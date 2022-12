Chứng khoán Mỹ giằng co sau báo cáo việc làm, dầu thô tụt giá khi có mức trần áp lên dầu Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá sâu rồi lại hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/12), khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo thị trường lao động tốt hơn dự báo trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào trung tuần tháng này. Giá dầu thô giảm sau khi châu Âu cuối cùng đã đạt một thoả thuận về một mức giá trần để áp lên dầu thô Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 34,87 điểm, tương đương tăng 0,1%, đạt 34.429,88 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, còn 4.071,7 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng gần 0,2%, đạt 11.461,5 điểm.

Ở thời điểm chạm đáy của phiên giao dịch, Dow Jones sụt hơn 350 điểm; S&P 500 mất 1,2%; và Nasdaq giảm 1,6%.

Cả ba chỉ số cùng hoàn tất một tuần tăng điểm. Trong đó, mức tăng lớn nhất gần 2,1% thuộc về Nasdaq. S&P 500 tăng 1,1% và Dow Jones tăng 0,2%. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp đầu tiên của chứng khoán Mỹ kể từ tháng 10.

Thị trường đã giảm điểm mạnh vào đầu phiên sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo hàng tháng cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có 263.000 công việc mới trong tháng 11, mức tăng lớn hơn nhiều so với con số dự báo 200.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tiền lương bình quân theo giờ cũng cao hơn dự báo, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3,7%.

Một báo cáo việc làm tốt hơn dự báo lại bị thị trường coi là tin xấu, bởi dữ liệu này làm suy giảm khả năng Fed sớm dịch chuyển sang một lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian của phiên giao dịch, các chỉ số dần hồi lại khi nhà đầu tư tạm gạt bỏ mối lo về các số liệu kinh tế và thay vào đó tiếp tục tập trung vào tuyên bố mà Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra vào hôm thứ Tư tuần này rằng Fed sắp giảm tốc độ tăng lãi suất, có thể ngay từ tháng 12 này.

“Một báo cáo việc làm mạnh là không đủ (để Fed nghĩ lại) sau bài phát biểu của ông Powell. Ông ấy đã khẳng định là chúng ta đang thấy chính sách tiền tệ đang có tác dụng với lạm phát. Tôi nghĩ rằng đó vẫn là cơ sở để thị trường yên tâm và áp lực bán được giải toả”, chuyên gia Ann Han - Phó chủ tịch của Wells Fargo Securities - phát biểu.

Báo cáo ngày 2/12 là dữ liệu việc làm cuối cùng trước khi Fed tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào ngày 13-14/12. Thị trường đang kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp này sẽ giảm xuống còn 0,5 điểm phần trăm từ mức tăng 0,75 điểm phần trăm của 4 lần nâng liên tiếp vừa qua.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,31 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, còn 85,57 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm 1,24 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, còn 79,98 USD/thùng.

Tuần này chứng kiến giá của cả hai loại dầu giằng co giữa giảm và tăng. Chốt tuần, giá dầu Brent tăng 2,5% và giá dầu WTI tăng 5%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp.

“Các nhà giao dịch có thể không muốn xây dựng trạng thái trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần vì lo ngại rằng OPEC có thể đưa ra một quyết định bất ngờ nào đó trong cuộc họp sản lượng vào cuối tuần này”, nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận định.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga, thường gọi là nhóm OPEC+, được dự báo sẽ giữ nguyên mức cắt giảm hạn ngạch sản lượng 2 triệu thùng/ngày mỗi tháng trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này. Đây là mức cắt giảm sản lượng mà OPEC+ đưa ra hồi tháng 10. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng giá dầu có thể giảm nếu OPEC+ không tiếp tục cắt giảm thêm sản lượng.

“Giá dầu đứng trước rủi ro lớn vào cuối tuần và có thể biến động rất mạnh khi bắt đầu tuần tới”, nhà phân tích Craig Erlam của Oanda nhận định với hãng tin Reuters, đồng tình với quan điểm của các chuyên gia khác.

Cùng ngày 2/12, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thoả thuận trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga, bắt đầu từ ngày thứ Hai tuần tới. Tuần này, dầu thô Urals của Nga được giao dịch trên thị trường ở mức giá khoảng 70 USD/thùng. Nguồn tin từ hai công ty dầu lửa lớn của Nga nói rằng sản lượng dầu của Nga có thể giảm 0,5-1 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2023 vì mức giá trần này.

Trong một tín hiệu tích cực đối với giá dầu, nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng chỉ sau vài ngày nữa, Trung Quốc sẽ nới lỏng các quy định chống Covid-19.