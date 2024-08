Cổ phiếu NAB lần đầu tiên được đưa vào rổ MSCI Frontier Market Index

Theo kết quả công bố đánh giá định kỳ tháng 8/2024, Tổ chức Morgan Stanley Capital International (MSCI) của Hoa Kỳ đã bổ sung 7 cổ phiếu và loại bỏ 4 mã trong danh mục chỉ số MSCI Frontier Market Index. Trong đó, có 2 cổ phiếu Việt Nam là NAB và BWE được thêm mới vào danh mục kỳ này.

Đây là một hoạt động đánh giá thường xuyên, được thực hiện định kỳ ba tháng một lần bởi các tổ chức phân loại và xếp hạng thị trường như MSCI và FTSE. Quy trình này đảm bảo các bộ chỉ số luôn phản ánh chính xác tình hình thị trường, với dữ liệu được xem xét từ ba đến sáu tháng.

Các tiêu chí để được lựa chọn vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index bao gồm vốn hóa thị trường, vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng, thanh khoản giao dịch, tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại, thời gian giao dịch tối thiểu…

Cổ phiếu NAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) là cổ phiếu ngân hàng duy nhất vừa mới lên sàn HOSE vào đầu năm nay.

Theo Công ty chứng khoán BSC, NAB được bổ sung vào chỉ số MSCI Frontier Market Index là một tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy sự quan tâm đối với thị trường Việt Nam ngày một gia tăng, mở ra cơ hội để các quỹ ngoại đầu tư vào thị trường Việt Nam bên cạnh những bộ chỉ số phổ biến như VN30, Diamond, Finlead, FinSelect, FTSE Vietnam, FTSE Vietnam 30, hay MarketVector Vietnam Local Index.

Cụ thể, việc lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index sẽ giúp cho NAB tăng khả năng thu hút thêm dòng vốn ngoại, kể cả từ các quỹ đầu tư chủ động (active funds) và quỹ hoán đổi giao dịch (ETF) khi tập trung mua bán chứng chỉ quỹ dựa trên các cổ phiếu nằm trong rổ chỉ số này.

Bên cạnh đó, khi đã nằm trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index, trong trường hợp Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi (Emerging market) thì NAB sẽ nằm trong nhóm các cổ phiếu đầu tiên được xem xét gia tăng tỷ trọng cho các rổ chỉ số tại thị trường mới nổi.

Tổ chức quốc tế MSCI ghi nhận là minh chứng cho những nỗ lực phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Nam A Bank. Nam A Bank cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thị trường tài chính Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, Nam A Bank ghi nhận 2.217 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 55,4% so với kế hoạch năm 2024).

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 98,7% so với kế hoạch năm 2024. Nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt gần 173.000 tỷ đồng (tăng hơn 9,4% so cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 97,1% so với kế hoạch năm 2024). Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 21,2% so với cùng kỳ, đạt gần 157.000 tỷ đồng.

MSCI Frontier Markets Index hiện là chỉ số quan trọng nhất trong các bộ chỉ số theo dõi thị trường cận biên của MSCI khi có khá nhiều quỹ chủ động có quy mô hàng trăm triệu USD đang sử dụng chỉ số này làm tiêu chuẩn, có thể kể tới như Schroder International Selection Fund, Templeton Frontier Markets Fund, Morgan Stanley Institutionam Fund, Magna Umbrella Fund…