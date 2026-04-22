Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Chuyển đổi năng lượng xanh không chỉ là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để Việt Nam duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng tầm cạnh tranh trong kỷ nguyên mới…

Chiều ngày 21/4, hội thảo “Chuyển đổi năng lượng xanh – Động lực tăng trưởng bền vững” đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thực chất, hiệu quả.

Hội thảo do Báo Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố Dự án “Việt Nam Xanh 2026”.

CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG XANH LÀ TRỤ CỘT, NÂNG TẦM CẠNH TRANH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để Thành phố duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Thạnh, "đây không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng mà còn là một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp và cộng đồng".

TP. Hồ Chí Minh đã xác định chuyển đổi xanh là một trong ba trụ cột chiến lược xuyên suốt trong giai đoạn 2025–2030. Thành phố đang triển khai Đề án chuyển đổi xanh với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể, nhằm huy động nguồn lực khoảng 900.000 tỷ đồng.

Trong đó, chuyển đổi năng lượng là trụ cột then chốt, với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Đặc biệt, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sẽ sử dụng năng lượng sạch.

Đánh giá bối cảnh hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ rõ: thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch sâu sắc, nơi năng lượng, công nghệ và môi trường trở thành trục cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Do đó, các đô thị lớn không chỉ thích ứng mà cần chủ động đi trước, dẫn dắt và định hình xu thế phát triển mới.

“Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án xanh, từng bước xây dựng Thành phố trở thành trung tâm chuyển đổi xanh của khu vực Đông Nam Á”, ông Thạnh khẳng định.

PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XANH, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI XANH

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đại diện Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) cho rằng, việc tối ưu hóa vòng đời vật liệu, thúc đẩy tái chế và giảm thiểu chất thải không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

PRO Việt Nam đã mở rộng hệ sinh thái của mình từ 9 thành viên sáng lập lên hơn 30 doanh nghiệp, cùng chung mục tiêu xây dựng hệ thống thu gom – tái chế chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã đưa ra nhiều chính sách phát triển năng lượng xanh, từ việc phát triển nhiên liệu sinh học đến khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Nghị quyết số 55-NQ/TW và Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg là ví dụ điển hình cho thấy sự cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh. Các chính sách này không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và cacbon thấp.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng xanh đã trở thành một xu hướng tất yếu và cấp thiết.

Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh – Động lực tăng trưởng bền vững" đã tạo ra một không gian kết nối giữa các nhà cung cấp giải pháp với doanh nghiệp sản xuất, hướng tới những hợp tác lâu dài trong tương lai.

Sự kiện này không chỉ tập trung vào việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn giới thiệu các công nghệ mới, nguồn năng lượng mới tiềm năng tại Việt Nam.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, cùng chia sẻ và đề xuất các giải pháp mở rộng nguồn cung năng lượng và tháo gỡ "điểm nghẽn" để phát triển năng lượng xanh.