mỹ "thoát hiểm" khi giá dầu thoái lui khỏi vùng 120 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/3), nhưng đóng cửa ở mức cao hơn nhiều so với đáy của phiên, nhờ giá dầu “hạ nhiệt” sau khi vượt mức 119 USD/thùng...

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,27%, còn 6.606,49 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,28%, còn 22.090,69 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 203,72 điểm, tương đương giảm 0,44%, còn 46.021,43 điểm.

Vào thời điểm chạm đáy của phiên, Dow Jones mất khoảng 500 điểm, tương đương giảm khoảng 1,1%, còn S&P 500 và Nasdaq giảm tương ứng 1% và 1,4%.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của cả ba chỉ số, trong bối cảnh giá dầu tăng cao do xung đột Mỹ - Iran đẩy cao mối lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng trên toàn cầu.

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent giao sau tại thị trường London vượt 119 USD/thùng - gần mức cao nhất 3 năm rưỡi thiết lập hôm 9/3 - do tin Iran tấn công mạnh hạ tầng dầu khí của Qatar để trả đũa việc Israel trước đó tấn công mỏ khí đốt của Iran. Nhưng về cuối phiên, giá dầu Brent đã lùi về dưới 109 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent tăng 1,27 USD/thùng, tương đương tăng 1,18%, chốt ở mức 108,65 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,19%, chốt ở mức 96,14 USD/thùng.

Giá dầu bớt “nóng” sau khi phía Mỹ tiếp tục đưa ra những thông tin mang tính trấn an thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói Mỹ có thể sớm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran đang nằm trên các tàu chở dầu trên biển, với tổng lượng ước tính khoảng 140 triệu thùng dầu. Ngoài ra, ông Bessent cũng nói Mỹ có thể tiến hành một đợt xả dầu nữa từ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR).

“140 triệu thùng dầu không phải là nhiều, nhưng cũng đủ để kéo giá dầu xuống, ít nhất là vào thời điểm hiện tại”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận định với hãng tin Reuters.

Cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance dự một cuộc họp với các doanh nghiệp ngành dầu lửa nước này do Viện Dầu khí Mỹ (API) tổ chức. Sau cuộc gặp, CEO Mike Sommers của API nói rằng khai thông eo biển Hormuz là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump bây giờ. “Chúng ta cần mở cửa eo biển. Không còn giải pháp thay thế nào khác”, ông Sommers nói.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi phiên chính thức của ngày thứ Năm kết thúc, giá dầu tiếp tục đi xuống.

Sự thoái lui này diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang giúp khai thông eo biển Hormuz. Phát biểu trước báo giới, ông Netanyahu cho biết Israel đang giúp Mỹ “về tình báo và các phương tiện khác” để đưa eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Ông nói thêm rằng Iran đã mất khả năng làm giàu uranium và sản xuất tên lửa đạn đạo, và chiến tranh có thể sẽ kết thúc sớm hơn mọi người nghĩ.

Lúc 7h30 sáng nay (20/3) theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 1,6% so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm, giao dịch ở mức 106,9 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm gần 1,6%, còn hơn 94,6 USD/thùng.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về những tuyên bố liên quan tới việc mở cửa eo biển Hormuz.

“Cái khó nhất trong toàn bộ tình hình bây giờ vẫn nằm ở việc dù Mỹ và Iran có vẻ đã ‘thắng’ trong cuộc chiến này, nhưng dường như không có một giải pháp quân sự nào cho việc mở cửa eo biển Hormuz ngoài việc triển khai bộ binh. Điều này có nghĩa là giao thông ở Hormuz khó trở lại bình thường nếu không có một giải pháp ngoại giao, mà bây giờ, nỗ lực để đạt giải pháp ngoại giao là hầu như không có”, chiến lược gia Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận xét với hãng tin CNBC.

Trong lúc giao thông ở eo biển Hormuz tiếp tục ở trong trạng thái gần như tê liệt, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản ngày thứ Năm ra một tuyên bố chung nói rằng các nước này “sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực phù hợp để đảm bảo giao thông an toàn” qua Hormuz.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London tron 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo Giám đốc đầu tư Peter Boockvar của công ty One Point BFG Wealth Partners, trong hai tuần đầu chiến tranh, nhà đầu tư nghĩ eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại. Nhưng khi cuộc chiến sắp bước sang tuần thứ tư, nhà đầu tư đang nghĩ có vẻ như tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết, và giá hàng hóa cơ bản - nhất là giá dầu - sẽ khó giảm trở lại mức trước chiến tranh.

Và mối lo này đang gây áp lực giảm lên thị trường chứng khoán toàn cầu, với các thị trường chủ chốt ở châu Á và châu Âu cũng đồng loạt “đỏ lửa” trong phiên ngày thứ Năm.

Ngoài mối lo về giá dầu, ông Boockvar cho biết nhà đầu tư ở Phố Wall còn đang lo ngại về cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực tín dụng tư nhân. Đây là những mối lo đã tồn tại từ trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ càng “đau đầu” hơn trong việc quản lý danh mục của mình trong thời gian tới.