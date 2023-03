Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay cải thiện một phần nhờ dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu chứng khoán rất ấn tượng. SSI, HCM mới buổi sáng đã giao dịch gần bằng cả phiên trước. Trong top 10 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường, có mặt 4 mã chứng khoán hàng đầu và giá đều tăng mạnh.

Tổng thể thị trường phiên đầu tuần giao dịch yếu và phân hóa. VN-Index xuất hiện một nhịp rơi khá sâu ngay đầu phiên, giảm tối đa 0,46%. Lực cầu bắt đáy tốt dần lên cộng với một số cổ phiếu lớn đảo chiều đã giúp chỉ số phục hồi. Kết phiên sáng VN-Index tăng nhẹ 0,04% tương đương 0,42 điểm. Độ rộng ghi nhận 197 mã tăng/145 mã giảm.

Như vậy về cơ bản thị trường vẫn là giằng co. Tuy nhiên một số nhóm cổ phiếu cá biệt tăng rất tốt. Nổi bật sáng nay là cổ phiếu nhóm chứng khoán. Xét về biên độ, BSI kịch trần, FTS tăng 4,39%, VIX tăng 4,27%, APS tăng 4,17%. Xét về giao dịch, nhóm blue-chips hàng đầu lại ấn tượng hơn.

SSI có phiên tăng bùng nổ 3,42% quay lại đỉnh cao 9 tháng với thanh khoản tới 15 triệu cổ, tương đương 314,5 tỷ đồng. Phần lớn giao dịch này thuộc về nhà đầu tư trong nước. SSI đứng thứ 2 thị trường về thanh khoản sau VPB. VND giao dịch 162,1 tỷ đồng, đứng thứ 5 thị trường, giá tăng 2,29%. VCI giao dịch 110,4 tỷ đồng, đứng thứ 9, giá tăng 3,54%. HCM giao dịch 101,6 tỷ, đứng thứ 10, giá tăng 2,45%.

Thanh khoản của nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, hầu hết giá tăng cao cho thấy đang có sự chú ý dồn vào nhóm này. Các cổ phiếu chứng khoán thường được cho là “chưa bao giờ vắng mặt” ở các nhịp tăng chung của thị trường. Vì thế dấu hiệu thanh khoản tăng, giá tăng là một biểu hiện tích cực. Thêm nữa mức giao dịch ở nhóm dẫn dắt đều bùng nổ sáng nay, hứa hẹn một ngày thu hút dòng tiền cực tốt.

Phần còn lại của thị trường giao dịch bình thường theo hướng phân hóa. Bất động sản cũng có một số cổ phiếu thanh khoản tốt và giá tăng trên 2% như NVL, DXG nhưng cũng rất nhiều mã yếu, thậm chí giảm mạnh. Cổ phiếu ngân hàng phần lớn cũng giao dịch bình bình, STB là blue-chips duy nhất tăng trên 1% và thanh khoản thuộc Top 5 thị trường. VPB giao dịch lớn nhất với 350,4 tỷ đồng thì giá chỉ tăng nhẹ 0,24%.

VN-Index đang phục hồi nhẹ.

Thanh khoản hai sàn sáng nay tăng 4%, đạt 4.255 tỷ đồng, trong đó HoSE tăng gần 9%, đạt 3.900 tỷ đồng. Riêng VN30 tăng 28%, đạt 1.801 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào rổ này thực ra cũng là nhờ giao dịch lớn của các cổ phiếu nhóm chứng khoán và ngân hàng là chính.

Điểm tích cực là thanh khoản chung có dấu hiệu tăng trong khi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài rất kém. Cụ thể, HoSE chỉ nhận được gần 221 tỷ đồng giải ngân của khối này, tương đương chiếm 5,3% giá trị giao dịch sàn này. Đây là tỷ trọng rất kém. Điều này thể hiện dòng tiền của nhà đầu tư trong nước đã mạnh lên.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh sáng nay hầu hết không có vai trò gì của khối ngoại. Ví dụ SSI được mua ròng tốt nhất với 24,6 tỷ đồng thì cầu ngoại cũng chỉ chiếm hơn 9% thanh khoản. Giá trị bán ròng nhẹ 34,3 tỷ đồng tập trung vào VNM -37,8 tỷ, MSN -35,3 tỷ. Tổng giá trị bán của khối này cũng chỉ đạt 255,2 tỷ đồng, chiếm hơn 9% thanh khoản.

Việc VN-Index tăng không đáng kể sáng nay do sự giằng co của nhóm cổ phiếu lớn phân hóa. Phía giảm có MSN giảm 1,92%, VCB giảm 0,45%, VHM giảm 0,61%, SAB giảm 1,06%. Phía tăng có HPG tăng 0,98%, SSI tăng 3,42%, NVL tăng 3,78%. Tuy độ rộng nghiêng nhiều hơn về phía tăng với 197 mã thì cũng chỉ 82 mã tăng trên 1%. Số giảm có 145 mã thì 42 mã giảm trên 1%. Như vậy phần lớn cổ phiếu vẫn trong trạng thái dao động hẹp và giằng co.