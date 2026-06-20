Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho hợp tác Việt Nam – Nga

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Kazan (Liên bang Nga) vừa góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga vừa tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: VGP

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại thành phố Kazan từ ngày 16 - 18/6/2026. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng tới Nga trên cương vị mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Chuyến thăm đã kết hợp thành công giữa các hoạt động đa phương tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga với việc hai nước triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời trao đổi những định hướng lớn nhằm tiếp tục nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CẦU NỐI, THÚC ĐẨY CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC TRỌNG ĐIỂM

Kết quả chuyến thăm Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện rõ trên cả hai phương diện, đa phương và song phương.

Về đa phương, kết quả nổi bật của chuyến công tác là sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Hội nghị đã khẳng định vị trí và ý nghĩa chiến lược của quan hệ ASEAN - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Việc hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN cùng Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp tham dự cho thấy cả hai bên đều coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác này.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh VGP

Những kết quả quan trọng của Hội nghị được thể hiện thông qua Tuyên bố chung Kazan 2026, Kế hoạch hành động ASEAN - Nga giai đoạn 2026-2030 và Tuyên bố chung về hợp tác năng lượng.

Đây được xem là những văn kiện quan trọng định hình phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới giữa ASEAN và Nga.

Tại Hội nghị, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga phát triển theo hướng thực chất hơn. Các đề xuất về tăng cường hợp tác năng lượng, thúc đẩy liên kết Á - Âu, phát triển hành lang vận tải đa phương thức, xây dựng nền tảng kết nối doanh nghiệp và tăng cường hợp tác nông nghiệp nhận được sự quan tâm của các nước tham dự.

Việc Việt Nam công bố đăng cai Hội nghị các nhà ngoại giao trẻ ASEAN - Nga năm 2027 tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và mong muốn đóng góp lâu dài vào việc tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa hai khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước tham dự Lễ Khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga - Ảnh VGP

Chuyến thăm và tham dự Hội nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.

Với tư cách là thành viên chủ động và trách nhiệm, Việt Nam đã tích cực đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, giúp hai bên thông qua Tuyên bố chung Kazan 2026, Kế hoạch hành động ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030 và Tuyên bố chung về hợp tác năng lượng – trụ cột hợp tác mới quan trọng.

Tại phiên trao đổi về hội nhập Á - Âu Việt Nam đã đề xuất các biện pháp cụ thể như đối thoại doanh nghiệp ASEAN-EAEU, phát triển hành lang vận tải đa phương thức, bản đồ số logistics và hợp tác nông nghiệp. Việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga năm 2027 càng khẳng định cam kết dài hạn của Việt Nam trong việc vun đắp lòng tin và gắn kết giữa hai khu vực.

Những kết quả đạt được mở ra khả năng giúp ASEAN tăng cường an ninh năng lượng khu vực, mở rộng không gian kết nối Á-Âu và tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của khối trong cấu trúc khu vực. Chuyến thăm một lần nữa khẳng định Việt Nam là cầu nối quan trọng, góp phần chuyển quan hệ ASEAN-Nga sang giai đoạn thực chất và cùng có lợi hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: VGP

Về kết quả song phương, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin được xem là hoạt động quan trọng nhất của chuyến công tác.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao, coi đây là nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Hai bên đồng thời tái khẳng định sáu định hướng lớn trong quan hệ Việt Nam - Nga thời gian tới, gồm: tăng cường tin cậy chính trị; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí và điện hạt nhân; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; phát triển hợp tác về khai khoáng, đóng tàu, giao thông vận tải; đẩy mạnh khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.

Về lĩnh vực năng lượng, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, trong đó nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triền khai dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - dự án được xem là biểu tượng mới của hợp tác Việt Nam - Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Các hoạt động hợp tác dầu khí tiếp tục được duy trì, đồng thời hai bên đang nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, LNG và hạ tầng dự trữ năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov - Ảnh: VGP

Bên cạnh các hoạt động cấp cao, Thủ tướng Chính phủ cũng có các cuộc gặp với lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nga như Rosatom và Zarubezhneft nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, năng lượng và công nghiệp.

Việc dành thời gian làm việc với Tatarstan cho thấy sự quan tâm của Việt Nam đối với một trong những trung tâm công nghiệp, công nghệ và năng lượng quan trọng của Liên bang Nga, qua đó mở rộng hợp tác không chỉ ở cấp trung ương mà còn ở cấp địa phương và doanh nghiệp.

CỦNG CỐ NỀN TẢNG CHIẾN LƯỢC, MỞ RỘNG DƯ ĐỊA HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Vượt lên ý nghĩa của một chuyến công tác đối ngoại thông thường, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng phản ánh rõ nét đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thông qua các hoạt động tại Kazan, Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Triển lãm Made in Tatarstan (Sản xuất tại Tatarstan) - Ảnh: VGP

Việc duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Nga - một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam - không chỉ góp phần củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trên những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh Nga đang tăng cường hợp tác với khu vực châu Á và ASEAN, Việt Nam tiếp tục được phía Nga đánh giá là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Và Nga vẫn là đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam có nhu cầu hợp tác lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và công nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Giấy chứng nhận đầu tư của PSC Lô 0117&0217, thềm lục địa Việt Nam giữa Petrovietnam và Tập đoàn Zarubezhneft - Ảnh: VGP

Điểm đáng chú ý của chuyến công tác lần này là sự nhấn mạnh vào tính hiệu quả và khả năng hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác. Từ các đề xuất về kết nối logistics, thuận lợi hóa thương mại, hợp tác nông nghiệp đến các dự án năng lượng, tất cả đều hướng tới mục tiêu chuyển hóa các khuôn khổ hợp tác thành những lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được thể hiện trong các trao đổi giữa lãnh đạo hai nước: tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, bảo đảm quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet - Ảnh: VGP

Từ góc độ rộng hơn, những kết quả đạt được tại Hội nghị ASEAN - Nga và trong các hoạt động song phương cho thấy Việt Nam đang chủ động tham gia định hình các không gian hợp tác mới, đồng thời tận dụng hiệu quả các cơ hội từ môi trường quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Những kết quả đạt được từ các cuộc tiếp xúc cấp cao, các hoạt động hợp tác kinh tế, năng lượng, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động, chuyến công tác là minh chứng cho việc Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đồng thời chủ động tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được sẽ góp phần chuyển hóa tiềm năng hợp tác thành những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.