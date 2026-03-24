Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi giá dầu trượt khỏi mốc 100 USD/thùng
Bình Minh
24/03/2026, 08:15
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/3), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán và ông sẽ hoãn việc tấn công vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran...
Giá dầu thô sụt gần 11%, trượt khỏi ngưỡng 3 chữ số khi nhà đầu tư tràn đầy hy vọng rằng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Vùng Vịnh đang gần đi đến hồi kết.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 631 điểm, tương đương tăng 1,38%, chốt ở mức 46.208,47 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,15%, đạt 6.581 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,38%, đạt 21.946,76 điểm.
Trước bài đăng mang nội dung xuống thang căng thẳng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm theo giờ Mỹ, các chỉ số chứng khoán tương lai của Phố Wall đã báo hiệu một phiên giảm điểm mạnh dưới sức ép từ giá dầu tăng mạnh và khả năng xung đột Mỹ - Iran kéo dài. Nhưng sau tuyên bố của ông Trump, sắc xanh đã trở lại phủ khắp các bảng điện tử và Dow Jones tương lai nhảy luôn hơn 1.000 điểm nhờ lực bắt đáy mạnh mẽ.
Tại thời điểm cao nhất trong phiên, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng hơn 2%. Trong đó, Dow Jones tăng 2,5%, Nasdaq tăng 2,5% và S&P 500 tăng 2,2%.
“Tôi xin vui lòng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp và hiệu quả trong 2 ngày qua về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để sự thù nghịch giữa hai bên ở Trung Đông. Tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoãn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.
Trong một cuộc trao đổi với báo giới sau đó, ông Trump nói cả Mỹ và Iran đều “mong muốn đi đến một thỏa thuận” và hai nước “trong ngày hôm nay, hai nước sẽ bàn bạc, có lẽ qua điện thoại”.
Tuy nhiên, các thông tin từ phía Iran không nhất quán với những tuyên bố mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra. Sau bài đăng của ông Trump, truyền thông nhà nước Iran nói chưa hề có các cuộc thảo luận trực tiếp hay gián tiếp nào giữa hai bên.
Những thông tin mang tính xuống thang nói trên được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran đã bước sang tuần thứ tư. Hôm thứ Bảy, ông Trump đưa ra tối hậu thư cho Iran phải mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong 48 giờ đồng hồ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của nước này. Đáp lại cảnh báo đó, Iran tuyên bố sẽ đánh vào hạ tầng của Mỹ ở Vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở năng lượng, nếu Washington hành động như vậy.
“Diễn biến của thị trường ngày hôm nay đã nói rõ về những gì mà nhà đầu tư mong muốn ở chính quyền. Nhưng tôi hoài nghi về khả năng giải quyết được vấn đề trong tuần này để đưa mọi thứ trở lại bình thường, vì mọi chuyện vẫn còn nhiều phức tạp”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nói với hãng tin CNBC.
“Israel muốn gì? Iran muốn gì? Các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh muốn gì? Liệu những tổn thất về hạ tầng dầu khí có dẫn tới những thay đổi về mặt cấu trúc đối với giá dầu hay không?” ông Mayfield đề cập đến những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Trước khi hồi phục trong phiên ngày thứ Hai, Dow Jones và Nasdaq đều ngấp nghé trạng thái thị trường điều chỉnh (correction) do đã giảm gần 10% so với đỉnh gần nhất. S&P 500 cũng đã giảm 7% so với đỉnh.
“Thị trường đã quá khao khát tin tốt, và đây có lẽ là thông tin tốt nhất mà thị trường có thể mong đợi, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Nếu giá năng lượng giảm thêm, thị trường sẽ giống như một chiếc lò xo được bung nén”, chiến lược gia Art Hogan của công ty B. Riley Wealth Management nhận định với CNBC.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 12,25 USD/thùng, tương đương giảm 10,9%, chốt ở mức 99,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 10,10 USD/thùng, tương đương giảm 10,3%, chốt ở mức 88,13 USD/thùng.
Trong phiên, có lúc giá dầu giảm 15%, nhưng sau đó mức giảm bị thu hẹp sau khi Iran tuyên bố đã mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và một số mục tiêu khác ở Trung Đông, đồng thời phủ nhận đã bắt đầu đàm phán với Mỹ.
Trước phiên giảm này, giá dầu Brent đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức cao nhất từ tháng 7/2022.
Giá xăng và giá dầu diesel giao sau tại Mỹ cũng giảm khoảng 10% trong phiên ngày thứ Hai, sau khi đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức cao nhất kể từ năm 2022.
Việc giá dầu tăng dữ dội trong thời gian gần đây do chiến tranh ở Vùng Vịnh đã dẫn tới mối lo ngại lớn về triển vọng kinh tế và lạm phát toàn cầu. Giới thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc can thiệp vào thị trường dầu giao sau nếu chiến sự ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu tăng mạnh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cùng ngày nói với CNBC rằng Mỹ “khả năng cao” sẽ không xả thêm dầu từ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) để bình ổn thị trường.
Tại khu vực eurozone, niềm tin người tiêu dùng trong tháng 3 này giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023 - theo kết quả một cuộc khảo sát của Ủy ban châu Âu (EC). Đây là một bằng chứng ban đầu cho thấy cuộc chiến ở Iran và giá năng lượng tăng cao có thể ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế.
Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh
19:46, 23/03/2026
Thế giới bên “bờ vực” gián đoạn nguồn cung LNG
14:21, 23/03/2026
Goldman Sachs: Giá dầu có thể “mắc kẹt” ở mức 3 con số đến cuối 2027
Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran
Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...
Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang
Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên “dễ tổn thương hơn”, trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...
Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng
Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Bồ Đào Nha Maria da Graça Carvalho ngày thứ Hai (23/3) cảnh báo nước này đang tiến rất gần tới ngưỡng đáp ứng các tiêu chí của châu Âu để tuyên bố tình trạng khủng hoảng năng lượng, trong bối cảnh giá khí đốt và nhiên liệu leo thang...
Xu hướng toàn cầu hóa đã đạt đỉnh?
Những năm gần đây, toàn cầu hóa liên tiếp đối mặt với những rào cản mới, khi chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ thương mại quay trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn...
Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu
Tuy nhiên, đồng rupee bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày do nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực của giá dầu tăng cao đối với kinh tế Ấn Độ...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: