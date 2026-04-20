Chứng khoán VPBankS: Nhu cầu vay vốn rất lớn, mục tiêu margin đạt 50.000 tỷ đồng

Chiều 20/4, Công ty Chứng khoán VPBank họp Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội. Tại phiên họp, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã trả lời nhiều câu hỏi của cổ đông xoay quanh định giá, chiến lược phát triển của công ty chứng khoán trong hệ sinh thái VPBank.

Theo đó, trả lời cổ đông về tác động của lãi suất tăng cao ảnh hưởng thế nào đến hoạt động cho vay ký quỹ (margin), ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS, cho biết cuối 2025 dư nợ margin của công ty đạt 34.000 tỷ đồng. Thực tế đến nay cập nhật cho thấy dư nợ đã vượt 38.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng.

Cũng theo lãnh đạo VPBankS, thương vụ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục cuối năm ngoái đã đưa vốn chủ sở hữu công ty lên gần 34.000 tỷ đồng, top 2 toàn thị trường. Bởi vậy, dù dư nợ lớn song dư địa cho vay margin còn rất lớn, ước khoảng 32.000 - 33.000 tỷ đồng và nguồn vốn tăng dẫn đến VPBankS duy trì được mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường.

"Trong khi nhiều công ty khác dư địa cho vay thấp hơn, nên những khách hàng quy mô lớn họ sẽ có khả năng lựa chọn VPBanks là nơi để vay margin. VPBankS xem đây là cơ hội lớn", ông Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhu cầu vay margin của nhà đầu tư vẫn lớn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay giảm so với 2025, khoảng 15%. Do đó, công ty chứng khoán kỳ vọng tăng trưởng margin tốt, mục tiêu dư nợ margin sẽ đạt 50.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Một điểm sáng khác từ thị trường chung được ông Hải nhắc tới, đó là thanh khoản chứng khoán gia tăng đáng kể trong quý 1. Dù khối ngoại bán ròng khoảng 1 tỷ USD, thị trường vẫn cho thấy sức hấp thụ tốt. Với các yếu tố vĩ mô dự kiến cải thiện, thanh khoản và nhu cầu margin sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, VPBankS cũng đang tham gia vào chương trình thử nghiệm (sandbox) về tài sản số, hợp tác với đối tác quốc tế như OKX Venture...

Tại Đại hội, đề cập tới giá cổ phiếu, bà Hồ Thúy Nga - Chủ tịch HĐQT VPBankS cho biết thị giá cổ phiếu VPX từng vượt 34.000 đồng/cổ phiếu sau IPO nhưng sau đó chịu áp lực giảm do biến động vĩ mô như lãi suất, giá dầu và địa chính trị xung đột tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng chung lên thị trường chứng khoán.

Dù vậy, xét về định giá hiện tại, cổ phiếu VPBankS vẫn ở mức hấp dẫn so với ngành. Cụ thể, P/B đạt khoảng 1,62 lần (so với trung bình ngành 2,01 lần) và P/E ở mức 12,69 lần (so với 14,74 lần). Ban lãnh đạo kỳ vọng khi thị trường được nâng hạng và các chính sách đầu tư dài hạn phát huy hiệu quả, giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Tại đại hội, cổ đông VPBankS đã thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ 4 xuống 3 thành viên.

Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Điền và Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Quang Trung theo các đơn từ nhiệm.

Đồng thời, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung bà Trần Ngọc Lan vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Bà Trần Ngọc Lan là Thạc sĩ Quản trị Ngân hàng Quốc tế, với 14 năm kinh nghiệm, giữ những vị trí quan trọng tại các ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Như vậy, nhiệm kỳ 2022 – 2027, HĐQT VPBankS gồm 3 thành viên, trong đó bà Hồ Thúy Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Lương Tân giữ chức Thành viên HĐQT và bà Trần Ngọc Lan giữ chức Thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành VPBankS đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng, tăng trưởng 39% và lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%.