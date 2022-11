Cổ phiếu PDR của Chủ tịch vẫn tiếp tục bị đăng ký bán giải chấp

Các công ty chứng khoán gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN); Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMcổ phiếu Ngoại thương Việt Nam (VCBS); Chứng khoán MB (MBS); chứng khoán An Bình (ABS); Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV); Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) và CTcổ phiếu Chứng khoán Tân Việt (TVSI)... công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán PDR của ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Cụ thể: YSVN thông báo dự kiến bán giải chấp 2.127.657 cổ phiếu PDR, từ ngày 18/11; dự kiến bán 1.041.237 cổ phiếu PDR, từ ngày 10/11 cho đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỹ theo quy định của YSVN.

Tương tự, VCBS thông báo báo giải chấp cổ phiếu PDR gồm: 4.312.200 cổ phiếu từ ngày 21/11; 4.015.200 cổ phiếu từ ngày 18/11; 3.739.00 cổ phiếu từ ngày 17/11; 3.481.800 cổ phiếu từ ngày 16/11; 3.243.200 cổ phiếu từ ngày ngày 15/11; 2.806.900 cổ phiếu từ ngày 11/11 và 2.611.800 cổ phiếu từ ngày 10/11 cho đến khi khi đảm bảo tỷ lệ ký quỹ theo quy định của VCBS.

- CTCP Chứng khoán MB (MBS) công bố từ ngày 16/11, MBS dự kiến bán 1.621.300 cổ phiếu PDR, theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận; từ ngày 9/11, MBS dự kiến bán 139.400 cổ phiếu PDR và 10/11, MBS dự kiến bán 446.200 cổ phiếu PDR cho đến khi khắc phục được tình trạng tài khoản theo quy định của MBS.

- CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo bán giải chấp 1.363.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến bán giải chấp từ 9h ngày 16/11 đến ngày 22/11.

- Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV) thông báo bán giải chấp 1.263.400 cổ phiếu của Chủ tịch. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 14/11 cho đến khi đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

- Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) bán giải chấp 2,6 triệu cổ phiếu của Chủ tịch. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch kể từ ngày 10/11.

Cuối cùng, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo bán giải chấp 1,8 triệu cổ phiếu của Chủ tịch và 1,9 triệu cổ phiếu của Phát Đạt Holdings. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 8/11 đến khi đủ tỉ lệ ký quỹ theo quy định.

Được biết, ngày 18/11, DPR đã thông báo giải trình cổ phiếu giảm sàn 10 phiên liên tiếp, từ ngày 4/11 đến ngày 17/11/2022. Cụ thể: DPR cho biết, giá cổ phiếu PDR giảm trong thời gian gần đây do yếu tố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế và bị tác động bởi các chính sách kinh kế vĩ mô liên quan đến ngành bất động sản.

Đồng thời, nhà đầu tư cổ phiếu PDR có vay ký quỹ bị ép bán chủ động từ những Công ty chứng khoán để nhanh chóng thu hồi vốn vay.

Kết thúc quý 3/2022, DPR báo lãi sau thuế đạt hơn 711 tỷ đồng, tăng 17,15% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2022 tăng so với cùng kỳ tương đương số tiền gần 1.249 tỷ đồng do trong kỳ công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 46% vốn chủ sở hữu trong CTcổ phiếu Địa ốc Sài Gòn KL cho các đối tác.

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, Phát Đạt ghi nhận doanh thu đạt 1.490 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 26% lên mức 1.400 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 14% doanh thu và 38% lợi nhuận năm.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc là gần 9,4 tỷ đồng, tăng gần 1,9 tỷ so với cùng kỳ - trong đó, nhiều nhất ông Nguyễn Văn Đạt nhận hơn 3 tỷ đồng, tăng hơn 1,1 tỷ so với cùng kỳ; bà Trần Thị Hường - Phó Chủ tịch nhận hơn 1,057 tỷ - tăng 62 triệu đồng so với cùng kỳ và ông Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 1,9 tỷ đồng, tăng gần 600 triệu so với cùng kỳ...