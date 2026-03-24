Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi giá dầu trượt khỏi mốc 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/3), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán và ông sẽ hoãn việc tấn công vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran...

Giá dầu thô sụt gần 11%, trượt khỏi ngưỡng 3 chữ số khi nhà đầu tư tràn đầy hy vọng rằng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Vùng Vịnh đang gần đi đến hồi kết.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 631 điểm, tương đương tăng 1,38%, chốt ở mức 46.208,47 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,15%, đạt 6.581 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,38%, đạt 21.946,76 điểm.

Trước bài đăng mang nội dung xuống thang căng thẳng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm theo giờ Mỹ, các chỉ số chứng khoán tương lai của Phố Wall đã báo hiệu một phiên giảm điểm mạnh dưới sức ép từ giá dầu tăng mạnh và khả năng xung đột Mỹ - Iran kéo dài. Nhưng sau tuyên bố của ông Trump, sắc xanh đã trở lại phủ khắp các bảng điện tử và Dow Jones tương lai nhảy luôn hơn 1.000 điểm nhờ lực bắt đáy mạnh mẽ.

Tại thời điểm cao nhất trong phiên, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng hơn 2%. Trong đó, Dow Jones tăng 2,5%, Nasdaq tăng 2,5% và S&P 500 tăng 2,2%.

“Tôi xin vui lòng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp và hiệu quả trong 2 ngày qua về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để sự thù nghịch giữa hai bên ở Trung Đông. Tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoãn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Trong một cuộc trao đổi với báo giới sau đó, ông Trump nói cả Mỹ và Iran đều “mong muốn đi đến một thỏa thuận” và hai nước “trong ngày hôm nay, hai nước sẽ bàn bạc, có lẽ qua điện thoại”.

Tuy nhiên, các thông tin từ phía Iran không nhất quán với những tuyên bố mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra. Sau bài đăng của ông Trump, truyền thông nhà nước Iran nói chưa hề có các cuộc thảo luận trực tiếp hay gián tiếp nào giữa hai bên.

Những thông tin mang tính xuống thang nói trên được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran đã bước sang tuần thứ tư. Hôm thứ Bảy, ông Trump đưa ra tối hậu thư cho Iran phải mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong 48 giờ đồng hồ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của nước này. Đáp lại cảnh báo đó, Iran tuyên bố sẽ đánh vào hạ tầng của Mỹ ở Vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở năng lượng, nếu Washington hành động như vậy.

“Diễn biến của thị trường ngày hôm nay đã nói rõ về những gì mà nhà đầu tư mong muốn ở chính quyền. Nhưng tôi hoài nghi về khả năng giải quyết được vấn đề trong tuần này để đưa mọi thứ trở lại bình thường, vì mọi chuyện vẫn còn nhiều phức tạp”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nói với hãng tin CNBC.

“Israel muốn gì? Iran muốn gì? Các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh muốn gì? Liệu những tổn thất về hạ tầng dầu khí có dẫn tới những thay đổi về mặt cấu trúc đối với giá dầu hay không?” ông Mayfield đề cập đến những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Trước khi hồi phục trong phiên ngày thứ Hai, Dow Jones và Nasdaq đều ngấp nghé trạng thái thị trường điều chỉnh (correction) do đã giảm gần 10% so với đỉnh gần nhất. S&P 500 cũng đã giảm 7% so với đỉnh.

“Thị trường đã quá khao khát tin tốt, và đây có lẽ là thông tin tốt nhất mà thị trường có thể mong đợi, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Nếu giá năng lượng giảm thêm, thị trường sẽ giống như một chiếc lò xo được bung nén”, chiến lược gia Art Hogan của công ty B. Riley Wealth Management nhận định với CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 12,25 USD/thùng, tương đương giảm 10,9%, chốt ở mức 99,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 10,10 USD/thùng, tương đương giảm 10,3%, chốt ở mức 88,13 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu giảm 15%, nhưng sau đó mức giảm bị thu hẹp sau khi Iran tuyên bố đã mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và một số mục tiêu khác ở Trung Đông, đồng thời phủ nhận đã bắt đầu đàm phán với Mỹ.

Trước phiên giảm này, giá dầu Brent đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức cao nhất từ tháng 7/2022.

Giá xăng và giá dầu diesel giao sau tại Mỹ cũng giảm khoảng 10% trong phiên ngày thứ Hai, sau khi đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức cao nhất kể từ năm 2022.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Việc giá dầu tăng dữ dội trong thời gian gần đây do chiến tranh ở Vùng Vịnh đã dẫn tới mối lo ngại lớn về triển vọng kinh tế và lạm phát toàn cầu. Giới thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc can thiệp vào thị trường dầu giao sau nếu chiến sự ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu tăng mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cùng ngày nói với CNBC rằng Mỹ “khả năng cao” sẽ không xả thêm dầu từ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) để bình ổn thị trường.

Tại khu vực eurozone, niềm tin người tiêu dùng trong tháng 3 này giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023 - theo kết quả một cuộc khảo sát của Ủy ban châu Âu (EC). Đây là một bằng chứng ban đầu cho thấy cuộc chiến ở Iran và giá năng lượng tăng cao có thể ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế.