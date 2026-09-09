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Sản lượng dầu thô của OPEC sụt giảm mạnh

B Bình Minh

Sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã giảm mạnh trong tháng 8 vừa qua, chấm dứt đà phục hồi trong hai tháng trước đó...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Theo một khảo sát của hãng tin Bloomberg, sản lượng dầu của OPEC đã giảm 900.000 thùng mỗi ngày trong tháng trước, xuống còn trung bình 19,91 triệu thùng mỗi ngày. Sự sụt giảm này chủ yếu do sản lượng dầu của Saudi Arabia, thủ lĩnh không chính thức và là thành viên lớn nhất của khối, bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa nhằm vào cả hai tuyến xuất khẩu dầu chủ lực.

Sản lượng dầu của Saudi Arabia đã giảm hơn 1 triệu thùng/ngày, được bù lại một phần bởi sự gia tăng sản lượng dầu của Iraq và Venezuela.

Vào tháng 2/2026, trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, sản lượng dầu của OPEC đạt hơn 28,6 triệu thùng/ngày. Trong đó, sản lượng dầu của Saudi Arabia đạt khoảng 10,9 triệu thùng/ngày.

Trước khi giảm trong tháng 8, sản lượng dầu của OPEC đã phục hồi một phần trong tháng 6 và tháng 7 khi các nhà sản xuất xoay sở các phương án để vận chuyển dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Việc sản lượng dầu của OPEC giảm trở lại cho thấy tác động tiêu cực từ cuộc xung đột quân sự kéo dài và chưa tìm được lối thoát ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Dòng chảy dầu thô xuất khẩu từ Saudi Arabia đang bị kìm hãm từ hai phía. Các cuộc tấn công leo thang nhằm vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Vịnh Ba Tư. Cùng với đó, các mối đe dọa từ phiến quân Houthi ở Yemen cản trở xuất khẩu dầu qua tuyến đường Biển Đỏ mà Riyadh đã sử dụng như một phương án dự phòng.

Các cuộc tấn công do phiến quân Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm đã buộc Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động tại một số cơ sở năng lượng ở phía Nam của nước này vào ngày 8/9. Tình trạng bất ổn này đang góp phần đẩy giá dầu Brent giao sau tại thị trường London có lúc lên gần mức 100 USD/thùng trong phiên giao dịch cùng ngày.

Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia đã giảm 1,12 triệu thùng/ngày trong tháng 8, xuống còn 6,98 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 5 - theo khảo sát của Bloomberg. Xuất khẩu dầu thô quan sát được của nước này đã giảm 1/3, xuống còn 3,03 triệu thùng/ngày - theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu tạm thời do Bloomberg, Kpler và Vortexa tổng hợp.

Bù đắp một phần nhỏ sự suy giảm sản lượng của Saudi Arabia, sản lượng dầu của Iraq tăng 270.000 thùng mỗi ngày, đạt trung bình 2,98 triệu thùng/ngày, và sản lượng dầu của Venezuela tăng 70.000 thùng mỗi ngày, đạt mức cao nhất trong 7 năm là 1,23 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu của Venezuela tăng khi Mỹ tăng cường quyền kiểm soát đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này. Sự dịch chuyển của Caracas về phía Washington kể từ khi Mỹ lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Maduro đang làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ OPEC - theo Bloomberg.

Cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã công bố một thỏa thuận mà theo đó Mỹ sẽ kiểm soát một phần đáng kể trong trữ lượng dầu lửa đã được minh chứng của Venezuela. Giới thạo tin còn cho biết Caracas đang xem xét rời khỏi OPEC, chỉ vài tháng sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bất ngờ rời khỏi tổ chức này.

Vào cuối tuần vừa rồi, các thành viên chính của nhóm OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 10, sau một loạt các đợt tăng hạn ngạch sản lượng mang tính biểu tượng.

Chuỗi tăng hạn ngạch sản lượng trong năm nay của OPEC+, liên minh giữa OPEC và một số thành viên ngoài khối gồm Nga, đã hoàn thành việc đảo ngược các đợt cắt giảm hạn ngạch sản lượng mà khối đã được thực hiện vào năm 2023. Trên thực tế, tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đồng nghĩa rằng dù được nâng hạn ngạch sản lượng, các thành viên của liên minh cũng khó tăng sản lượng thực tế.

Ưu tiên tiếp theo của OPEC+ là kiểm toán xem mỗi thành viên có thể sản xuất bao nhiêu dầu trên thực tế, để làm căn cứ trong việc tính toán hạn ngạch sản lượng cho các thành viên trong năm 2027. Cuộc kiểm toán này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng này, và sau đó sẽ được các bộ trưởng dầu mỏ OPEC xem xét trong cuộc họp vào cuối tháng 11.

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