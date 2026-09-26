Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 20-26/9/2026: Thượng đỉnh Mỹ-Trung và biến động thị trường trái phiếu

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 24/9/2026 - Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục bán tháo mạnh, đẩy lợi suất lên những mức cao mới của hàng thập kỷ.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn hỗ trợ tỷ giá đồng USD, trong khi giá vàng có một tuần giảm vì áp lực đến từ nhiều phía.

Dưới đây là những sự kiện và thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ ngày 20-26/9/2026 do VnEconomy điểm lại:

Kết quả chính của thượng đỉnh Mỹ - Trung: Gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại

Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ diễn ra từ ngày 23-25/9, ông Tập cùng Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, từ địa chính trị, AI đến thuế quan. Tuy nhiên, ngoài những nghi thức đón tiếp trọng thể, chưa có nhiều kết quả cụ thể của chuyến thăm được công bố.

Trao đổi với hãng tin CNBC vào ngày 25/9, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết sẽ có “thêm nhiều chi tiết” về cuộc đàm phán Mỹ - Trung trong tuần này được công bố vào đầu tuần tới. Trước đó trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói hai nước đã nhất trí gia hạn 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, hai nước gia hạn thỏa thuận đình chiến

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Hai bên hội đàm về các điểm nóng địa chính trị

Tổng thống Donald Trump chủ trì lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình, thượng đỉnh Mỹ - Trung bắt đầu

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá chậm giữa căng thẳng thương mại với Mỹ và châu Âu

Những phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc

Mỹ, Trung Quốc thảo luận về thuế quan, AI trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh

Xuất khẩu đất hiếm Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung: Giới đầu tư toàn cầu theo dõi những nội dung nào?

Trung Quốc chiếm 40% xuất khẩu hàng hóa bằng container toàn cầu

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo vì mối lo lạm phát

Câu chuyện lạm phát và lãi suất tiếp tục “nóng” trong tuần này, khi việc giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - giữ mốc 100 USD/thùng khiến nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất và giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Mối lo này dẫn tới bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ, đẩy lợi suất tăng mạnh.

Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng có lúc mức cao nhất kể từ tháng 6/2007, còn lợi suất của kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004.

Giữa lúc lãi suất leo thang, nợ toàn cầu không ngừng tăng cao

Làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu chưa dừng lại

Các ngân hàng trung ương có thể đã bước vào một chu kỳ thắt chặt mới

Đằng sau việc Thái Lan có lãi suất thuộc hàng thấp nhất thế giới

Một loạt quan chức Fed ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất

Các quan chức Fed tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất

Vì sao Tổng thống Trump muốn Fed hạ lãi suất xuống 1%?

Giá dầu giữ mốc 100 USD/thùng, dù có những tín hiệu khả quan về chiến tranh Mỹ-Iran

Giá dầu thô có lúc giảm mạnh trong tuần này, với giá dầu Brent giảm dưới 100 USD/thùng, do một vài tia hy vọng rằng ngay trong tuần, Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York. Khi những hy vọng này không trở thành hiện thực, giá dầu Brent lại vượt 100 USD/thùng.

Cùng với đó, giá nhiên liệu - nhất là giá dầu diesel - tiếp tục leo thang mạnh ở nhiều quốc gia. Mỹ thậm chí đã tính tới phương án cấm xuất khẩu dầu diesel.

