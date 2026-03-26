Chương trình đào tạo "An ninh mạng cho Chuyển đổi số" dành cho doanh nghiệp và địa phương
Vy Vy
26/03/2026, 16:06
Trước bối cảnh nguy cơ mất an toàn mạng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) đã khai giảng chương trình đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số”. Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp…
Theo thống
kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), riêng trong năm 2025, các hệ thống
thông tin tại Việt Nam đã phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng.
Đáng chú ý,
mặc dù số lượng các cuộc tấn công có xu hướng giảm, nhưng mức độ tổn hại đối
với các doanh nghiệp lại tăng tới 46,15% so với năm 2024.
Điều này cho
thấy xu hướng tội phạm mạng đang chuyển dịch rõ rệt từ việc tấn công dàn trải
sang các hình thức có chủ đích, khai thác sâu hơn vào từng mục tiêu cụ thể.
Những cuộc
tấn công này mang lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến
việc bảo vệ dữ liệu, an toàn hệ thống thông tin và thậm chí là chủ quyền quốc
gia trên không gian mạng.
Số liệu cho
thấy, tấn công mạng gây thiệt hại vượt xa nhiều loại hình tội phạm truyền thống.
Tổng thiệt hại do hình thức tấn công mạng gây ra cho các tổ chức, doanh nghiệp
Việt Nam lên tới 18.900 tỷ đồng, với hơn 90% tổ chức được kiểm tra phát hiện có
mã độc đã “nằm vùng” âm thầm chờ thời cơ mã hóa dữ liệu hoặc tống tiền kép.
Trong khi đó,
chỉ khoảng 11% tổ chức tại Việt Nam đủ năng lực phòng chống tấn công mạng, 56%
đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin. Đối với khối cơ quan
hay doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí cán bộ công nghệ thông tin còn thiếu,
chưa nói đến chuyên gia bảo mật.
Trước mức độ
phức tạp và gia tăng nhanh chóng của các nguy cơ mất an toàn thông tin, việc
tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia trực tiếp triển khai công
tác bảo đảm an toàn thông tin tại các đơn vị trở thành yêu cầu cấp thiết.
Chương trình
đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số” ra đời nhằm giải quyết trực tiếp bài
toán này, đồng thời triển khai các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị
quyết số 71/NQ-CP về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số quốc gia.
Phát biểu khai mạc chương trình đào
tạo ngày 25/3 tại Hà Nội, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh: “Trong bối cảnh khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng
trưởng kinh tế - xã hội, việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng đóng
vai trò nền tảng. Chương trình đào tạo hướng tới việc trang bị tư duy quản trị
rủi ro và năng lực triển khai thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, qua đó góp phần
nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Theo ông Ngô
Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecuriry, chương trình đào tạo được thiết kế
chuyên biệt cho đội ngũ phụ trách chuyển đổi số, tập trung nâng cao năng lực
nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng hiện đại.
Theo đó, học
viên được tiếp cận tư duy quản trị rủi ro an ninh mạng toàn diện, gắn liền với
việc triển khai hệ thống dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng số; nâng cao
năng lực nhận diện, phòng ngừa, giám sát và ứng phó sự cố với các mối đe dọa
hiện đại; tiếp cận xu hướng mới như bảo vệ thiết bị đầu cuối, kiến trúc phòng
thủ mạng, kiểm soát truy cập, an ninh Cloud, mật mã và tình báo mối đe dọa.
Đặc biệt, chương
trình chú trọng yếu tố thực hành với thời lượng lớn, cho phép học viên trực
tiếp tham gia các kịch bản tấn công - phòng thủ mô phỏng thực tiễn trên “Thao
trường An ninh mạng Việt Nam” do Bộ Tài chính phát triển.
Đồng hành
cùng học viên trong 3 ngày đào tạo là đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành
đến từ Mạng lưới ViSecurity, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Điện
lực, Tổ chức Chống lừa đảo, Công ty SafeGate, Tập đoàn VNPT....
Thông qua
chương trình, NIC và ViSecurity kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý,
doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia; đồng thời góp phần phát triển hệ sinh
thái an ninh mạng, nâng cao năng lực tổng thể phục vụ chuyển đổi số quốc gia và
mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững
19:00, 25/03/2026
Thống kê Nhà nước: “Người giám hộ” trong hệ sinh thái dữ liệu
Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, giao thương và trao đổi công nghệ giữa hai quốc gia trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe…
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới
Nếu xét theo tốc độ tăng trưởng tính theo phần trăm, các thị trường mới nổi chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu đo theo mức tăng tuyệt đối của GDP bình quân đầu người, nhóm nền kinh tế phát triển lại dẫn đầu...
Xây dựng hạ tầng vững chắc cho công nghệ 5G tại Việt Nam trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, Việt Nam đang chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào xuất khẩu sang lấy công nghệ làm trọng tâm.
Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam tại Hà Nội trở thành điểm kết nối quan trọng giữa chính sách và doanh nghiệp, với loạt cam kết đầu tư hàng trăm triệu euro, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh.
Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm
Kể từ khi Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990, mối quan hệ giữa hai bên đã phát triển qua nhiều mốc son quan trọng, trong đó có Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, hai hiệp định mang tính bước ngoặt EVFTA và EVIPA, và việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026 - giúp Việt Nam trở thành đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của EU tại ASEAN...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: