Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền “lom dom” bắt đáy

Loạt cổ phiếu trụ đang kìm hãm đà đi lên của các chỉ số, nhưng không che lấp được diễn biến tích cực ở nhiều mã khác. Nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản đang tăng rực rỡ, trong khi các mã liên quan đến năng lượng, giá dầu lại suy sụp.

Độ rộng đang là yếu tố tích cực nhất trên thị trường sáng nay. Dù VN-Index trượt giảm dần về cuối và hiện đã giảm 4,74 điểm hay 0,4% so với tham chiếu, nhưng vẫn có 263 mã tăng/186 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 vẫn khá mạnh, chỉ số đại diện đang tăng 0,31% với 16 mã tăng/11 mã giảm.

Như vậy, VN-Index đang bị kéo xuống từ các trụ. Tiêu biểu nhất là nhóm dầu khí với GAS lao dốc 6,11% và trong vòng T+3 tính đến sáng nay đã giảm 16,27% giá trị.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến giá dầu đồng loạt sụt giảm mạnh. Đầu tiên là dầu khí, ngoài ra còn có PVD giảm 6,65%, PVS giảm 6,48%, PVC giảm 3,64%, BSR giảm 7,56%, PVT giảm 2,53%... Hiện chỉ còn PLX tăng 1,41%.

Các mã dầu khí lao dốc một phần vì giá dầu đang tụt giảm khá mạnh. Dầu WTI giao tháng 8 sáng nay tụt về 105 USD/thùng, dầu Brent cũng rơi xuống 111 USD/thùng. Tuy vậy đây có thể chỉ là hiệu ứng của việc đáo hạn hợp đồng kỳ hạn (vào ngày 22 hàng tháng). Mặt khác, nhiều cổ phiếu dầu khí tăng tốt thời gian qua cũng đang bị chốt lời mạnh.

Nhóm cổ phiếu phân bón, hóa chất nhìn chung cũng bị tác động mạnh từ cổ phiếu dầu khí. DCM, DPM, BFC giảm sàn, AVF, DGC, DDV giảm 3-4%. Nhóm điện có REE giảm 3,73%, POW giảm 5,73%, NT2 giảm 5,37%, VSH giảm 7%, PC1 giảm 6,85%...

Ngược lại, các cổ phiếu giảm rất sâu thời gian qua đã quay đầu tăng bùng nổ. Nổi bật là các mã tài chính bao gồm ngân hàng và nhất là chứng khoán. SSI, HCM, BSI, CTS, FTS, APS tăng kịch trần. 16 cổ phiếu nhóm chứng khoán khác trên các sàn cũng tăng vượt 5% giá trị. Các mã chứng khoán hầu hết đã giảm cực sâu, nhiều mã quay lại đáy thời điểm đầu năm 2021.

Nhóm ngân hàng có VCB giảm 2,45% làm ảnh hưởng đáng kể tới VN-Index, nhưng phần còn lại rất tốt. Các mã tăng trên 3% là PGB, VBB, LPB, STB, BAB, VIB. 9 cổ phiếu ngân hàng khác tăng 1-2% giá trị.

Nhóm bất động sản cũng xuất hiện cả chục mã tăng kịch trần, như CEO, BII, IDJ, PVL, DIG, HDC, QCG, CII... Hàng chục mã khác cũng tăng cực mạnh 2-6%.

Nhìn theo các chỉ số nhóm ngành đại diện trên sàn HoSE thì chỉ số nhóm năng lượng giảm 3,17%, nhóm tiện ích giảm 4,65%, nhóm tài chính tăng 1,62%, nhóm vật liệu tăng 1,22%...

Thực tế các cổ phiếu giảm nhiều hôm nay như dầu khí, năng lượng hay hóa chất không hẳn do yếu tố cơ bản thay đổi, mà do phản ứng của nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời. Thị trường đang có hiện tượng xoay vòng dòng tiền, chốt lời các mã tăng tốt và tìm kiếm những cổ phiếu lao dốc sâu. Do đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh hôm nay cũng không hẳn là do yếu tố kỳ vọng lợi nhuận cơ bản mà có thể là giá giảm quá nhiều dẫn đến kích thích lòng tham.

Dù vậy dòng tiền bắt đáy hôm nay cũng không mấy ấn tượng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng nhẹ 7% so với sáng hôm qua, đạt 7.631 tỷ đồng. HoSE đang tăng thanh khoản 6% nhưng VN30 lại giảm giao dịch 11%. Như vậy dòng tiền có tín hiệu tăng lên ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, phù hợp với diễn biến kịch trần đa phần ở hai nhóm này. SSI là mã tăng hết biên độ duy nhất trong VN30.

Trên cả hai sàn sáng nay chỉ có 18 cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng 100 tỷ đồng. Trong đó chỉ có DIG, VND, HPG, SSI là tăng giá. Như vậy ngay cả khi thanh khoản có tăng lên ở nhóm ngoài blue-chips VN30 thì cũng không thay đổi lớn về thanh khoản.

Khối ngoại đang giao dịch khá yếu, tổng mức giải ngân trên sàn HoSE mới đạt 477,3 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng giá trị sàn này. Mức bán ra là 472,9 tỷ, dẫn đến mức ròng nhỏ 4,4 tỷ đồng. VGC đang được mua ròng tốt nhất cũng chỉ 31,2 tỷ, REE và VND cùng chứng chỉ quỹ FUEVFCND là ba mã duy nhất còn lại được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Phía bán cũng chỉ có VHM là trên 30 tỷ, còn VNM, SSI là duy nhất vượt 20 tỷ đồng.