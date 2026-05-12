Thanh khoản hụt hơi, cổ phiếu trụ tiếp tục giảm mạnh

Mặc dù độ rộng chỉ số sáng nay không quá kém nhưng ảnh hưởng từ các cổ phiếu trụ lại khiến VN-Index tổn thất nặng. Chỉ số giảm thêm 0,83% (-15,68 điểm), xác nhận nỗ lực vượt đỉnh thất bại.
Kết phiên sáng VN-Index lùi xuống mức 1879,82 điểm trong bối
cảnh số cổ phiếu blue-chips giảm giá nhiều gấp hơn hai lần số tăng. Top 10 vốn
hóa sàn HoSE chỉ duy nhất GAS tăng nhẹ 0,54% và MBB tham chiếu, còn lại toàn đỏ.
Hai trụ lớn nhất là VIC giảm 2,78%, VHM giảm 1,43% đã khiến
VN-Index mất hơn 12 điểm trong tổng mức giảm 15,68 điểm. Không chỉ vậy, 5 cổ phiếu
ngân hàng lớn kế tiếp là VCB, BID, CTG, TCB và VPB cũng đỏ, trong đó CTG giảm
1,12%. Nói đơn giản, toàn bộ nhóm trụ đã không thể nâng đỡ điểm số được và vai
trò được “đẩy” sang các mã tầm trung.
Đáng tiếc rổ VN30 cũng chỉ có 8 mã tăng và 19 mã giảm với các
mã xanh vừa yếu về biên độ, vừa kém về vốn hóa: VRE tăng 2,38%, LPB tăng 1,7%,
STB tăng 1,66%, HDB tăng 1,12% là những cổ phiếu nổi bật nhất. Dù vậy toàn bộ
nhóm xanh đều không bù lại được một mình VIC giảm.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,47% nhờ lợi thế điều chỉnh
vốn hóa. Các cổ phiếu ngân hàng xanh trong rổ này kéo điểm tốt hơn đối với VN-Index.
Thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 19% so với sáng hôm qua, xuống thấp nhất
22 phiên. Thậm chí trong 10 mã giao dịch sôi động nhất thị trường cũng chỉ có 5
mã thuộc rổ này. Dòng tiền yếu ở các blue-chips phản ánh tín hiệu chững lại của
dòng tiền lớn.
Với phần còn lại, thanh khoản giảm có vẻ đang là lợi thế. Độ
rộng VN-Index không quá kém với 123 mã tăng/162 mã giảm. 49 cổ phiếu trong nhóm
xanh đang tăng vượt 1%, hầu hết giao dịch khá hạn chế. Tổng thanh khoản nhóm mạnh
nhất này chiếm 22,2% giao dịch khớp lệnh sàn HoSE và phần chủ yếu tập trung tại
15 cổ phiếu hàng đầu. Tình trạng này vẫn cho thấy dòng tiền chỉ có thể co cụm ở
số ít mã mà thôi.
Những mã thanh khoản tốt nhất nhóm tăng là DXG khớp 375,7 tỷ,
giá tăng 3,18%; BSR khớp 297,4 tỷ, giá tăng 1,08%; GEL với 164,9 tỷ, giá tăng
1,01%; DIG với 158,1 tỷ, giá tăng 2,42%. Các blue-chips VRE, HDB, STB cũng thuộc
nhóm này. Một số mã có lợi thế thanh khoản thấp thậm chí còn tăng tốt hơn nữa:
DXS kịch trần, CDC tăng 6,62%, HII tăng 6,18%, HHP tăng 2,15%...
Ở phía giảm, trạng thái tụt giá vẫn đến từ sức cầu yếu. 65 cổ
phiếu giảm quá 1% trong VN-Index cũng chỉ chiếm 28% thanh khoản sàn HoSE, không
quá chênh lệch với giao dịch ở nhóm tăng. Sức ép bán ra không trải rộng, có 8 mã
khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, ngoài VIC, VHM là VIX giảm 1,55%, MSN giảm
1,03%, SHB giảm 1,06%, CTG giảm 1,12%, GEE giảm 6,09%, DGC giảm 1,85%.
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản giảm đáng kể 26% trên hai
sàn niêm yết, trong đó HoSE giảm 25%. Giao dịch yếu cho thấy xu hướng giảm cường
độ là phổ biến. Điều này có thể dự đoán trước khi VN-Index tăng không đem lại
hiệu quả tương xứng cho hoạt động đầu tư. Khi chỉ số giảm vì trụ, đa số cổ phiếu
cũng suy yếu. Điều này cũng không khuyến khích dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm giao dịch cả hai chiều,
mức ròng trên HoSE khoảng 583,8 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua một chút (720 tỷ).
Số ít cổ phiếu bị bán nổi bật là VHM -117,3 tỷ đồng ròng, FPT -83,5 tỷ, MSB
-60,4 tỷ, VCB -53,1 tỷ. Phía mua ròng có VRE +87,3 tỷ, GEX +31,9 tỷ, VIC +27,7
tỷ.
Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam
09:52, 12/05/2026
FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn
07:01, 12/05/2026
Top 3 nhóm ngành mạnh nhất so với thị trường chung
Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.
136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?
Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện.
Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?
Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.
Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?
Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.
Có thể chính thức khởi động thị trường tài sản mã hóa vào quý 3/2026
“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: