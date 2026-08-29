Chứng khoán Mỹ mất điểm vì ông Warsh lo ngại về lạm phát, giá dầu giảm 5% cả tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/8) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ lo ngại về xu hướng lạm phát hiện tại, nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô giảm nhẹ trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, nhưng giảm mạnh trong cả tuần.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,25%, còn 7.711,76 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,52%, còn 26.402,42 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 9,45 điểm, tương đương giảm 0,02%, còn 53.559,99 điểm.

Sau khi tăng mạnh trong phiên ngày hôm trước, cổ phiếu chip lại bị bán mạnh trong phiên này. Điển hình là hai cổ phiếu Nvidia và Intel với mức giảm tương ứng 4,6% và 2,9%.

Trong bài phát biểu được chờ đợi tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Warsh thừa nhận lạm phát ở Mỹ còn cao: “Các số liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong mùa hè này đều tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, những con số đó không nói lên với tôi một điều rằng các xu hướng lạm phát cốt lõi đã có sự cải thiện đáng kể”.

Ông Warsh nói thêm: “Chúng ta cần phải đạt được một sự tin tưởng rằng lạm phát lõi đang giảm về mục tiêu, một cách rõ ràng với với tốc độ đủ. Nếu không, chúng ta có việc để làm. Đó là công việc của chúng ta, là sứ mệnh của chúng ta, là nghĩa vụ mà chúng ta gánh vác”.

“Tôi thấy bài phát biểu này là một dạng thông điệp rất mạnh mẽ, cả về phương diện một thông điệp gửi tới thị trường, và một thông điệp chung rằng cách thức làm việc ở Fed trong 40 năm qua có phần chưa được khắt khe”, Giám đốc điều hành Bill Birmingham của công ty REX Financial nhận định với hãng tin CNBC. Ông cho rằng đánh giá của ông Warsh về các thành phần của chỉ số CPI trong bài phát biểu này chính là một tín hiệu “rằng ông ấy đang rất muốn có một sự đồng thuận nội bộ để tăng lãi suất”.

Sau bài phát biểu của ông Warsh, thị trường lãi suất tương lai tăng mạnh xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới đã tăng lên mức 58%, so với mức chỉ 36% trước đó.

Phản ánh sự gia tăng của kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có mức độ nhạy cảm cao nhất với kỳ vọng lãi suất - tăng hơn 12 điểm cơ bản, lên mức 4,365%.

Cả tuần này, S&P 500 tăng 0,5%, Nasdaq tăng 0,9% và Dow Jones tăng 0,5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,39 USD/thùng, đóng cửa ở mức 89,31 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,13 USD/thùng, chốt ở mức 83,4 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 5%, còn giá dầu WTI giảm khoảng 4%.

Tuần này, Mỹ và Iran đều bác bỏ khả năng quay trở lại bàn đàm phán để kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, việc Mỹ khởi động chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Iran, thay vì chọn leo thang hành động quân sự, đã giúp nhà đầu tư bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh.

Ngoài ra, phần bù rủi ro đối với giá dầu còn giảm xuống khi Oman và Iran tiến hành đàm phán về một hành lang hàng hải chung ở eo biển Hormuz.

“Sự kết hợp giữa chiến thuật của Mỹ sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì đối đầu quân sự cùng với cuộc đàm phán về hành lang hàng hải chung giữa Oman và Iran đã dẫn tới sự suy giảm của phần bù rủi ro trong giá dầu”, ông Suvro Sarkar, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng DBS Bank, nhận xét với CNBC.

Do đó, giá dầu Brent đã giảm hơn 5% trong tuần này, còn giá dầu WTI giảm khoảng 4%.

Tuy nhiên, dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz - tuyến đường mà 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua trước chiến tranh - vẫn nhỏ giọt và không đều. Dữ liệu vận tải biển sơ bộ tại thời điểm ngày thứ Sáu cho thấy có 7 tàu chở hàng đi qua được eo biển Hormuz trong ngày thứ Năm, giảm từ 17 tàu trước đó 1 ngày và ít hơn mức trung bình 10 ngày là 15 tàu mỗi ngày.

Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs ước tính rằng tổng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh trong thời gian gần đây đạt 15-16 triệu thùng/ngày, thấp hơn 7-8 triệu thùng/ngày so với trước chiến tranh, nhưng đã tăng 5-6 triệu thùng/ngày so với mức đáy thiết lập vào tháng 3.

“Quan điểm của chúng tôi bây giờ là chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản nhưng không đoán trước điều gì. Việc nước nào sẽ đi hay ở trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), nhu cầu của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng ra sao, và vấn đề của các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu có được giải quyết hay không đều phụ thuộc cả vào những diễn biến khó đoán của cuộc chiến này”, nhà phân tích John Evans của công ty PVM Oil Futures nhận định với CNBC.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Vào tối ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt một thỏa thuận để nắm quyền kiểm soát đa số đối với một trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi đây là “thỏa thuận dầu lửa lớn nhất trong lịch sử thế giới” mà “không tốn một đồng nào” của người đóng thuế Mỹ.

Trước đó trong tuần này, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng Venezuela đang xem xét rời khỏi OPEC.