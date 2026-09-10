Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh, giá dầu vượt 101 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (9/9), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu thô cùng tăng cao, gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô đã trở lại ngưỡng ba con số khi cuộc chiến ở Vùng Vịnh có thêm những diễn biến căng thẳng mới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 405,41 điểm, tương đương giảm 0,77%, còn 52.380,66 điểm. Chỉ số S&P 500 trượt 0,48%, còn 7.636,36 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,64%, còn 26.253,34 điểm.

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của cả ba chỉ số.

Phiên này chứng kiến tâm lý bất an rõ rệt của giới đầu tư ở Phố Wall đối với tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách không ngừng tăng cao của Chính phủ Mỹ. Tâm lý này thể hiện qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng dù Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ tăng gấp ba lượng mua vào trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài lên 6 tỷ USD. Trước đó, trong tháng 8, cơ quan này tuyên bố sẽ tăng ít nhất gấp hai lần lượng mua vào trái phiếu kho bạc.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, đạt 4,845% vào cuối phiên. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này lên tới 4,935%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên 5,295%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 4 điểm cơ bản, lên 4,436%.

Một số nhà phân tích nói rằng lợi suất vẫn tăng vì nhà đầu tư dự báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ còn tăng lượng mua vào trái phiếu lên mức lớn hơn nữa. Chuyên gia Peter Boockvar của trang The Boock Report nhận định lượng mua có thể tăng lên tới mức 7-8 tỷ USD.

Lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu so với trái phiếu, đồng thời làm gia tăng chi phí đi vay của doanh nghiệp và làm giảm giá trị lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp.

Lợi suất tăng còn do giá dầu leo thang dẫn tới áp lực lạm phát tăng và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng gần 3,4%, đóng cửa ở mức 101,21 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 3,25%, chốt ở mức 96,5 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu kể từ tháng 5/2026.

Giá dầu tăng cao vào đúng một thời điểm nhạy cảm, khi nhà đầu tư đợi các báo cáo lạm phát của Mỹ và cuộc họp của Fed.

Vào ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, cơ quan này sẽ công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (CPI). Những dữ liệu này có thể gây biến động trong kỳ vọng của thị trường về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang giữ mức đặt cược 60% vào khả năng Fed đưa ra một quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này.

Dù giá cổ phiếu ở Phố Wall đương đầu áp lực giảm lớn từ giá dầu và lãi suất trong phiên này, nhà quản lý danh mục Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận định rằng các chỉ số chính đã bám trụ tốt. Ông lưu ý rằng trong thời gian gần đây, thị trường chưa xảy ra một đợt điều chỉnh nào.

“Tâm lý trên thị trường cổ phiếu đang rất lạc quan, còn tâm lý trên thị trường trái phiếu đang rất bi quan. Hai trạng thái này không thể tồn tại song hành lâu được”, ông Martin nói với hãng tin CNBC, đồng thời cho rằng nếu giá dầu tăng lên mức 120 USD/thùng, giá cổ phiếu khó tránh được thiệt hại đáng kể.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Về tình hình ở Trung Đông, vào ngày thứ Ba, quân đội Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran để đáp trả âm mưu tấn công nhằm vào một tàu chiến Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu chiến Mỹ đã tránh được cuộc tấn công của Iran và không có nhân sự nào của Mỹ bị thương.

Giá nhiên liệu tại Mỹ đang chạm các mức cao kỷ lục mới khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại từ cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Giá xăng bán lẻ bình quân ở nước này đã đạt mức cao chưa từng thấy trong dịp Lễ Lao động (Labor Day) hàng năm vào đầu tuần này là 4,15 USD/gallon. Ông Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại nền tảng GasBuddy dự báo giá dầu diesel ở Mỹ sẽ lần đầu tiên chạm mốc 6 USD/gallon trong những ngày tới.

Ông Daan Struyven, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng Goldman Sachs, nhận định với hãng tin CNBC căng thẳng Mỹ - Iran nóng trở lại đang làm gia tăng nguy cơ giá dầu tăng vượt mức 120 USD/thùng.

Kịch bản cơ sở của Goldman Sachs vẫn là hoạt động xuất khẩu từ Vùng Vịnh sẽ dần phục hồi khi các nhà sản xuất thích ứng với tình trạng gián đoạn vận tải biển, bao gồm việc sử dụng các tuyến đường vận chuyển thay thế và cuối cùng là bổ sung năng lực đường ống dẫn dầu.

Tuy nhiên, ông Struyven cho biết tình trạng xung đột nóng lên gần đây đã làm tăng khả năng xảy ra một kịch bản giá tăng mạnh hơn, trong đó hoạt động xuất khẩu không thể phục hồi trong những tháng tới do các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu.