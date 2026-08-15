Chứng khoán Mỹ tăng 3 tuần liên tiếp, giá dầu tăng 5% cả tuần

Một động lực quan trọng hỗ trợ giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ phù hợp với dự báo, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/8), nhưng chỉ số S&P 500 vẫn có tuần tăng thứ ba liên tiếp, bất chấp cuộc khủng hoảng kéo dài ở Vùng Vịnh. Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng trong phiên này và hoàn tất một tuần tăng mạnh.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,25, còn 7.785,76 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,3%, còn 26.729,16 điểm. Chỉ số Dow Jones trượt 107,58 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 53.732,41 điểm.

Cả tuần, S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq tăng 0,1%. Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp của cả hai chỉ số này. Hôm thứ Năm, S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, Dow Jones giảm 0,6% trong tuần này.

Một động lực quan trọng hỗ trợ giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ phù hợp với dự báo, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Khả năng Fed giữ nguyên trong cuộc họp tới đã tăng lên từ sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn kỳ vọng được công bố vào tuần trước, và tiếp tục được củng cố bởi dữ liệu lạm phát công bố trong tuần này.

Đến phiên ngày thứ Sáu, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 33% Fed tăng lãi suất trong tháng 9, giảm từ mức 55% vào tuần trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Theo giới phân tích, mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 của các công ty niêm yết ở Mỹ đã đến giai đoạn cuối, nên thị trường sẽ bắt đầu bị chi phối nhiều hơn bởi các số liệu kinh tế. Trong những tuần qua, khi các công ty dồn dập công bố kết quả kinh doanh, thị trường đã được hỗ trợ nhiều bởi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khả quan.

Đến hiện tại, đã có hơn 90% công ty thành viên S&P 500 công bố kết quả kinh doanh. Thống kê cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của các công ty so với cùng kỳ năm ngoái đạt khoảng 50% - theo dữ liệu từ FactSet.

“Có vẻ như phiên ngày hôm nay là sự khởi đầu của giai đoạn giao dịch hậu báo cáo tài chính”, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định với hãng tin CNBC.

Với giả định mức tăng trưởng lợi nhuận của mùa báo cáo này kết thúc ở mức hiện tại, giá dầu tiếp tục duy trì trên 80 USD/thùng do eo biển Hormuz còn đóng cửa, và Fed giữ lãi suất ổn định, ông Hatfield dự báo S&P 500 đạt 8.100 điểm vào cuối năm nay. Hôm thứ Năm, chỉ số này lần đầu tiên vượt qua mốc 7.800 điểm trong phiên.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày thứ Sáu cho thấy một bức tranh tiêu dùng ảm đạm, với doanh thu bán lẻ tháng 7 bất ngờ giảm và niềm tin người tiêu dùng trong tháng 8 cũng giảm, sau khi cải thiện trong tháng 6 và tháng 7.

“Một tháng dữ liệu tiêu dùng xấu không có nghĩa là nền kinh tế suy sụp. Tuy nhiên, không thể bỏ qua số liệu này cùng với những con số gây thất vọng về tăng trưởng GDP và việc làm gần đây. Cùng với đó là dữ liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng, tất cả sẽ giải tỏa áp lực đòi hỏi Fed tăng lãi suất”, nhà phân tích Bret Kenwell của công ty eToro nhận xét.

Dù vậy, ông Kenwell cũng cảnh báo “nhà đầu tư nên cẩn trọng với điều mà họ mong muốn: sự suy yếu kinh tế là một cái giá đắt phải trả để tránh việc Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm”.

Trên thị trường năng lượng giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,7%, đóng cửa ở mức 88,52 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,4%, đạt 82,4 USD/thùng.

Dù giảm 2% trong phiên ngày thứ Năm, giá dầu đã tăng hơn 5% trong tuần này.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Dầu tăng giá trong phiên ngày thứ Sáu sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố việc nước này phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran sẽ duy trì “vô thời hạn”. Tuyên bố này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng gián đoạn kéo dài của dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang Newsmax vào cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo nước này sẽ triển khai các biện pháp cô lập kinh tế “chưa từng có” đối với Iran.

Trong khi đó, giao thông qua eo biển Hormuz dường như đã rơi vào ngưng trệ sau khi có thêm hai tàu bị tấn công. Vào tối ngày thứ Năm theo giờ Mỹ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết Iran đã tấn công hai tàu của công ty dầu khí quốc doanh Abu Dhabi National Oil Company khi các tàu này di chuyển qua Hormuz.