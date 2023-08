Chuyển đổi số trong lĩnh vực môi giới bất động sản: xóa bỏ định kiến về “cò đất”

Tại Hội nghị “Chuyển đổi số - Nâng cao vai trò của VARS trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định và bền vững”, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, nhận xét: "Thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản chưa thực sự được quan tâm đúng mức nên kết quả chưa cao. Vì vậy tới đây, điều đầu tiên là cần có nền tảng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo cho thông tin thông suốt từ cơ chế chính sách đến hoạt động kinh doanh cụ thể".

GIÚP TRAO ĐỔI THÔNG TIN MẠCH LẠC

Thực tế trên thế giới, xu hướng này đã có khoảng 50-60 năm, nhưng tại Việt Nam, những năm gần đây mới thực sự đặt ra và được cơ quan quản lý nhà nước quan tâm. Chuyển đổi số trong kinh doanh bất động sản là tất yếu xảy ra và phải chuyển đổi sớm. Bởi trong thế giới số, mọi hoạt động cần nhanh, chính xác, công nghệ số ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản nếu triển khai sớm và nhanh chắc chắn đem lại ích cho các chủ thể tham gia, kể cả nhà đầu tư, nhà môi giới cũng như khách hàng.

“Nhà đầu tư qua đó có thể quan tâm đúng mong muốn của khách hàng, nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, ngược lại khách hàng có thể tìm hiểu dễ dàng sản phẩm. Đặc biệt, không giống hoạt động truyền thống làm tiêu tốn thời gian, công sức, kinh phí mà hiệu quả đem lại chưa cao; qua công nghệ số thì việc triển khai dự án, kết nối giữa nhà đầu tư với khách hàng sẽ thuận lợi và khách hàng cũng được lựa chọn giữa nhiều sản phẩm.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Lâm, CEO DKRA Group, đồng tình với chủ trương thúc đẩy công nghệ số trong ngành bất động sản nói chung, và dịch vụ môi giới bất động sản nói riêng.

Ông Lâm cho rằng chúng ta mới chỉ nhìn về nghiệp vụ của người môi giới bất động sản là kết nối giữa cung với cầu. Như thế chưa thật đầy đủ. Để có một nội dung, hoặc dịch vụ tốt mà nhà môi giới cung cấp cho khách hàng, thì ngoài nguồn cung, môi giới còn phải sử dụng những nghiệp vụ khác nhau. Ví dụ, nhà môi giới phải áp dụng nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ cho bên cầu, nhưng đồng thời phải áp dụng nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ cho cả bên cung.

"Việc ứng dụng công nghệ vô cùng cần thiết giúp các bên, đặc biệt là nhà môi giới có được dữ liệu thông tin. Vì hiện nay thông tin rất phức tạp, đa dạng và không phải ai, hoặc tổ chức nào cũng nắm bắt được nhanh chóng, kịp thời. Thông tin hôm qua có khi khác hôm nay, mà thông tin lại là yếu tố gần như ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định kịp thời.

PHẢI CÓ NỀN TẢNG KINH DOANH BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

Cũng theo ông Khởi, chính các nhà kinh doanh bất động sản phải có một nền tảng kinh doanh bằng công nghệ số; phải có sự kết nối giữa các nhà đầu tư; ngoài ra, hiệp hội, khách hàng cũng phải kết nối trên một nền tảng để đảm bảo việc trao đổi thông tin xuyên suốt.

Với chủ trương không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như vai trò của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đối với hội viên, nghề môi giới, thị trường bất động sản Việt Nam, ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VARS, cho biết Hội đang tập trung vào 8 mục tiêu trọng tâm, trong đó nhằm hiện thực hóa các mục tiêu một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, giải pháp được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đưa ra là đẩy mạnh số hóa, áp dụng công nghệ mới vào hoạt động của Hội. Đó là lý do sau thời gian dài “thai nghén”, Hội đã cho ra đời VARS CONNECT - hệ sinh thái ứng dụng proptech ALL IN ONE.

Theo ông Phạm Lâm, việc áp dụng ứng dụng VARS CONNECT có thể giúp VARS kết nối hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản trên cả nước, là đơn vị bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ khó khăn cho môi giới, sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Đồng thời từng bước nâng tầm giá trị, định hướng hoạt động của lực lượng môi giới bất động sản theo hướng chuyên nghiệp hơn, xóa bỏ định kiến về “cò đất”, để những tiêu cực trong nghề môi giới sớm chấm dứt, giúp mỗi nhà môi giới bất động sản tự hào về nghề nghiệp và đóng góp của mình vào sự phát triển của thị trường.

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành bình luận rằng giải pháp công nghệ mà VARS chỉ đạo phát triển sẽ giúp định danh sàn giao dịch, hỗ trợ môi giới bất động sản hiệu quả nhất, đồng thời giúp cộng đồng bất động sản nói chung minh bạch hóa thông tin thị trường, dự án...