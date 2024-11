Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau báo cáo lạm phát

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (27/11), trong đó chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất khi một loạt cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ do dữ liệu lạm phát làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thận trọng hơn với việc hạ lãi suất.

Theo dữ liệu mới công bố, tiêu dùng tháng 10 của Mỹ tăng mạnh hơn so với dự báo, cho thấy nền kinh tế duy trì động lực tăng trưởng mạnh nhưng tốc độ giảm lạm phát dường như chững lại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước và 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát lõi (core inflation), đã trừ đi năng lượng và lương thực, tăng 0,3% trong tháng và 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lạm phát vẫn chưa về mức mục tiêu 2% của Fed, cùng với triển vọng thuế quan tăng lên với hàng nhập khẩu dưới chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump, được dự báo sẽ giảm tốc độ cũng như bước nhảy của các đợt hạ lãi suất vào năm sau của Fed.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, sau báo cáo lạm phát, thị trường đặt cược 70% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tháng 12 tới, tăng so với gần 59% một ngày trước đó. Tuy nhiên, Fed được dự báo sẽ không điều chỉnh lại suất trong cuộc họp tháng 1 và tháng 3.

Giới đầu tư vẫn đang theo dõi tác động của tuyên bố từ ông Trump hôm đầu tuần về việc áp thuế 25% với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Mỹ và tăng 10% thuế với hàng Trung Quốc.

Trong một báo cáo mới đây, ngân hàng Goldman Sachs dự báo rủi ro chính sách thuế quan tăng lên có thể làm chậm tiến trình đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% của Fed.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq giảm 0,59%, chốt phiên ở mức 19.061,78 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 136,31 điểm, tương đương giảm 0,31%, chốt ở mức 44.723,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,38% còn 5.998,78 điểm.

"Lạm phát có vẻ dai dẳng hơn so với kỳ vọng của Fed. Điều này có thể khiến họ phải tạm dùng tiến trình hạ lãi suất”, ông Scott Welch, giám đốc đầu tư tại Certuity nhận định. “Chính sách thuế quan mà ông Trump mới tuyên bố nếu được thực hiện có thể sẽ khiến lạm phát tăng. Do đó, Fed sẽ phải cân bằng giữa các dữ liệu kinh tế và chương trình nghị sự của chính quyền mới”.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã được cơ quan này công bố vào ngày thứ Ba. Biên bản cho thấy các quan chức Fed dự kiến tiếp tục hạ lãi suất trong tương lai, nhưng với tốc độ “chậm rãi”.

Triển vọng hạ lãi suất chậm hơn của Mỹ năm tới, cùng với dự trữ xăng của Mỹ tăng mạnh khiến giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 42 cent/thùng, tương đương giảm 0,6%, còn 72,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 51 cent/thùng, tương đương giảm 0,7%, còn 68,26 USD/thùng.

Theo số liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, trong tuần từ 15-22/11, dự trữ xăng của Mỹ tăng 3,3 triệu thùng trong tuần từ lên 212,2 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với dự báo tăng 605.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters. Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 1,8 triệu thùng, so với dự báo giảm 605.000 thùng của các nhà phân tích.

“Thật ngạc nhiên khi dự trữ xăng tăng rất mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu theo tuần không thay đổi đáng kể dù hoạt động đi lại được dự báo tăng kỷ lục vào dịp Lễ Tạ ơn”, nhà phân tích Matt Smith của Kpler nhận xét,