Cổ phiếu VMD bị tạm ngừng giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 13/10/2025.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo trong thời hạn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu VMD vào diện kiểm soát từ ngày 08/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

Được biết, HOSE đã nhiều lần nhắc nhở đối với VMD. Ngày 04/09, HOSE gửi văn bản nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo soát xét bán niên 2025, trước đó cơ quan chức năng đã 2 lần lưu ý về báo cáo tài chính quý 2/2025 và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm.

Đến ngày 10/09, HOSE bổ sung VMD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do quá hạn công bố báo cáo 5 ngày. Đến ngày 16/09, cơ quan chức năng thông báo đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ 23/09 vì chậm công bố báo cáo quá 15 ngày.

Trước đó vào cuối tháng 7/2025, VMD đã có văn bản báo cáo ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngày 26/06/2025, Đại hội đồng cổ đông VMD biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 đã được nêu tại khoản 12, phần II của Biên Bản Đại hội đồng cổ đông này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.