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Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến công tác tại Liên bang Nga

Hà Lê

19/06/2026, 08:40

Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga - Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga - Ảnh: VGP

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 16-18/6/2026 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên họp toàn thể, phiên ăn trưa làm việc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga.

Thủ tướng Chính phủ đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov; tiếp lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom và Công ty Zarubezhneft; thăm triển lãm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan.

Thủ tướng Chính phủ cũng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga; dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam với Nga của Vietjet.

Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp, tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN; đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga, đồng thời thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

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Từ khóa:

đầu tư Việt Nam - Nga Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga Quan hệ Việt Nam - Nga

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