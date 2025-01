Chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh sau báo cáo CPI, giá dầu thô tăng 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/1), sau khi báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy lạm phát lõi bất ngờ giảm và các ngân hàng lớn khởi động mùa báo cáo tài chính bằng những kết quả khả quan.

Giá dầu thô cũng đồng loạt bứt phá nhờ số liệu thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ giảm và mối lo nguồn cung dầu thắt chặt do các biện pháp trừng phạt nhằm vào dầu Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 703,27 điểm, tương đương 1,65%, đạt 43.221,55 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,83%, đạt 5.949,91 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,45%, đạt 19.511,23 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của cả ba chỉ số kể từ hôm 6/11.

Sắc xanh phủ khắp các bản giao dịch sau khi báo cáo từ Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo lạm phát không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 3,2% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng 3,3% của tháng trước và cũng thấp hơn tương tự so với mức dự báo tăng 3,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Chỉ số CPI toàn phần tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo.

“Thị trường thở phào vì hai báo cáo lạm phát nối tiếp nhau, gồm chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố ngày hôm qua và chỉ số CPI công bố ngày hôm nay, đều yếu hơn kỳ vọng. Quan trọng hơn cả, số liệu CPI ngày hôm nay giúp loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất - điều mà một số nhà đầu tư gần đây đã bắt đầu tính đến”, nhà quản lý danh mục John Kerschner của công ty Janus Henderson Investors nhận định với hãng tin CNBC.

Dữ liệu lạm phát mới nhất cũng đưa thị trường trái phiếu hồi phục mạnh sau đợt bán tháo vào đầu tuần, nhờ đó lợi suất quay đầu giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 20 năm có thời điểm giảm khoảng 13 điểm cơ bản, còn 4,65%.

Cổ phiếu tăng trưởng, nhất là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, được nhà đầu tư mua mạnh trở lại. Hai cổ phiếu đình đám Nvidia và Tesla chốt phiên với mức tăng tương ứng 8% và 3%.

Mùa báo cáo tài chính quý 4/2024 đã có sự khởi đầu khả quan vào ngày thứ Tư, với loạt báo cáo từ các nhà băng lớn đều tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích ở Phố Wall. Cổ phiếu JPMorgan Chase tăng gần 2% sau khi đưa ra doanh thu và lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu cao hơn dự báo.

Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 6% nhờ doanh thu và lợi nhuận đều khả quan hơn kỳ vọng. Tương tự, cổ phiếu Wells Fargo và Citigroup cùng chốt phiên với mức tăng 6%.

“Ngày hôm nay, mùa báo cáo tài chính đã khởi động tốt đẹp. Kết quả của các ngân hàng giữ vai trò rất quan trọng, vì lĩnh vực tài chính có liên hệ mật thiết với toàn bộ nền kinh tế. Số liệu khả quan của các ngân hàng lớn ngày hôm nay là một chỉ báo tốt”, chiến lược gia trưởng Larry Tentarelli của trang Blue Chip Daily Trend Report nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,11 USD/thùng, tương đương tăng 2,64%, chốt ở mức 82,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,28%, chốt ở 80,04 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent từ tháng 8/2024 và của giá dầu WTI kể từ tháng 7.

Dầu tăng giá sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu tồn trữ thương mại của nước này trong tuần trước giảm 2 triệu thùng, còn 412,7 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2022, do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Mức giảm này nhiều hơn gấp đôi so với dự báo của giới phân tích. Dù vậy, lượng tồn trữ xăng và các sản phẩm chưng cất tăng nhiều hơn so với dự báo.

Ngoài ra, giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi đợt trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga. Trong một báo cáo hàng tháng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc Nga bị siết trừng phạt có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu và hoạt động phân phối dầu từ nước này. Trưởng chiến lược Ole Hansen của Saxo Bank nhận định mối lo về việc dầu Nga bị tăng cường trừng phạt đang là một yếu tố hỗ trợ giá dầu.

“Các tàu chở dầu Nga có lẽ đang gặp khó khăn trong việc dỡ hàng ở nhiều nơi trên thế giới, dẫn đến sự thắt chặt nguồn cung nhất định trong ngắn hạn”, ông Hansen nói với hãng tin Reuters.

Mức tăng của giá dầu bị hạn chế phần nào do thông tin khả quan về Trung Đông. Trong diễn biến mới nhất, Israel và Hamas đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao đổi con tin.