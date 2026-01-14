Thứ Tư, 14/01/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tụt điểm giữa bất định, giá dầu tăng hơn 2,5%

Bình Minh

14/01/2026, 08:09

Vào đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu ở Phố Wall đã nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/1), khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu JPMorgan Chase bất chấp kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo của ngân hàng này, và tiếp tục “dò đường” giữa những bất định mà một loạt tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đưa ra trong những ngày gần đây.

Giá dầu thô tăng mạnh sau khi ông Trump hủy cuộc gặp với phía Iran và tuyên bố sẽ giúp người biểu tình ở nước này.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,19%, còn 6.963,74 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 398,21 điểm, tương đương giảm 0,8%, còn 49.191,99 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,1%, còn 23.709,87 điểm.

Với mức giảm 4,2%, cổ phiếu JPMorgan Chase gây áp lực lớn lên toàn thị trường trong phiên này, dù báo cáo tài chính quý 4/2025 cho thấy cả doanh thu và lợi nhuận đều tốt hơn dự báo. Các cổ phiếu tài chính - ngân hàng lớn khác cũng giảm theo, như Goldman Sachs giảm hơn 1%, Mastercard và Visa ghi nhận mức giảm tương ứng 3,8% và 4,5%.

Mấy phiên gần đây, cổ phiếu tài chính - ngân hàng trên thị trường chứng khoán Mỹ đương đầu áp lực giảm từ đề xuất của ông Trump về áp trần trong vòng 1 năm ở mức 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng. Ngày thứ Ba, Giám đốc tài chính của JPMorgan Chase, ông Jeremy Barnum, phát tín hiệu rằng ngành ngân hàng có thể chống lại đề xuất này của ông chủ Nhà Trắng.

Ngoài đề xuất về trần lãi suất thẻ tín dụng, ông Trump còn đưa ra nhiều tuyên bố khác khiến nhà đầu tư có phần trở nên thận trọng hơn trong vòng khoảng 1 tuần trở lại đây, bao gồm các công ty quốc phòng không nên được phép trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, và các nhà đầu tư tổ chức lớn nên bị cấm mua nhà đơn lập.

“Đang có những câu hỏi thực sự về việc liệu những thay đổi như vậy có thể được áp dụng từ nhánh hành pháp mà không cần sự tham gia hay phê chuẩn của Quốc hội hay không. Con đường phía trước không hề rõ ràng chút nào”, Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion nhận xét với hãng tin CNBC.

Tối hôm thứ Hai, ông Trump cũng nói rằng Microsoft sắp công bố những thay đổi nhằm đảm bảo rằng người Mỹ sẽ không phải trả thêm tiền điện vì tập đoàn công nghệ này phát triển mạnh mẽ trung tâm công nghệ. Cổ phiếu Microsoft giảm hơn 1% trong phiên ngày thứ Ba.

Trong một động thái khác, ông Trump hủy tất cả các cuộc gặp dự kiến giữa phía Mỹ với Iran, đồng thời gửi thông điệp tới người biểu tình ở Iran rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”. Trước đó một ngày, ông tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% lên tất cả các quốc gia có giao thương với Iran.

Vào đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu ở Phố Wall đã nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo. Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng 0,2% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là tăng tương ứng 0,3% và 2,7%.

Dữ liệu này củng cố khả năng Fed hạ lãi suất 2 lần trong năm 2026, trong đó đợt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 6 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Cùng ngày thứ Ba, ông Trump tiếp tục hướng mũi dùi công kích vào Chủ tịch Fed Jerome Powell, gọi nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới là “kẻ bất tài” và “không trung thực”. Tuần này, việc chính quyền ông Trump điều tra hình sự đối với ông Powell đã dẫn tới mối lo ngại lớn về sự độc lập của Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng. 1,6 USD/thùng, tương đương tăng hơn 2,5%, chốt ở mức 65,47 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau ở New York tăng 1,65 USD/thùng, tương đương tăng gần 2,8%, chốt ở mức 61,15 USD/thùng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan tới phong trào chống chính phủ ở Iran đang đặt ra mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) này.

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

VnEconomy