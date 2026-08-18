Chứng khoán Mỹ mất điểm khi căng thẳng Trung Đông nóng lên, giá dầu vượt 90 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/8), khi căng thẳng ở Trung Đông có dấu hiệu leo thang và giá dầu thô duy trì đà tăng mạnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,52%, còn 7.745,06 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,32%, còn 26.644,91 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 272,63 điểm, tương đương giảm 0,51%, còn 53.459,78 điểm.

Trong lúc mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 đang dần khép lại và ngày đầu tuần không có báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nào được công bố, mối quan tâm của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall tập trung vào tình hình xung đột giữa Mỹ và Iran. Theo dự kiến, biên bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên ký kết vào tháng 6 để tiến tới chấm dứt cuộc chiến sẽ hết hạn trong ngày thứ Hai theo giờ Mỹ. Theo thông tin từ cả hai phía, Mỹ và Iran đều không có ý định gia hạn thỏa thuận này.

Trong ngày thứ Hai, một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng nước này sẽ chuyển sang thế tấn công, thay vì phòng thủ, nếu các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao với Mỹ thất bại. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên kênh Fox News rằng Mỹ sẽ đánh bom Oman nếu nước này “ngáng đường” đàm phán Mỹ - Iran.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 2,7%, đóng cửa ở mức 90,87 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 2,6%, đóng cửa ở mức 84,5 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng theo giá dầu, với lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong 19 năm, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Cuối phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm - vốn nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị - tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,311%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.

“Thị trường đang quay trở lại với việc theo dõi tiến trình đàm phán theo thời gian thực. Tôi cho rằng thời gian gần đây, nhiều người đã ít quan tâm tới vấn đề này”, nhà sáng lập Jason Stephens của công ty Evertern Wealth nhận định với hãng tin CNBC.

Tuy mức độ căng thẳng đang cao, ông Stephens tin rằng vẫn có khả năng Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận để khép lại xung đột, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần. Trên cơ sở này, ông dự báo giá dầu thô sẽ nghiêng về giảm nhiều hơn là tăng.

“Chính quyền Mỹ đang đối diện áp lực lớn, đòi hỏi họ phải tập trung cao độ vào vấn đề này để giải quyết vấn đề”, ông Stephens nhấn mạnh.

Nhìn về tổng thể, chứng khoán Mỹ vẫn duy trì xu hướng giá lên bất chấp xung đột tiếp diễn ở Trung Đông. Mới tuần trước, S&P 500 đạt mức cao chưa từng thấy nhờ tâm lý phấn chấn của nhà đầu tư với mùa báo cáo tài chính khả quan.

Tuần này, ngoài tình hình ở Vùng Vịnh, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp bán lẻ lớn bao gồm Walmart.

Về tình hình ở eo biển Hormuz, hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ công ty Kpler cho biết giao thông qua tuyến đường biển huyết mạch này gần như ngưng trệ trong ngày Chủ nhật, với chỉ có 3 tàu đi qua được. Trong 5 ngày đến ngày Chủ nhật, số tàu bình quân đi qua được eo biển Hormuz mỗi ngày là 12 tàu. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 130 tàu đi qua.

Giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ tăng trở lại mức 100 USD/thùng khi Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu trở lại - theo nhận định của ông Bob McNally, Chủ tịch công ty Rapidan Energy.

Ông McNally chia sẻ với CNBC rằng việc Trung Quốc cắt giảm lượng nhập khẩu dầu từ 4 triệu xuống còn 5 triệu thùng mỗi ngày đã đóng vai trò then chốt trong việc ngăn giá dầu thô tăng mạnh hơn kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu. Tuy nhiên, ông cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu tăng cường nhập khẩu dầu thô trong thời gian tới để tận dụng mức giá cao của các sản phẩm dầu đã qua tinh chế.

"Việc Trung Quốc chấm dứt giai đoạn cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu này không phù hợp với kịch bản giá dầu Brent duy trì ở mức ổn định", vị chuyên gia nhận định.