Cổ phiếu ngân hàng cố neo giá xanh, VN-Index vẫn thất bại

Áp lực bán không mạnh thêm nhiều trong phiên chiều nay nhưng dường như bên mua lại rút lui. Thị trường trượt giảm cả về điểm số lẫn độ rộng nhưng và khoản cũng giảm theo, cho thấy niềm tin đã suy yếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn xanh nhiều nhưng các trụ lớn nhất lại kém, khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.

Dù chốt phiên chỉ số chỉ để mất 0,57 điểm (-0,04%) nhưng trượt xuống ngưỡng 1290,92 điểm. Từ chỗ thách thức đỉnh cao 1300 điểm, VN-Index kết phiên yếu ớt xác nhận nỗ lực hôm nay đã thất bại.

Sự tin tưởng của nhà đầu tư vào cơ hội đột phá đỉnh cao đã bị xói mòn, thể hiện rõ nhất là độ rộng thị trường co lại khá nhanh. Chốt phiên sáng VN-Index có 182 mã tăng/190 mã giảm nhưng cuối phiên chỉ còn 148 mã tăng/228 mã giảm. Số mã giảm quá 1% tăng lên 69 cổ phiếu trong khi buổi sáng là 43 mã.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn chiếm 8/10 mã kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index, nhưng mặt bằng tăng giá đã không còn mạnh như trước. Toàn rổ có 16/27 mã tăng nhưng các trụ hàng đầu lại kém. VCB bị ép về tham chiếu lúc đóng cửa trong khi BID sụt giảm tới 0,99% so với giá chốt buổi sáng và chỉ còn tăng 0,2% so với tham chiếu. VPB cũng bốc hơi hơn 1%, đóng cửa chỉ còn tăng 0,77%. Các cổ phiếu tăng tốt nhất lại không có sức ảnh hưởng như ABB, KLB, EIB, VBB. CTG là trụ duy nhất đáng kể khi tăng 1,65%, nhưng toàn bộ mức tăng này đã có từ sáng. STB là mã gây đột biến phiên chiều khi bùng nổ thêm 1,66% nữa, chốt phiên tăng 2,6%. Tiếc rằng STB còn không lọt Top 20 vốn hóa thị trường. Dòng tiền vào nhóm ngân hàng trên HoSE cũng sụt giảm hơn 14% so với phiên trước, còn 7.023 tỷ đồng.

Cùng với sự đuối sức ở nhóm ngân hàng, nhiều blue-chips lớn khác cũng suy yếu. VHM kém nhất và tác động xấu nhất phiên này. Chốt phiên sáng VHM đã bốc hơi 1,24%, chiều nay giảm tiếp 1,03% nữa. Chỉ riêng VHM đã lấy đi hơn 1 điểm của VN-Index. Rổ VN30 đóng cửa vẫn còn tăng nhẹ 0,13% ở chỉ số dù độ rộng cân bằng 11 mã tăng/11 mã giảm. Lý do là vốn hóa nhóm ngân hàng trong chỉ số này cao. Cả rổ có 4 mã giảm hơn 1%, ngoài VHM còn PLX, MWG và GVR.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bắt đầu suy yếu.

Dù vậy mức độ trượt giá ở nhóm blue-chips chiều nay cũng không nhiều. So với giá chốt buổi sáng, VHM và VPB là hai mã duy nhất trượt giảm quá 1%. Tuy nhiên do diễn biến điều chỉnh trên diện rộng nên lực kéo đối với các chỉ số cũng suy yếu. Cả rổ VN30 chiều nay có 17 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 9 mã cải thiện. Số tăng trừ STB cũng không mã nào đáng kể.

Sự kém đồng thuận ở nhóm blue-chips là lý do chính khiến VN-Index thất bại tại mốc 1300 điểm. Lúc này cổ phiếu ngân hàng là niềm hi vọng duy nhất. Nếu hôm nay ngân hàng cũng lao dốc giống các blue-chips khác thì chắc chắn áp lực bán tâm lý còn mạnh hơn nữa.

Điểm tốt trong nhịp trượt giảm buổi chiều là hiệu ứng thiếu cầu nhiều hơn là do cung mạnh. Thanh khoản sàn HoSE sụt giảm 12,4% so với buổi sáng, chỉ đạt 9.011 tỷ đồng. Tính cả HNX, thanh khoản phiên chiều giảm 11,2%. Ngoài ra, biên độ giảm giá cũng không mạnh nếu kết hợp với thanh khoản. Trong 69 mã giảm quá 1% thì 6 mã thanh khoản trên trăm tỷ đồng là MWG, VHM, HDG, DBC, VCG, KDH và PVD. Tổng thanh khoản nhóm này cũng mới chiếm 15,4% giá trị khớp sàn HoSE.

Nhóm tăng giá trên 1% cũng ghi nhận 45 mã, thanh khoản chiếm 25% sàn. Cổ phiếu ngân hàng chiếm 5 vị trí đầu là TPB, STB, CTG, SHB và EIB. Ngoài ra có thể kể đến DXG tăng 1,53% khớp 419,9 tỷ; VND tăng 1% với 370,8 tỷ; VRE tăng 1,04% với 226,6 tỷ; HDC tăng 1,52% với 124,6 tỷ…

Nhìn chung việc chỉ số lẫn cổ phiếu quay đầu trượt giảm, bất kể là có đỏ hay không, cũng đều phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế. Nhà đầu tư đang cảm nhận rủi ro cao hơn và muốn thoát bớt hàng. Thị trường có thể phải cần thêm thời gian để hấp thụ khối lượng này.