Khủng hoảng thiếu dầu diesel: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ phản đối ý tưởng cấm xuất khẩu

Loạt tín hiệu tích cực về Hormuz: Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển, dòng chảy dầu thô tăng nhanh

Giá xăng và dầu diesel ở các nước châu Âu cao chưa từng thấy

Thiếu siêu tàu chở dầu đe dọa dòng chảy dầu toàn cầu

Giá diesel sinh học dùng cho vận tải biển giảm mạnh

Trung Quốc tăng nhập khẩu năng lượng từ Canada

Tổng thống Trump muốn cấm xuất khẩu dầu diesel

10 nước đánh thuế xăng dầu mạnh nhất châu Âu

Chứng khoán Mỹ tăng điểm dù lợi suất trái phiếu vẫn cao, giá dầu tụt hơn 2%

Câu chuyện thuế quan âm ỉ nóng

Phía Mỹ tuyên bố đã đạt nhất trí với Trung Quốc về gia hạn hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại. Kết quả này giúp tạm thời tránh được một đợt leo thang thuế quan mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thuế quan vẫn là một vấn đề căng thẳng trên phạm vi toàn cầu và được kỳ vọng sẽ không sớm được giải quyết.

Đạo luật trừng phạt Nga tăng mạnh thẩm quyền thuế quan của Tổng thống Trump

Vì sao Harley-Davidson trở thành “nạn nhân” thường xuyên trong cuộc chiến thuế quan?

Các thương hiệu ô tô Trung Quốc “tấn công” thị trường Anh

Ô tô Trung Quốc có thể chiếm hơn 10% thị trường Mỹ nếu rào cản được gỡ bỏ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, hai nước gia hạn thỏa thuận đình chiến

Giá bitcoin tăng mạnh

Giá đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới bitcoin có lúc vượt 87.000 USD/oz trong tuần này, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1, khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng “mùa đông tiền số” có thể đã kết thúc. Cuối tuần, giá bitcoin dao động quanh ngưỡng 84.000 USD, tăng hơn 3,6% so với cuối tuần trước.

Giá bitcoin cao nhất từ đầu năm, “mùa đông tiền số” có thể đã kết thúc

Giá vàng đương đầu áp lực giảm lớn

Dưới áp lực từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn và đồng USD tăng giá, giá vàng đã giảm hơn 2% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ ba trong vòng 4 tuần trở lại đây.

Vàng tụt giá tuần này vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục 1.000 tấn vàng trong 8 tháng đầu năm 2026

Đồng USD đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng, yên Nhật chịu sức ép giảm giá

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 0,8% trong tuần này, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất nhanh hơn và nhiều hơn các ngân hàng trung ương lớn khác. Trái lại, đồng yên giảm giá bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong tuần trước, do giới đầu tư tin rằng BOJ chưa đủ cứng rắn.

Vì sao biến động thị trường tài chính Nhật Bản có thể gây ảnh hưởng toàn cầu?

Đồng yên trượt giá trở lại sau động thái tăng lãi suất của BOJ

Tỷ giá USD đang hưởng lợi từ sự cứng rắn của Fed

Câu chuyện về các nền kinh tế

Các thông tin kinh tế thế giới trong tuần này cho thấy một bức tranh sáng - tối đan xen. Nền kinh tế toàn cầu được đánh giá là giữ được sự bền bỉ tốt hơn dự báo bất chấp những trở ngại từ cuộc chiến ở Vùng Vịnh, giá năng lượng tăng cao, và lãi suất tăng. Làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) là một động lực quan trọng cho sự tăng trưởng này.

Tuy nhiên, nợ công gia tăng, xung đột địa chính trị kéo dài và lãi suất leo thang được cho là những yếu tố có thể khiến thách thức các nền kinh tế trong thời gian tới.

Các quỹ đầu tư quốc gia vẫn thận trọng với Trung Quốc vì khủng hoảng bất động sản dai dẳng

Chủ doanh nghiệp Mỹ: Khủng hoảng hiện nay còn nghiêm trọng hơn Covid-19

Biến đổi khí hậu khiến ngành công nghiệp rượu vang Pháp chìm sâu hơn vào khủng hoảng

Giới chuyên gia: Kinh tế Nga có thể đối mặt khó khăn trong dài hạn

Những quốc gia phải trả lãi nợ công nhiều nhất

OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng cao

Kinh tế thế giới đang trụ vững dưới sức ép của lãi suất tăng