Cổ phiếu bất động sản tiếp tục nóng, VHM kéo chỉ số vượt 1.480

Hiện tượng èo uột tổng thể ở các blue-chips VN30 vẫn diễn ra, nhưng đã có những cổ phiếu cụ thể đột biến mạnh. VHM, GVR, VRE đang nâng đỡ VN-Index rất nhiều, trong khi dòng tiền nóng vẫn đổ vào các cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ.

Nhóm nóng nhất sáng nay tiếp tục là các mã bất động sản. Chỉ số VNREAL sàn HoSE chốt phiên sáng tăng 0,89%. Hàng loạt cổ phiếu nhỏ tăng kịch trần.

Trong Top 10 thanh khoản thị trường sáng nay, trừ VHM thuộc hàng blue-chips, các mã nổi bật là VCG, FLC, DIG. Trong số này VCG đang đứng giá kịch trần dù vẫn bị chặn bán 53.500 cổ.

Trong phiên VCG thu hút dòng tiền mạnh mẽ, mới phiên sáng đã lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản. Giao dịch đạt 16,74 triệu cổ tương đương gần 807,7 tỷ đồng. VCG cũng có phiên tăng kịch trần đầu tiên của năm 2021. Toàn bộ thanh khoản ở VCG hôm nay đến từ nhà đầu tư trong nước.

Các mã bất động sản nhỏ cực nóng có thể kể tới OGC, LDG, LGL, HAR, VPH, NHA... đang có giá kịch trần. Số rất nhiều các mã bất động sản khác tăng phổ biến 3% tới 6% trên cả 3 sàn.

Nhóm blue-chips sáng nay giao dịch không mạnh, dù độ rộng trong rổ VN30 khá tốt với 14 mã tăng/10 mã giảm. Chỉ số chỉ tăng 0,27%. Tuy nhiên thay vì trạng thái lình xình yếu như các phiên trước, một số blue-chips đã nổi bật lên, trong đó có trụ VHM tăng 3,52%, GVR tăng 1,45%, VRE tăng 3,32%, VPB tăng 1,04%.

Trong số này VHM có một phiên xuất sắc và có triển vọng sẽ lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản hôm nay. Chỉ riêng buổi sáng, khối lượng giao dịch đã lên tới 20,65 triệu cổ tương đương giá trị 1.738,7 tỷ đồng. VHM đang dẫn đầu các sàn về thanh khoản.

Cổ phiếu này tăng đột biến rất bất ngờ, vì nhưng phiên trước chỉ lình xình kém. Mức tăng 3,52% hôm nay đã giúp VHM lấy lại gần hết mức giảm suốt từ cuối tháng 10/2021. Cổ phiếu này đang đứng giá gần đỉnh 4 tháng, chỉ nhờ biến động của một ngày.

Sức cầu dữ dội ở VHM cũng giống VCG, chủ đạo đến từ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại mua 4,7% thanh khoản và bán chiếm 3%. Giá trị mua ròng xấp xỉ 30 tỷ đồng. VHM tăng cao nhất 4,5% so với tham chiếu và đạt đỉnh lúc 10h50, sau đó hạ độ cao một chút.

Vai trò của VHM rất lớn trong sáng nay khi bật tăng kịp thời ngược hướng với các trụ khác giảm, mà tiêu biểu là VIC và HPG. VIC đang giảm 0,9%, HPG giảm 1,37%, khiến VN-Index mất 1,7 điểm trong khi VHM đem lại 3,4 điểm. VHM cũng là sự khác biệt ở VN-Index khi giúp chỉ số này tăng 0,32% so với tham chiếu tương đương 4,78 điểm, trong khi VN30-Index chỉ tăng 0,27%.

VN30-Index sáng nay vẫn chỉ lình xình yếu.

Với độ rộng 204 mã tăng/236 mã giảm ở HoSE, nhìn chung sàn này trong trạng thái phân hóa, nhưng cổ phiếu cũng không tăng đều theo nhóm ngành rõ ràng, trừ các mã xây dựng và bất động sản. Midcap đang tăng 0,19% và chỉ có 30 mã tăng/33 mã giảm. Smallcap tăng 0,76% cũng chỉ có 79 mã tăng/92 mã giảm.

Dòng tiền sáng nay cân bằng ở nhóm midcap và VN30, nhưng VN30 chủ yếu do VHM giao dịch quá nhiều. VHM sáng hôm qua chỉ giao dịch chưa tới 94 tỷ đồng, tương đương khoảng 5% mức giao dịch sáng nay. VN30 khớp thành công 6.108 tỷ đồng, tăng 83% so với sáng hôm qua, nhưng nếu không tính VHM thì chỉ tăng khoảng 35%. HoSE tăng mức khớp lệnh 41% so với sáng hôm qua, đạt gần 17,631 tỷ đồng, nếu không tính VHM thì cũng chỉ tăng gần 28%.

Dù vậy đây vẫn là mức thanh khoản gia tăng khá tốt, trong đó nhóm Midcap vẫn duy trì phong độ hút tiền ấn tượng. Rổ này khớp 6.483,2 tỷ đồng, còn lớn hơn cả VN30. Smallcap giao dịch cũng mạnh với 3.219,8 tỷ đồng.

Tổng thể dòng tiền đang gia tăng là tín hiệu tích cực vì hôm nay là phiên tái cơ cấu của các quỹ ETF. Tuy nhiên dòng vốn nội vào hơi sớm, khối ngoại sáng nay mới bán 895 tỷ đồng trên HoSE, chiếm 4,7% sàn. Mức mua vào đạt 663,5 tỷ, chiếm 3,5%. Mức bán ròng tương ứng 231 tỷ đồng. VPB đang bị xả nhiều nhất với 133 tỷ ròng, CII hơn 62 tỷ, HPG gần 51 tỷ, TVS xấp xỉ 23 tỷ. Phía mua ròng có VRE gần 71 tỷ đồng, CTG hơn 31 tỷ, VHM khoảng 30 tỷ, SSI trên 26 tỷ.