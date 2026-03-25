Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững

Khánh Vy

25/03/2026, 19:00

Việc ứng dụng công nghệ quan sát trái đất, đặc biệt là khai thác kho dữ liệu khổng lồ từ các chùm vệ tinh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra cơ hội lớn giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai, quản lý tài nguyên…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại phiên tọa đàm về hợp tác kỹ thuật số và công nghệ vũ trụ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam – EU ngày 24/3, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang trở thành một điểm đến tiềm năng để ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp công nghệ dữ liệu không gian tiên tiến. Nguyên nhân là bởi với vị trí địa lý đặc thù, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như tình trạng sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long và phải hứng chịu trung bình 10 cơn bão mỗi năm.

YÊU CẦU ĐỔI MỚI MẠNH MẼ

Dù đã có những bước tiến dài từ việc phóng thành công vệ tinh VNREDSat-1 (hoạt động bền bỉ vượt gấp đôi tuổi thọ dự kiến), ngành vũ trụ Việt Nam vẫn đang đứng trước những yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), chỉ ra một thực tế: Việt Nam hiện mới chỉ sở hữu vệ tinh quang học, vốn bị hạn chế tầm nhìn đáng kể trong điều kiện nhiều mây mù khi bão đổ bộ. Do đó, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phát triển các hệ thống vệ tinh công nghệ radar để quan sát xuyên mây, kết hợp với việc tận dụng dữ liệu từ các đối tác quốc tế để phục vụ công tác giám sát lũ lụt và suy thoái rừng.

Dưới góc độ quản lý và phân tích dữ liệu, ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái cấu trúc cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. 
Toàn cảnh buổi tọa đàm. 

Để xử lý và tích hợp luồng dữ liệu khổng lồ thu thập từ các trạm mặt đất, vệ tinh và thiết bị bay không người lái (UAV), việc ứng dụng Big Data và AI là yếu tố sống còn. Một trung tâm dữ liệu đủ mạnh sẽ giúp Việt Nam đưa ra các phân tích theo thời gian thực, phục vụ thiết thực cho các chính sách điều hành.

KINH NGHIỆM TỪ CHÂU ÂU

Tại sự kiện, bà Audrey Mayo, Trưởng ban Nam Á và Đông Nam Á thuộc Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của EU, đã chia sẻ về “sức mạnh” của Copernicus - chương trình quan sát trái đất hàng đầu của Liên minh Châu Âu. Với hệ thống vệ tinh Sentinel, chương trình cung cấp nguồn dữ liệu khổng lồ và chính xác, hỗ trợ đắc lực cho việc giám sát môi trường và quản lý thiên tai.

Châu Âu đã triển khai thành công chương trình CopPhil tại Philippines, thiết lập trung tâm lưu trữ dữ liệu khu vực nhằm giúp quốc gia này phân tích hình ảnh vệ tinh tại chỗ. Thông qua sáng kiến Gói Kết nối Kỹ thuật số EU-ASEAN (SCOPE Digital), EU đang từng bước mở rộng mô hình này sang Thái Lan, Indonesia và kỳ vọng Việt Nam sẽ là đối tác chiến lược tiếp theo để xây dựng hệ sinh thái dữ liệu không gian chung cho toàn khu vực.

Ngoài ra, các tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ hàng đầu Châu Âu như Airbus và Leonardo đều khẳng định cam kết đồng hành sâu rộng cùng Việt Nam. Bà Hoàng Chi Mai, Giám đốc điều hành Airbus tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết định hướng sắp tới trong dự án VNREDSat-2 không chỉ dừng ở việc cung cấp thiết bị, mà là chuyển giao công nghệ để Việt Nam chuyển từ vị thế “vận hành” sang “làm chủ” và tự sản xuất vệ tinh.

Đồng tình với quan điểm này, bà Simonetta Di Domenico, Giám đốc Quốc gia Leonardo tại Việt Nam, lưu ý rằng vệ tinh không chỉ để “quan sát thụ động”. Khả năng phân tích dữ liệu đa lớp từ các chùm vệ tinh (quang học, radar, siêu phổ) sẽ giúp các cơ quan chức năng đưa ra dự báo và hành động trước khi thảm họa xảy ra. Để hệ sinh thái này hoạt động hiệu quả, bên cạnh hạ tầng an ninh mạng bảo mật, việc đầu tư đào tạo đội ngũ nhân sự có khả năng phân tích và khai thác dữ liệu không gian là nhiệm vụ cấp bách.

Những định hướng chiến lược và các dự án hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục được thảo luận chuyên sâu tại Tuần lễ Vũ trụ Việt Nam diễn ra vào tháng 9/2026 tới đây.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ không gian, biến nguồn dữ liệu khổng lồ thành “chìa khóa” bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế số.

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

Cam kết đồng hành từ các doanh nghiệp EU được kỳ vọng sẽ giúp Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển công nghiệp nội địa và hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó đặt ra yêu cầu lựa chọn những đối tác chiến lược thực sự, sẵn sàng chia sẻ công nghệ, nhân lực và tầm nhìn phát triển bền vững…

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng để xây dựng dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra, góp phần kiểm soát ngập, điều tiết nguồn nước và hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực Tây Bắc Thành phố...

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam tại Hà Nội trở thành điểm kết nối quan trọng giữa chính sách và doanh nghiệp, với loạt cam kết đầu tư hàng trăm triệu euro, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh.

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU -Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU -Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu diễn ra vào sáng ngày 24/3/2026 tại Hà Nội, đánh dấu bước triển khai cụ thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và EU, lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026, nhấn mạnh bài toán thực thi để đón dòng vốn EU

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026, nhấn mạnh bài toán thực thi để đón dòng vốn EU

Trong bối cảnh dòng vốn châu Âu sẵn sàng gia tăng, EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026 với các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự đoán của môi trường đầu tư.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

