Doanh nghiệp

CMC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

31/08/2025, 10:47

Ngày 30/8/2024, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Trong số những doanh nghiệp được vinh danh, Tập đoàn Công nghệ CMC đã xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng Kỷ niệm chương 80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước cho Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng Kỷ niệm chương 80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước cho Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” là cuộc gặp gỡ có quy mô lớn, với sự hiện diện của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc... cùng lãnh đạo 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI.

CMC là tập đoàn công nghệ tư nhân lớn thứ hai của Việt Nam được vinh danh trong sự kiện đặc biệt này.

Tập đoàn CMC hiện được định hình với bốn mảng kinh doanh chính: giải pháp công nghệ; hạ tầng số; kinh doanh quốc tế; nghiên cứu và giáo dục. Xét cấu trúc doanh thu theo ngành nghề, mảng hạ tầng số đang nắm giữ vai trò chủ đạo, đóng góp gần 60% lợi nhuận trước thuế trong khi chỉ chiếm 37% doanh thu.

Hành trình phát triển của CMC không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau, từ hạ tầng số đến giải pháp công nghệ, kinh doanh quốc tế và nghiên cứu - giáo dục.

Trong quý I năm tài chính 2025, CMC đã ghi nhận doanh thu ước đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, cùng với lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng 21%.

Bên cạnh kết quả tích cực về Kinh doanh, CMC liên tiếp được thị trường và xã hội ghi nhận. Hai năm liên tiếp (2024–2025), CMC được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết giá trị nhất Việt Nam (Forbes Vietnam) – minh chứng cho sức mạnh tài chính, thương hiệu và chiến lược phát triển dài hạn.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng Bằng khen Thủ tướng cho Tập đoàn Công nghệ CMC cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng Bằng khen Thủ tướng cho Tập đoàn Công nghệ CMC cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu.

Khối hạ tầng số của CMC đã ghi dấu ấn với trung tâm dữ liệu Tân Thuận, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn An toàn Hệ thống Thông tin Quốc gia Cấp độ 4 và chứng chỉ quốc tế Uptime Tier III.

Nền tảng CMC Cloud không chỉ nằm trong Top 10 sản phẩm số xuất sắc mà còn được coi là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng hạ tầng đám mây thuần Việt. Đặc biệt, CMC Telecom đã trở thành đối tác Authorized MSSP của Brandefense, một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Threat Intelligence.

Trong lĩnh vực giải pháp công nghệ, CMC TS đã đạt doanh thu năm tài chính 2024 hơn 4.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế của mình trong Top 4 doanh nghiệp chuyển đổi số uy tín tại Việt Nam.

Đội ngũ chuyên gia của CMC TS với hơn 1.000 người, cùng hàng nghìn chứng chỉ kỹ thuật quốc tế, đã giúp tập đoàn trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Palo Alto và HPE.Khối kinh doanh quốc tế của CMC cũng không ngừng mở rộng, với việc thành lập CMC Korea và mở văn phòng đại diện tại Tokyo.

Năm tài chính 2024, khối này đã nâng cấp CMMI lên cấp độ 5 và giành nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế của CMC trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, CMC Global đã trở thành đối tác Google Agentspace, một bước tiến quan trọng trong việc đưa AI Việt Nam ra thế giới.

Không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực kinh doanh, CMC còn chú trọng đến nghiên cứu và giáo dục. CMC University đã ra mắt Trợ lý đào tạo AI, giúp nâng cao tỷ lệ sinh viên đạt môn lên 84,6% và tuyển sinh năm học 2025 tăng trưởng 85% so với năm 2024.

Các sản phẩm mới như CMC AI Vision và CMC AIBOX đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu tại Việt Nam.Ngày 1/6/2025, CMC đã khởi công Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC tại Hà Nội, dự kiến trở thành trung tâm trí tuệ, sáng tạo và khởi nghiệp.

Chỉ một tháng sau, CMC tiếp tục được trao quyết định đầu tư Dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô CMC HCM, trị giá 250 triệu USD, được coi là “trái tim AI” của miền Nam. Những dự án này không chỉ khẳng định cam kết của CMC trong việc xây dựng nền tảng đám mây thuần Việt mà còn thể hiện khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm cường quốc công nghệ trong tương lai.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính đã bày tỏ niềm tự hào khi CMC được tặng Bằng khen của Thủ tướng đúng dịp 80 năm Quốc khánh. Ông nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của tập đoàn mà còn là động lực để CMC tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên AI.

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

17:12, 30/08/2025

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

TONMAT Group tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

14:20, 30/08/2025

TONMAT Group tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

09:29, 30/08/2025

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh”…

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao chậm tiến độ

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao chậm tiến độ

Việc xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao vẫn còn chậm, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có 4 thông báo ý kiến chỉ đạo về nội dung này…

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.

TONMAT Group tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

TONMAT Group tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

TONMAT Group tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội, giới thiệu hệ thống vật liệu xây dựng cách nhiệt, bảo ôn hiện đại, khẳng định vị thế tiên phong, phát triển bền vững.

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

FPT eID - giải pháp xác thực định danh điện tử do FPT phát triển - vừa vượt qua bài kiểm định Presentation Attack Detection (PAD) Level 2 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3 của đơn vị iBeta thực hiện đánh giá, khẳng định năng lực phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo sinh trắc học khuôn mặt.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: