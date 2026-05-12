Thanh khoản hụt hơi, cổ phiếu trụ tiếp tục giảm mạnh

Mặc dù độ rộng chỉ số sáng nay không quá kém nhưng ảnh hưởng từ các cổ phiếu trụ lại khiến VN-Index tổn thất nặng. Chỉ số giảm thêm 0,83% (-15,68 điểm), xác nhận nỗ lực vượt đỉnh thất bại.

Kết phiên sáng VN-Index lùi xuống mức 1879,82 điểm trong bối cảnh số cổ phiếu blue-chips giảm giá nhiều gấp hơn hai lần số tăng. Top 10 vốn hóa sàn HoSE chỉ duy nhất GAS tăng nhẹ 0,54% và MBB tham chiếu, còn lại toàn đỏ.

Hai trụ lớn nhất là VIC giảm 2,78%, VHM giảm 1,43% đã khiến VN-Index mất hơn 12 điểm trong tổng mức giảm 15,68 điểm. Không chỉ vậy, 5 cổ phiếu ngân hàng lớn kế tiếp là VCB, BID, CTG, TCB và VPB cũng đỏ, trong đó CTG giảm 1,12%. Nói đơn giản, toàn bộ nhóm trụ đã không thể nâng đỡ điểm số được và vai trò được “đẩy” sang các mã tầm trung.

Đáng tiếc rổ VN30 cũng chỉ có 8 mã tăng và 19 mã giảm với các mã xanh vừa yếu về biên độ, vừa kém về vốn hóa: VRE tăng 2,38%, LPB tăng 1,7%, STB tăng 1,66%, HDB tăng 1,12% là những cổ phiếu nổi bật nhất. Dù vậy toàn bộ nhóm xanh đều không bù lại được một mình VIC giảm.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,47% nhờ lợi thế điều chỉnh vốn hóa. Các cổ phiếu ngân hàng xanh trong rổ này kéo điểm tốt hơn đối với VN-Index. Thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 19% so với sáng hôm qua, xuống thấp nhất 22 phiên. Thậm chí trong 10 mã giao dịch sôi động nhất thị trường cũng chỉ có 5 mã thuộc rổ này. Dòng tiền yếu ở các blue-chips phản ánh tín hiệu chững lại của dòng tiền lớn.

Với phần còn lại, thanh khoản giảm có vẻ đang là lợi thế. Độ rộng VN-Index không quá kém với 123 mã tăng/162 mã giảm. 49 cổ phiếu trong nhóm xanh đang tăng vượt 1%, hầu hết giao dịch khá hạn chế. Tổng thanh khoản nhóm mạnh nhất này chiếm 22,2% giao dịch khớp lệnh sàn HoSE và phần chủ yếu tập trung tại 15 cổ phiếu hàng đầu. Tình trạng này vẫn cho thấy dòng tiền chỉ có thể co cụm ở số ít mã mà thôi.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Những mã thanh khoản tốt nhất nhóm tăng là DXG khớp 375,7 tỷ, giá tăng 3,18%; BSR khớp 297,4 tỷ, giá tăng 1,08%; GEL với 164,9 tỷ, giá tăng 1,01%; DIG với 158,1 tỷ, giá tăng 2,42%. Các blue-chips VRE, HDB, STB cũng thuộc nhóm này. Một số mã có lợi thế thanh khoản thấp thậm chí còn tăng tốt hơn nữa: DXS kịch trần, CDC tăng 6,62%, HII tăng 6,18%, HHP tăng 2,15%...

Ở phía giảm, trạng thái tụt giá vẫn đến từ sức cầu yếu. 65 cổ phiếu giảm quá 1% trong VN-Index cũng chỉ chiếm 28% thanh khoản sàn HoSE, không quá chênh lệch với giao dịch ở nhóm tăng. Sức ép bán ra không trải rộng, có 8 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, ngoài VIC, VHM là VIX giảm 1,55%, MSN giảm 1,03%, SHB giảm 1,06%, CTG giảm 1,12%, GEE giảm 6,09%, DGC giảm 1,85%.

Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản giảm đáng kể 26% trên hai sàn niêm yết, trong đó HoSE giảm 25%. Giao dịch yếu cho thấy xu hướng giảm cường độ là phổ biến. Điều này có thể dự đoán trước khi VN-Index tăng không đem lại hiệu quả tương xứng cho hoạt động đầu tư. Khi chỉ số giảm vì trụ, đa số cổ phiếu cũng suy yếu. Điều này cũng không khuyến khích dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm giao dịch cả hai chiều, mức ròng trên HoSE khoảng 583,8 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua một chút (720 tỷ). Số ít cổ phiếu bị bán nổi bật là VHM -117,3 tỷ đồng ròng, FPT -83,5 tỷ, MSB -60,4 tỷ, VCB -53,1 tỷ. Phía mua ròng có VRE +87,3 tỷ, GEX +31,9 tỷ, VIC +27,7 tỷ.