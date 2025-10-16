Cổ phiếu trụ cân bằng tốt, thị trường dao động nhỏ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
16/10/2025, 12:01
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,25% tương đương 4,33 điểm. VIC tăng 1,1%, MSN tăng 6,91% đã cân bằng lại hết mức giảm của VHM -1,21% và CTG -2,01%. Các cổ phiếu lớn còn lại hầu như chỉ giằng co quanh tham chiếu.
Nhìn tổng thể biên độ của cổ phiếu cũng khá hẹp. Độ rộng sàn HoSE ngay cả lúc kém nhất và trong 3 lần VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu cũng không chênh lệch nhiều. Chốt phiên chỉ số ghi nhận 155 mã tăng/135 mã giảm. Ở phía tăng, có 62 mã tăng trên 1%, chiếm 37% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Ở phía giảm có 55 mã giảm quá 1%, chiếm 9,6% thanh khoản.
Nhìn từ góc độ phân bổ vốn này thì tiền vẫn đang tập trung tốt hơn ở nhóm tăng giá mạnh so với nhóm giảm mạnh. Tuy nhiên tổng thể phần lớn thanh khoản là nằm ở nhóm dao động nhỏ. Điều này cũng phù hợp với trạng thái lình xình của chỉ số chung, cũng như thanh khoản có chiều hướng tụt giảm so với sáng hôm qua.
Dù vậy vẫn có những điểm sáng. MSN gây bất ngờ với mức tăng kịch trần. Cổ phiếu này vừa vào phiên đã có dòng tiền mua vào dữ dội và đến 9h30 đã tăng hết biên độ. Khoảng 14,19 triệu cổ đã được trao tay với giá trị lên tới gần 1.234,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 1 tháng. Hiện MSN đang có dư mua giá trần gần 7,53 triệu cổ nên hứa hẹn thanh khoản sẽ còn cao hơn nữa nếu như bên bán xả hàng nhiều hơn. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia đua giá, lượng mua chiếm khoảng 15% tổng giao dịch.
Vốn hóa của MSN khá nhỏ, đứng thứ 15 trên HoSE, nên tác động điểm số khá hạn chế. Cổ phiếu này đem về 2,3 điểm cho VN-Index và 6,6 điểm cho VN30-Index. Dù vậy trong bối cảnh các trụ đều đuối thì sự nâng đỡ của một cổ phiếu tầm trung tăng mạnh như MSN cũng là đáng quý.
Ở phía tăng còn có GEE kịch trần sang phiên thứ 3 liên tiếp và thanh khoản cũng rất tốt, đạt gần 213 tỷ đồng. Chỉ trong 7 phiên gần nhất GEE đã tăng hơn 51%. Một số mã khác đáng chú ý là DIG tăng 6,3% khớp 860,1 tỷ; DXG tăng 3,81% với 665,3 tỷ; PDR tăng 3,33% với 540,7 tỷ; NVL tăng 3,53% với 332,3 tỷ; NLG tăng 6,11% với 281,9 tỷ…
Nhóm giảm giá không có nhiều giao dịch đáng chú ý, phần lớn thanh khoản rất nhỏ và cũng không có áp lực xả đột biến nào. VHM giảm 1,21%, CTG giảm 2,01%, STB giảm 1,67%, HDG giảm 1,68% là những cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất đều trên trăm tỷ đồng. Thực tế tuy HoSE ghi nhận 55 mã giảm quá 1% thì chỉ có 11 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng mà thôi.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giao dịch cân bằng hơn, mức ròng chỉ khoảng -336,2 tỷ đồng, thấp nhất 13 phiên sáng trở lại đây. Khối này vẫn bán ròng tương đương sáng hôm qua, nhưng phía mua có cải thiện. MSN dẫn đầu nhóm mua ròng với +143,7 tỷ đồng; NLG +139,1 tỷ, GEX +49,7 ỷ, VIX +59,5 tỷ, VIC +57,9 tỷ. Phía bán ròng có HPG -100,7 tỷ, CII -88,2 tỷ, SHB -86,8 tỷ, VCI -69,7 tỷ, SSI -67,8 tỷ, CTG -60,9 tỷ, VHM -53,6 tỷ, KDH -51,4 tỷ.
Thị trường chuyển trạng thái sang dao động nhỏ cũng có thể là do hôm nay đáo hạn phái sinh. Số lượng hợp đồng mở với F1 đến hết phiên hôm qua khá nhỏ, thậm chí là nhỏ nhất trong 10 phiên đáo hạn gần đây.
10:06, 15/10/2025
Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục giữ vai trò chất xúc tác cho xu hướng tăng bền bỉ của kim loại quý này...
