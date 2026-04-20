Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chứng khoán VPBankS: Nhu cầu vay vốn rất lớn, mục tiêu margin đạt 50.000 tỷ đồng

Tuệ Lâm

20/04/2026, 22:16

Tính đuối 2025 dư nợ margin của công ty đạt 34.000 tỷ đồng. Thực tế đến nay cập nhật cho thấy dư nợ đã vượt 38.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng...

Chiều 20/4, Công ty Chứng khoán VPBank họp Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội.
Chiều 20/4, Công ty Chứng khoán VPBank họp Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội.

Chiều 20/4, Công ty Chứng khoán VPBank họp Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội. Tại phiên họp, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã trả lời nhiều câu hỏi của cổ đông xoay quanh định giá, chiến lược phát triển của công ty chứng khoán trong hệ sinh thái VPBank.

Theo đó, trả lời cổ đông về tác động của lãi suất tăng cao ảnh hưởng thế nào đến hoạt động cho vay ký quỹ (margin), ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS, cho biết cuối 2025 dư nợ margin của công ty đạt 34.000 tỷ đồng. Thực tế đến nay cập nhật cho thấy dư nợ đã vượt 38.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng.

Cũng theo lãnh đạo VPBankS, thương vụ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục cuối năm ngoái đã đưa vốn chủ sở hữu công ty lên gần 34.000 tỷ đồng, top 2 toàn thị trường. Bởi vậy, dù dư nợ lớn song dư địa cho vay margin còn rất lớn, ước khoảng 32.000 - 33.000 tỷ đồng và nguồn vốn tăng dẫn đến VPBankS duy trì được mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường.

"Trong khi nhiều công ty khác dư địa cho vay thấp hơn, nên những khách hàng quy mô lớn họ sẽ có khả năng lựa chọn VPBanks là nơi để vay margin. VPBankS xem đây là cơ hội lớn", ông Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhu cầu vay margin của nhà đầu tư vẫn lớn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay giảm so với 2025, khoảng 15%. Do đó, công ty chứng khoán kỳ vọng tăng trưởng margin tốt, mục tiêu dư nợ margin sẽ đạt 50.000 tỷ đồng vào cuối năm nay. 

Một điểm sáng khác từ thị trường chung được ông Hải nhắc tới, đó là thanh khoản chứng khoán gia tăng đáng kể trong quý 1. Dù khối ngoại bán ròng khoảng 1 tỷ USD, thị trường vẫn cho thấy sức hấp thụ tốt. Với các yếu tố vĩ mô dự kiến cải thiện, thanh khoản và nhu cầu margin sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, VPBankS cũng đang tham gia vào chương trình thử nghiệm (sandbox) về tài sản số, hợp tác với đối tác quốc tế như OKX Venture...

Tại Đại hội, đề cập tới giá cổ phiếu, bà Hồ Thúy Nga - Chủ tịch HĐQT VPBankS cho biết thị giá cổ phiếu VPX từng vượt 34.000 đồng/cổ phiếu sau IPO nhưng sau đó chịu áp lực giảm do biến động vĩ mô như lãi suất, giá dầu và địa chính trị xung đột tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng chung lên thị trường chứng khoán.

Dù vậy, xét về định giá hiện tại, cổ phiếu VPBankS vẫn ở mức hấp dẫn so với ngành. Cụ thể, P/B đạt khoảng 1,62 lần (so với trung bình ngành 2,01 lần) và P/E ở mức 12,69 lần (so với 14,74 lần). Ban lãnh đạo kỳ vọng khi thị trường được nâng hạng và các chính sách đầu tư dài hạn phát huy hiệu quả, giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Tại đại hội, cổ đông VPBankS đã thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ 4 xuống 3 thành viên.

Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Điền và Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Quang Trung theo các đơn từ nhiệm.

Đồng thời, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung bà Trần Ngọc Lan vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Bà Trần Ngọc Lan là Thạc sĩ Quản trị Ngân hàng Quốc tế, với 14 năm kinh nghiệm, giữ những vị trí quan trọng tại các ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Như vậy, nhiệm kỳ 2022 – 2027, HĐQT VPBankS gồm 3 thành viên, trong đó bà Hồ Thúy Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Lương Tân giữ chức Thành viên HĐQT và bà Trần Ngọc Lan giữ chức Thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành VPBankS đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng, tăng trưởng 39% và lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%.

Từ khóa:

cổ phiếu VPX Đại hội cổ đông VPBank doanh thu 2026 lãi suất cho vay tài sản số tăng trưởng margin Thanh khoản chứng khoán VPBankS

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thị trường

2

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

3

Yêu cầu các bộ, ngành ban hành danh mục công nghệ chiến lược trong tháng 4/2026

Kinh tế số

4

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

Thế giới

5

Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy