Chương trình đào tạo "An ninh mạng cho Chuyển đổi số" dành cho doanh nghiệp và địa phương

Trước bối cảnh nguy cơ mất an toàn mạng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) đã khai giảng chương trình đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số”. Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp…

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), riêng trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng.

Đáng chú ý, mặc dù số lượng các cuộc tấn công có xu hướng giảm, nhưng mức độ tổn hại đối với các doanh nghiệp lại tăng tới 46,15% so với năm 2024.

Điều này cho thấy xu hướng tội phạm mạng đang chuyển dịch rõ rệt từ việc tấn công dàn trải sang các hình thức có chủ đích, khai thác sâu hơn vào từng mục tiêu cụ thể.

Những cuộc tấn công này mang lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến việc bảo vệ dữ liệu, an toàn hệ thống thông tin và thậm chí là chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Số liệu cho thấy, tấn công mạng gây thiệt hại vượt xa nhiều loại hình tội phạm truyền thống. Tổng thiệt hại do hình thức tấn công mạng gây ra cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam lên tới 18.900 tỷ đồng, với hơn 90% tổ chức được kiểm tra phát hiện có mã độc đã “nằm vùng” âm thầm chờ thời cơ mã hóa dữ liệu hoặc tống tiền kép.

Trong khi đó, chỉ khoảng 11% tổ chức tại Việt Nam đủ năng lực phòng chống tấn công mạng, 56% đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin. Đối với khối cơ quan hay doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí cán bộ công nghệ thông tin còn thiếu, chưa nói đến chuyên gia bảo mật.

Trước mức độ phức tạp và gia tăng nhanh chóng của các nguy cơ mất an toàn thông tin, việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia trực tiếp triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin tại các đơn vị trở thành yêu cầu cấp thiết.

Chương trình đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số” ra đời nhằm giải quyết trực tiếp bài toán này, đồng thời triển khai các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc chương trình đào tạo ngày 25/3 tại Hà Nội, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh: “Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế - xã hội, việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng đóng vai trò nền tảng. Chương trình đào tạo hướng tới việc trang bị tư duy quản trị rủi ro và năng lực triển khai thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecuriry, chương trình đào tạo được thiết kế chuyên biệt cho đội ngũ phụ trách chuyển đổi số, tập trung nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng hiện đại.

Theo đó, học viên được tiếp cận tư duy quản trị rủi ro an ninh mạng toàn diện, gắn liền với việc triển khai hệ thống dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng số; nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa, giám sát và ứng phó sự cố với các mối đe dọa hiện đại; tiếp cận xu hướng mới như bảo vệ thiết bị đầu cuối, kiến trúc phòng thủ mạng, kiểm soát truy cập, an ninh Cloud, mật mã và tình báo mối đe dọa.

Đặc biệt, chương trình chú trọng yếu tố thực hành với thời lượng lớn, cho phép học viên trực tiếp tham gia các kịch bản tấn công - phòng thủ mô phỏng thực tiễn trên “Thao trường An ninh mạng Việt Nam” do Bộ Tài chính phát triển.

Đồng hành cùng học viên trong 3 ngày đào tạo là đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành đến từ Mạng lưới ViSecurity, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Điện lực, Tổ chức Chống lừa đảo, Công ty SafeGate, Tập đoàn VNPT....

Thông qua chương trình, NIC và ViSecurity kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia; đồng thời góp phần phát triển hệ sinh thái an ninh mạng, nâng cao năng lực tổng thể phục vụ chuyển đổi số quốc gia và mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.