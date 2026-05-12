Trang chủ Chứng khoán

Một công ty chứng khoán hạ dự báo tăng trưởng VN-Index do rủi ro bên ngoài

Thu Minh

12/05/2026, 13:46

Dự báo VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức dự báo 2.100 điểm được đưa ra đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán VNDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh: Hạ dự báo VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức 2.100 điểm được đưa ra đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài. 

VnDirect cho rằng năm 2026 sẽ là bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi được FTSE chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, cùng với cải thiện hạ tầng và các cải cách cấu trúc giúp thị trường tiệm cận chuẩn mực khu vực.

Dù rủi ro bên ngoài có thể gây biến động ngắn hạn, nền tảng vĩ mô ổn định và định giá hấp dẫn vẫn là cơ sở để VN-Index duy trì xu hướng tăng trong năm 2026.

Đồng thời, dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ tăng trưởng khoảng 14% trong năm 2026, điều chỉnh giảm so với mức dự báo tăng 18% trong Báo cáo Chiến lược đầu năm. Việc điều chỉnh này chủ yếu phản ánh nền so sánh cao hơn, khi lợi nhuận quý 4/2025 của nhiều doanh nghiệp vượt kỳ vọng.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc; Kết quả kinh doanh của nhiều nhóm ngành duy trì tích cực nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, dòng vốn FDI cải thiện và tiêu dùng dần phục hồi; Chính sách tiền tệ điều hành linh hoạt, cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và duy trì ổn định vĩ mô áp lực tỷ giá hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cho cả năm 2026, VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức dự báo 2.100 điểm được đưa ra đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài. 

Bức tranh tăng trưởng thế giới 2026–2027 chịu áp lực từ cạnh tranh địa chính trị, lạm phát và điều kiện tài chính Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2026, đồng thời nâng dự báo đối với Việt Nam.

Theo IMF, tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% trong năm 2026 (giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 1/2026), trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt tại Trung Đông, đẩy giá hàng hóa lên cao và gây áp lực lên kỳ vọng lạm phát cũng như điều kiện tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, triển vọng vẫn được hỗ trợ một phần bởi xu hướng đầu tư mạnh vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Đối với Việt Nam, IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP thực năm 2026 lên 7,1% (tăng 1,5 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10/2025), phản ánh đà tăng của xuất khẩu công nghệ châu Á và xu hướng dịch chuyển thương mại trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên “tích cực” và giữ nguyên xếp hạng Ba2, qua đó củng cố thêm đánh giá tích cực về nền tảng vĩ mô và triển vọng tăng trưởng trung hạn.

Lạm phát toàn cầu được dự báo tăng trở lại trong ngắn hạn trước khi hạ nhiệt từ năm 2027, chủ yếu do giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận tải gia tăng. Với Việt Nam, diễn biến này có thể gây áp lực lên chi phí đầu vào của khu vực sản xuất và lạm phát.

Trong khi đó, điều kiện tài chính toàn cầu nhiều khả năng vẫn duy trì tương đối chặt chẽ, khiến mặt bằng lãi suất quốc tế neo cao lâu hơn, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá, chi phí vốn và dư địa điều hành chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Định hướng chính sách của Fed trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn nghiêng về ổn định giá cả hơn là sớm hỗ trợ tăng trưởng. Điều này cũng phần nào tương đồng với lập trường thiên về kiểm soát lạm phát của Kevin Warsh, ứng viên được đề cử kế nhiệm Jerome Powell và có thể sẽ được Thượng viện phê chuẩn trong tháng 5.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục neo ở mức cao, qua đó duy trì áp lực lên tỷ giá VND và dư địa điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam trong các quý tới.

Thanh khoản hụt hơi, cổ phiếu trụ tiếp tục giảm mạnh

Thị trường hiện tại là "mỏ vàng" cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

báo cáo VNDirect cải cách cấu trúc thị trường IMF dự báo tăng trưởng lạm phát toàn cầu Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết rủi ro bất định Tăng trưởng GDP Việt Nam tình hình kinh tế toàn cầu Triển vọng thị trường chứng khoán VN-Index 2026

Thị trường đang tìm điểm cân bằng mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/5/2026

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.

Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.

Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

