Chứng khoán Mỹ hồi mạnh, nhưng vẫn có tuần giảm tệ nhất 2 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/3), lấy lại một phần điểm số đã mất trước đó trong tuần, khi nhà đầu tư tạm thời không phải đón nhận thêm những tin xấu về thuế quan. Tuy nhiên, tuần này vẫn là tuần giảm mạnh nhất của thị trường kể từ năm 2023.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 674,62 điểm, tương đương tăng 1,65%, đạt 41.488,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,13%, đạt 5.638,94 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,61%, đạt 17.754,09 điểm.

Đây là phiên tăng mạnh nhất của cả S&P 500 và Nasdaq từ đầu năm đến nay.

Là nhóm đương đầu với áp lực bán tháo lớn nhất từ đầu tuần, cổ phiếu công nghệ chuyển sang sắc xanh rực rỡ trong phiên ngày thứ Sáu. Nvidia tăng hơn 5%, Tesla tăng gần 4%, Meta tăng gần 3%, Amazon và Apple cũng không nằm ngoài xu thế tăng.

Sự hồi phục diễn ra trong tình trạng vắng bóng những tin tức mới về thuế quan từ Nhà Trắng. Sau những ngày mệt mỏi vì phải “tiêu hóa” những tin tức dồn dập về các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump, nhà đầu tư cảm thấy được giải toả và tạm gác lại mối lo về sự leo thang của căng thẳng thương mại. Ngoài ra, phiên bán tháo hôm thứ Năm cũng có thể kích thích nhu cầu bắt đáy.

Cú giảm hơn 1% trong phiên ngày thứ Năm đã khiến S&P 500 rơi vào thị trường điều chỉnh - trạng thái giảm trên 10% từ mức kỷ lục thiết lập cách đây chỉ 16 ngày. Phiên giảm này cũng khiến Nasdaq chìm sâu hơn vào thị trường điều chỉnh và kéo chỉ số Russell 2000 của cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiến gần hơn tới trạng thái của thị trường đầu cơ giá xuống (bear market). Trạng thái thị trường giá xuống được thiết lập khi một tài sản giảm giá từ 20% so với đỉnh gần nhất.

Những trạng thái mới này là dấu mốc trong đợt bán tháo cổ phiếu kéo dài suốt ba tuần qua ở Phố Wall, khi chính sách thuế quan liên tục biến động khó lường của ông Trump làm gia tăng sự bấp bênh và biến động trên thị trường. Dù đã hồi mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, chứng khoán Mỹ vẫn không tránh khỏi một tuần giảm điểm mạnh.

Dow Jones giảm 3,1% tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 3/2023. S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 2% cả tuần, hoàn tất tuần trượt dốc thứ tư liên tục.

Ngày thứ Sáu, tâm lý nhà đầu tư còn được cải thiện khi nghị sỹ Dân chủ Chuck Schumer, thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện, tuyên bố sẽ không phản đối một dự luật ngân sách chính phủ do phe Cộng hòa khởi xướng nhằm ngăn chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa vì hết ngân sách.

Dù vậy, số liệu mới về kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy rủi ro giảm tốc của nền kinh tế. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm còn 57,9 điểm trong tháng 3, thấp hơn nhiều so với mức 63,2 điểm mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Báo cáo này một lần nữa cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đang bị bào mòn bởi sự bất định liên quan tới thuế quan.

“Tâm lý người tiêu dùng xấu hơn dự báo, kỳ vọng lạm phát đang tăng lên… Bạn dễ dàng cho rằng thị trường lẽ ra phải giảm trong lúc như thế này. Bởi vậy, nhiều người đang chờ xem liệu sự phục hồi này có bền vững hay không”, nhà quản lý danh mục Thomas martin của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Tuần tới, mối quan tâm của nhà đầu tư ở Phố Wall sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 97% Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

“Điều chúng tôi muốn thấy là lãi suất không tăng, vì lãi suất tăng là một dấu hiệu cho thấy Fed đang mất kiểm soát. Nếu Fed nói họ sẽ giảm lãi suất mà lãi suất trên thị trường vẫn tăng, đó là dấu hiệu của sự mất niềm tin”, ông Martin nói thêm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,7 USD/thùng, tương đương tăng 1%, chốt ở mức 70,58 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,63 USD/thùng, tương đương tăng 1%, chốt ở 67,18 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent giảm 1,5% và giá dầu WTI giảm 1,7% trong phiên ngày thứ Năm.

Mức chốt tuần này của giá dầu Brent và dầu WTI gần như không thay đổi so với mức đóng cửa của tuần trước.

“Giá dầu Brent đã dao động quanh ngưỡng 70 USD/thùng trong suốt 2 tuần qua. Liệu giá dầu Brent có duy trì ở vùng này hay không trong tuần tới sẽ phụ thuộc vào tin tức địa chính trị”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Hôm thứ Năm tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ về nguyên tắc một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến tranh ở Ukraine do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, một số điểm mà Nga làm rõ và điều kiện mà ông Putin đưa ra cho thấy chiến sự sẽ khó sớm kết thúc.

Ngày thứ Sáu, ông Trump một lần nữa hối thúc Nga chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi điều mà ông gọi là “mớ bùng nhùng thực sự với Nga”.

Nếu sớm có một thỏa thuận ngừng bắn và tiếp đó là một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, Moscow có thể được phương Tây dỡ trừng phạt, và xuất khẩu dầu của Nga có thể tăng mạnh. Trong trường hợp đó, áp lực giảm giá dầu có thể gia tăng.

Hôm thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ nhiều hơn nhu cầu 600.000 thùng/ngày trong năm nay, do nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu yếu hơn dự báo mà chủ yếu là do Mỹ. Sự mất ổn định vĩ mô do chiến tranh thương mại leo thang đã khiến IEA cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu.

“Rủi ro cao ở phía nhu cầu và sự gia tăng nguồn cung từ OPEC+ đặt ra khả năng giá dầu khó phục hồi bền vững”, một báo cáo của Commerzbank viết.