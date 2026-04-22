Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Hồng Vinh

22/04/2026, 08:37

Chuyển đổi năng lượng xanh không chỉ là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để Việt Nam duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng tầm cạnh tranh trong kỷ nguyên mới…

Ban tổ chức đã công bố Dự án “Việt Nam Xanh 2026”, chiều 21/4.
Ban tổ chức đã công bố Dự án “Việt Nam Xanh 2026”, chiều 21/4.

Chiều ngày 21/4, hội thảo “Chuyển đổi năng lượng xanh – Động lực tăng trưởng bền vững” đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thực chất, hiệu quả.

Hội thảo do Báo Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố Dự án “Việt Nam Xanh 2026”.

CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG XANH LÀ TRỤ CỘT, NÂNG TẦM CẠNH TRANH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để Thành phố duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Thạnh, "đây không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng mà còn là một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp và cộng đồng".

TP. Hồ Chí Minh đã xác định chuyển đổi xanh là một trong ba trụ cột chiến lược xuyên suốt trong giai đoạn 2025–2030. Thành phố đang triển khai Đề án chuyển đổi xanh với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể, nhằm huy động nguồn lực khoảng 900.000 tỷ đồng.

Trong đó, chuyển đổi năng lượng là trụ cột then chốt, với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Đặc biệt, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sẽ sử dụng năng lượng sạch.

Đánh giá bối cảnh hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ rõ: thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch sâu sắc, nơi năng lượng, công nghệ và môi trường trở thành trục cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Do đó, các đô thị lớn không chỉ thích ứng mà cần chủ động đi trước, dẫn dắt và định hình xu thế phát triển mới.

“Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án xanh, từng bước xây dựng Thành phố trở thành trung tâm chuyển đổi xanh của khu vực Đông Nam Á”, ông Thạnh khẳng định.

PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XANH, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI XANH

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đại diện Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) cho rằng, việc tối ưu hóa vòng đời vật liệu, thúc đẩy tái chế và giảm thiểu chất thải không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

PRO Việt Nam đã mở rộng hệ sinh thái của mình từ 9 thành viên sáng lập lên hơn 30 doanh nghiệp, cùng chung mục tiêu xây dựng hệ thống thu gom – tái chế chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã đưa ra nhiều chính sách phát triển năng lượng xanh, từ việc phát triển nhiên liệu sinh học đến khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Nghị quyết số 55-NQ/TW và Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg là ví dụ điển hình cho thấy sự cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh. Các chính sách này không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và cacbon thấp.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng xanh đã trở thành một xu hướng tất yếu và cấp thiết. 

Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh – Động lực tăng trưởng bền vững" đã tạo ra một không gian kết nối giữa các nhà cung cấp giải pháp với doanh nghiệp sản xuất, hướng tới những hợp tác lâu dài trong tương lai.

Sự kiện này không chỉ tập trung vào việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn giới thiệu các công nghệ mới, nguồn năng lượng mới tiềm năng tại Việt Nam.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, cùng chia sẻ và đề xuất các giải pháp mở rộng nguồn cung năng lượng và tháo gỡ "điểm nghẽn" để phát triển năng lượng xanh.

Với sự chung tay của tất cả các bên, từ Chính phủ, doanh nghiệp đến cộng đồng, Dự án "Việt Nam Xanh 2026" sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh của TP. Hồ Chí Minh và của cả nước. Đây không chỉ là một hành trình hướng tới phát triển bền vững mà còn là một cam kết mạnh mẽ cho tương lai xanh của Việt Nam.

Chính sách cho năng lượng xanh: Xây dựng khung pháp lý làm nền tảng phát triển bền vững

06:57, 05/03/2026

Chính sách cho năng lượng xanh: Xây dựng khung pháp lý làm nền tảng phát triển bền vững

Phát triển kinh tế xanh tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới

14:21, 16/02/2026

Phát triển kinh tế xanh tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới

TP.Hồ Chí Minh trước ngưỡng chuyển đổi sang kinh tế xanh: Cơ hội dẫn dắt hay nguy cơ lỡ nhịp?

19:39, 12/01/2026

TP.Hồ Chí Minh trước ngưỡng chuyển đổi sang kinh tế xanh: Cơ hội dẫn dắt hay nguy cơ lỡ nhịp?

Từ khóa:

biến đổi khí hậu chính sách phát triển năng lượng chuyển đổi năng lượng xanh chuyển đổi xanh công nghệ năng lượng mới Dự án Việt Nam Xanh 2026 Kinh tế tuần hoàn Kinh tế xanh năng lượng tái tạo TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Xanh 2026

Đọc thêm

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Sáng 21/4, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ hàng loạt vấn đề đại biểu quan tâm, từ cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp đến điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý, sử dụng đất lúa.

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn có những doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm ngành tiềm ẩn “công nghệ thấp – phát thải cao”. Nguyên nhân được là do trước đây, mục tiêu lấp đầy đất công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động thường được đặt cao hơn mục tiêu lấp đầy bằng công nghệ và giá trị….

Anh cắt giảm một nửa tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển

Anh cắt giảm một nửa tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển

Cam kết tài chính khí hậu của Anh đã giảm khoảng một nửa so với trước đây. Điều đáng buồn là Anh không ‘đơn độc’ trong xu hướng này...

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Từ ngày 1/7 năm nay, thành phố sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp...

Ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững

Ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững

Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNIDO đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Thế giới

2

17 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp trong thập kỷ qua

Kinh tế số

3

AI tại Việt Nam bùng nổ, áp lực “kép” về quản trị và bảo mật

Kinh tế số

4

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Tài chính

5

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Thế giới

