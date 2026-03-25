Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững
Khánh Vy
25/03/2026, 19:00
Việc ứng dụng công nghệ quan sát trái đất, đặc biệt là khai thác kho dữ liệu khổng lồ từ các chùm vệ tinh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra cơ hội lớn giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai, quản lý tài nguyên…
Tại phiên tọa đàm về hợp tác kỹ thuật số và công nghệ vũ trụ
diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam – EU ngày
24/3, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang trở thành một điểm đến tiềm năng để
ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp công nghệ dữ liệu không gian tiên tiến. Nguyên
nhân là bởi với vị trí địa lý đặc thù, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức
lớn như tình trạng sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long và phải hứng chịu trung
bình 10 cơn bão mỗi năm.
YÊU CẦU ĐỔI MỚI MẠNH MẼ
Dù đã có những bước tiến dài từ việc phóng thành công vệ
tinh VNREDSat-1 (hoạt động bền bỉ vượt gấp đôi tuổi thọ dự kiến), ngành vũ trụ
Việt Nam vẫn đang đứng trước những yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ.
Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
(VNSC), chỉ ra một thực tế: Việt Nam hiện mới chỉ sở hữu vệ tinh quang học, vốn
bị hạn chế tầm nhìn đáng kể trong điều kiện nhiều mây mù khi bão đổ bộ. Do đó,
ưu tiên hàng đầu hiện nay là phát triển các hệ thống vệ tinh công nghệ radar để
quan sát xuyên mây, kết hợp với việc tận dụng dữ liệu từ các đối tác quốc tế để
phục vụ công tác giám sát lũ lụt và suy thoái rừng.
Dưới góc độ quản lý và phân tích dữ liệu, ông Chu Hải Tùng,
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái cấu
trúc cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Để xử lý và tích hợp luồng dữ liệu khổng
lồ thu thập từ các trạm mặt đất, vệ tinh và thiết bị bay không người lái (UAV),
việc ứng dụng Big Data và AI là yếu tố sống còn. Một trung tâm dữ liệu đủ mạnh
sẽ giúp Việt Nam đưa ra các phân tích theo thời gian thực, phục vụ thiết thực
cho các chính sách điều hành.
KINH NGHIỆM TỪ CHÂU ÂU
Tại sự kiện, bà Audrey Mayo, Trưởng ban Nam Á và Đông Nam Á
thuộc Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của EU, đã chia sẻ về “sức mạnh” của
Copernicus - chương trình quan sát trái đất hàng đầu của Liên minh Châu Âu. Với
hệ thống vệ tinh Sentinel, chương trình cung cấp nguồn dữ liệu khổng lồ và
chính xác, hỗ trợ đắc lực cho việc giám sát môi trường và quản lý thiên tai.
Châu Âu đã triển khai thành công chương trình CopPhil tại
Philippines, thiết lập trung tâm lưu trữ dữ liệu khu vực nhằm giúp quốc gia này
phân tích hình ảnh vệ tinh tại chỗ. Thông qua sáng kiến Gói Kết nối Kỹ thuật số
EU-ASEAN (SCOPE Digital), EU đang từng bước mở rộng mô hình này sang Thái Lan,
Indonesia và kỳ vọng Việt Nam sẽ là đối tác chiến lược tiếp theo để xây dựng hệ
sinh thái dữ liệu không gian chung cho toàn khu vực.
Ngoài ra, các tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ hàng đầu
Châu Âu như Airbus và Leonardo đều khẳng định cam kết đồng hành sâu rộng cùng
Việt Nam. Bà Hoàng Chi Mai, Giám đốc điều hành Airbus tại Việt Nam, Lào và
Campuchia, cho biết định hướng sắp tới trong dự án VNREDSat-2 không chỉ dừng ở
việc cung cấp thiết bị, mà là chuyển giao công nghệ để Việt Nam chuyển từ vị thế
“vận hành” sang “làm chủ” và tự sản xuất vệ tinh.
Đồng tình với quan điểm này, bà Simonetta Di Domenico, Giám
đốc Quốc gia Leonardo tại Việt Nam, lưu ý rằng vệ tinh không chỉ để “quan sát
thụ động”. Khả năng phân tích dữ liệu đa lớp từ các chùm vệ tinh (quang học,
radar, siêu phổ) sẽ giúp các cơ quan chức năng đưa ra dự báo và hành động trước
khi thảm họa xảy ra. Để hệ sinh thái này hoạt động hiệu quả, bên cạnh hạ tầng
an ninh mạng bảo mật, việc đầu tư đào tạo đội ngũ nhân sự có khả năng phân tích
và khai thác dữ liệu không gian là nhiệm vụ cấp bách.
Những định hướng chiến lược và các dự án hợp tác cụ thể giữa
Việt Nam và Châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục được thảo luận chuyên sâu tại Tuần lễ
Vũ trụ Việt Nam diễn ra vào tháng 9/2026 tới đây.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo
cú hích quan trọng, hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ không gian, biến
nguồn dữ liệu khổng lồ thành “chìa khóa” bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh
tế số.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
