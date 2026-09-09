Chứng khoán Mỹ mất điểm khi giá dầu tiếp cận mốc 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (8/9), khi căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tiến về phía mốc 100 USD/thùng...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trước khi các báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần này, trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 628,18 điểm, tương đương giảm 1,18%, còn 52.786,07 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,58%, còn 7.673,52 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,32%, còn 26.421,41 điểm.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của cả ba chỉ số, nối tiếp phiên giảm hôm thứ Sáu tuần trước. Ngày thứ Hai, thị trường đóng cửa nghỉ Lễ Lao động.

Xu hướng leo thang của giá dầu tiếp tục gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu ở Phố Wall. Tính đến phiên này, giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York đã tăng 6 phiên liên tục, chuỗi tăng dài nhất kể từ chuỗi 7 phiên tăng hồi tháng 3 năm nay. Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London có lúc vượt ngưỡng 99 USD/thùng và cả hai loại dầu cùng chốt phiên ở mức cao nhất 6 tuần.

Tuần trước, giá dầu đã tăng khoảng 8% do căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên.

Đà tăng mạnh của giá dầu, cộng thêm báo cáo việc làm tốt hơn nhiều so với dự báo mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào hôm thứ Sáu, đã đẩy cao xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày ngày thứ Ba và thứ Tư tới. Trước cuộc họp của Fed, thị trường sẽ đón nhận thêm hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nữa để định hình kỳ vọng lãi suất, gồm báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu tuần này.

“Nếu báo cáo CPI nóng hơn dự báo, sẽ khó có chuyện Fed không tăng lãi suất. Đó chính là mối lo lớn nhất của nhà đầu tư tại thời điểm này”, chiến lược gia trưởng Mark Hackett của công ty Nationwide nhận định với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu bán dẫn là điểm sáng của phiên này, giúp cân bằng một phần áp lực giảm đè nặng lên thị trường từ giá dầu tăng cao. Cổ phiếu Intel và AMD tăng tương ứng 9,1% và 5,9%, còn Broadcom tăng 3%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip ghi nhận mức tăng 1,2%.

Trái lại, cổ phiếu phần mềm là nhóm giảm mạnh nhất phiên này, do việc OpenAI vào tuần trước công bố mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của hãng là GPT-6 Astra làm dấy lên lo ngại về sự cạnh tranh của AI với các dịch vụ hiện được cung cấp bởi các công ty phần mềm chuyên biệt. Cổ phiếu Salesforce và ServiceNow cùng giảm 5%.

Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tiếp tục là một yếu tố gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu.

Sau khi vượt ngưỡng nhạy cảm 4,8%, đạt tới 4,1812%, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm thoái lui và chốt phiên ở mức 4,786%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm đi ngang ở mức 5,239%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,396%.

Tuần trước, lợi suất của kỳ hạn đạt 4,818%, cao nhất kể từ tháng 11/2023, và lợi suất của kỳ hạn 2 năm cao nhất từ tháng 1/2025.

Tâm lý nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall thêm phần ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Canada. Thuế quan trả đũa lên tới 50% mà Canada áp lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ đã có hiệu lực từ ngày 8/9. Trước đó, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Mỹ tẩy chay máy bay Bombardier của Canada.

Ngoài ra, đà tăng mạnh của đồng yên Nhật Bản cũng phủ bóng lên thị trường tài chính toàn cầu. Trong vòng 1 tuần trở lại đây, đồng yên đã tăng gần 4%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất từ tháng 7/2024. Việc yên tăng giá mạnh có thể gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường toàn cầu vì có khả năng dẫn tới việc đảo ngược ồ ạt các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất “carry trade).

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent tăng 0,92 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 97,92 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,55 USD/thùng, tương đương tăng 1,7%, chốt ở mức 93,03 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 23/7 và của dầu WTI kể từ hôm 4/6. Cả hai loại dầu đều đang ở trong tình trạng kỹ thuật mua quá nhiều (overbought).

Diễn biến giá dầu thô Bren giao sau tain London trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong ngày thứ Ba, phiến quân Houthi thân Iran đã tấn công bốn thành phố ở miền Nam Saudi Arabia - một đồng minh của Mỹ - khiến hơn 70 người bị thương và gây hỏa hoạn tại các cơ sở dầu khí. Truyền thông do Houthi kiểm soát đưa tin vào cuối ngày thứ Ba rằng máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã thực hiện các cuộc không kích trả đũa tại quận Jubah ở phía Đông thủ đô Sanaa và tỉnh Taiz ở phía Tây Nam của Yemen.

Trong khi đó, giao thông qua eo biển Hormuz vẫn ở mức nhỏ giọt. Dữ liệu do công ty Kpler công bố hôm thứ Ba cho thấy số lượng tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Hai là 7 tàu, giảm so với mức 8 tàu của ngày hôm trước.

Saudi Arabia, quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, đã tìm cách tránh eo biển Hormuz bằng cách vận chuyển dầu về phía Tây tới Biển Đỏ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công hôm thứ Ba có thể là những vụ tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào Saudi Arabia kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu.

Phố Wall dường như đã chấp nhận khả năng tình trạng gián đoạn vận tải biển tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm 2027. Trong những ngày gần đây, Goldman Sachs, HSBC và các ngân hàng khác đều đã nâng dự báo giá dầu thô cho giai đoạn còn lại của năm 2026 và năm 2027.