Chuyên gia: Nhà đầu tư chú ý, lạm phát vượt kỳ vọng giá bất động sản không tăng thậm chí còn giảm!

Tọa đàm thường niên FiinGroup Invest Summit diễn ra ngày 25/2/2022 với chủ đề “Triển vọng đầu tư năm 2022”. Ảnh: Quang Phúc.

Lạm phát đang là mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư toàn cầu cũng như Việt Nam sau khi giá hàng hoá leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do Covid-19 gây ra. Đặc biệt, căng thẳng Nga - Ukraine leo thang càng gây áp lực hơn với lạm phát khi giá dầu có lúc đã vượt 100 USD/thùng trong hai ngày gần đây. Giá nhiều mặt hàng khác như: than, thép, nông nghiệp cũng tăng dẫn đến giá cả đầu vào tăng theo.

Trong bối cảnh đó, đầu tư vào kênh nào là bài toán đau đầu với nhiều nhà đầu tư. Có không ít nhà đầu tư lựa chọn bán ra cổ phiếu để mua vào bất động sản - kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, nhà đầu tư cần chú ý một số điều trước khi đổ tiền vào bất động sản.

Phát biểu tại Tọa đàm thường niên FiinGroup Invest Summit diễn ra ngày 25/2/2022 với chủ đề “Triển vọng đầu tư năm 2022”, ông Đào Phúc Tường, CFA – Chuyên gia tài chính cho rằng, trong năm 2022, nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn nhiều với giá và thanh khoản trong bối cảnh đặc biệt lãi suất có thể tăng lên. Nhìn xa hơn, lạm phát mà lên cao hơn so với kịch bản dưới 4%, Ngân hàng Nhà nước có thể điều chỉnh lãi suất thì rủi ro sẽ xảy ra với người mua bất động sản nắm giữ ngắn hạn. Đây là yếu tố cần lưu ý nhiều.

Đồng quan điểm, theo ông Phạm Anh Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Tài chính Bất động sản (FINA), bất động sản có mối tương quan với lạm phát. Lạm phát tăng, nhà đầu tư trú ẩn vào bất động sản, về mặt lâu dài, bất động sản tăng theo.

Nhưng khi đi sâu vào thời điểm khác nhau và mức lạm phát khác nhau, thì có hai loại lạm phát ta quan tâm.

Một là lạm phát theo kỳ vọng thì câu trả lời đúng, bất động sản sẽ tăng. Hai là lạm phát vượt kỳ vọng thì dẫn đến phản ứng dây truyền khác nhau, ảnh hưởng ngược lại bất động sản. "Kinh nghiệm của tôi cho thấy có những giai đoạn lạm phát vượt kỳ vọng bất động sản không tăng thậm chí còn giảm. Do đó, nhà đầu tư phải có chiến lược, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó", ông Khôi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Khôi, cơ hội đầu tư bất động sản lúc nào cũng có, không chỉ năm nay, năm ngoái hay thời gian tới mà quan trọng nhất nhà đầu tư phải đánh giá được khả năng chấp nhận rủi ro của mình là gì. Thứ hai phải có chiến lược đầu tư đúng với rủi ro.

Trên thị trường bất động sản, có nhiều loại rủi ro khác nhau nhưng chủ yếu được chia thành hai loại rủi ro chính. Rủi ro thứ nhất là rủi ro bản thân dự án và chủ đầu tư. Rủi ro thứ hai là thị trường.

Khi tham gia giai đoạn càng sớm thì rủi ro thị trường càng thấp. Vì khi dự án mới ra chắc chắn chủ đầu tư và môi giới phải làm thị trường cho chúng ta, thanh khoản không phải là vấn đề lo lắng. Nhưng lúc này, rủi ro lớn nhất lại là pháp lý. Dự án pháp lý có chưa? Chưa có pháp lý cũng chưa phải quá tệ mà khả năng pháp lý của chủ đầu tư thế nào? Lịch sử pháp lý của chủ đầu tư? Khả năng bán hàng của chủ đầu tư? Tương tự như xếp hạng tín dụng của FiinGroup.

Nhóm thứ hai, rủi ro về thị trường. Khi càng mua sau dự án, đi cuối cùng thì khả năng thanh khoản giảm đi, rủi ro càng cao. Đương nhiên chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần, vô tình lướt sóng trở thành cư dân, cũng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, khi tham gia thị trường bất động sản mới, phải xem xét kỹ càng đang trong tình trạng bình thường hay không. Nếu tình trạng bình thường mà tăng thì tốt. Còn nếu tăng mà tình trạng không bình thường thì phải cẩn thận, khả năng giảm cao.

"Kinh nghiệm của tôi là đi vào thị trường mới cẩn thận. Xem người đi cùng mình là ai, có phải là người bản địa không, có tiếp nhận thông tin nội bộ chưa hay cũng mới đáp xuống sân bay và quyết định mua một cách nhanh chóng? Nếu họ quyết định nhanh thì liệu họ có tính toán được thông tin chưa? Thường khi đến thị trường tôi hay coi biển số xe xem nhà đầu tư họ đến từ đâu? Dù định tính nhưng tôi cũng tương đối sử dụng ổn trong thời gian qua", ông Khôi nói.