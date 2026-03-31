Cơn sốt đầu tư vào AI của các ông lớn ngành làm đẹp

Từ L’Oréal Groupe, Estée Lauder đến Unilever, các tập đoàn làm đẹp lớn đang đẩy mạnh đầu tư vào những chương trình AI quy mô rộng, đồng thời hợp tác với các công ty công nghệ nhằm chứng minh với cổ đông rằng họ không đứng ngoài cuộc đua công nghệ...

Ở cấp độ doanh nghiệp, xu hướng “nóng” nhất của ngành làm đẹp hiện nay là bắt tay với công nghệ AI. Mới nhất là việc L’Oréal Groupe công bố mở rộng hợp tác với Nvidia, trở thành doanh nghiệp làm đẹp đầu tiên ứng dụng công cụ của hãng công nghệ này trong nghiên cứu và phát triển các phân tử mới.

Vài tuần trước đó, Unilever cũng công bố một thỏa thuận hợp tác AI mới với Google Cloud. Đây chỉ là một phần trong loạt sáng kiến thử nghiệm mà các “ông lớn” ngành làm đẹp đang nhanh chóng triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu & phát triển (R&D), marketing, nâng cao năng suất, nghiên cứu người tiêu dùng đến dịch vụ khách hàng.

Trong bối cảnh xuất hiện những tranh luận về “bong bóng AI” trong ngành công nghệ, áp lực hiện nay đang dồn vào việc chứng minh hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư công nghệ ngày càng lớn.

“Lợi tức đầu tư (ROI) mà chúng tôi nhận được từ các công cụ này, trước hết là tốc độ,” ông Guive Balooch, Phó Chủ tịch toàn cầu phụ trách công nghệ và đổi mới mở của L’Oréal Groupe, chia sẻ về sáng kiến mới nhất với Nvidia. “Thứ hai là sự chuyển đổi. Và sự chuyển đổi đó cần phải được cụ thể hóa thành các sản phẩm”.

Estée Lauder cũng không kém phần nhanh nhạy khi liên tiếp triển khai các hợp tác công nghệ AI: bắt tay với Google Cloud về AI tạo sinh từ năm 2023, thành lập AI Innovation Lab cùng Microsoft vào năm 2024, và đến năm 2025 tiếp tục hợp tác với Adobe để ứng dụng AI tạo sinh trong marketing.

Các công ty công nghệ hiện cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác AI trong cả lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Nvidia mới đây đã công bố ra mắt ứng dụng thử đồ ảo trong ngành thời trang tại hội nghị AI GTC của hãng. Với sự hợp tác của L’Oréal Groupe, Nvidia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thêm nhiều công ty làm đẹp khác hợp tác, theo bà Azita Martin, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) và bán lẻ của công ty.

KỶ NGUYÊN THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ

Phát triển sản phẩm đang trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm cho đầu tư AI tại các tập đoàn làm đẹp lớn. Khi Estée Lauder khai trương xưởng chế tác nước hoa tại Paris vào tháng 10/2025, hãng cho biết việc ứng dụng AI trong quy trình sáng tạo có thể giúp rút ngắn thời gian phát triển từ 30 - 50%.

Trong khi đó, L’Oréal Groupe là thương hiệu làm đẹp đầu tiên sử dụng nền tảng Alchemi của Nvidia - ra mắt năm 2024 - nhằm đẩy nhanh quá trình khám phá hóa học và vật liệu, thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được huấn luyện trên dữ liệu hóa học lượng tử và các công cụ mô phỏng để phát triển công thức mới.

Tập đoàn này lần đầu công bố hợp tác với Nvidia vào tháng 6/2025, chỉ sáu tháng sau khi ký kết một thỏa thuận AI khác với IBM, tập trung vào phát triển sản phẩm và tính bền vững.

Trong khi đó, Unilever sẽ ứng dụng nền tảng doanh nghiệp Vertex AI của Google cho hoạt động marketing tăng cường bằng AI, đồng thời xây dựng “một mô hình mới cho cách các thương hiệu hàng tiêu dùng được khám phá và mua sắm”.

“Chúng tôi đang chứng kiến một sự chuyển dịch căn bản trong hành trình tiêu dùng, khi trải nghiệm ngày càng mang tính hỗ trợ và tự động hóa cao hơn,” bà Isabel Massey, Giám đốc toàn cầu phụ trách truyền thông và trải nghiệm thương hiệu tích hợp của Unilever, nhận định.

Công ty sẽ sử dụng công nghệ này không chỉ để phân tích dữ liệu hành vi khách hàng mà còn trong sản xuất nội dung, với mục tiêu giúp các đội ngũ “chuyển từ một xu hướng thành chiến dịch kỹ thuật số được cá nhân hóa trong thời gian ngắn hơn đáng kể,” bà Isabel cho biết.

CUỘC ĐUA TÌM KIẾM HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Khi các công ty làm đẹp liên tục công bố các chương trình AI, một số doanh nghiệp đã bắt đầu đề cập trực tiếp đến vai trò của công nghệ này trong các báo cáo tài chính, gắn với hiệu quả kinh doanh cụ thể.

Trước khi công bố hợp tác với Google, Unilever cho biết vào tháng 9/2025 rằng việc ứng dụng AI đã giúp tăng 30% tốc độ sản xuất các tài sản marketing. Đồng thời, các chỉ số hiệu quả quảng cáo như tỷ lệ xem hết video và tỷ lệ nhấp chuột đã tăng hơn gấp đôi đối với các thương hiệu thuộc mảng làm đẹp và chăm sóc cá nhân của tập đoàn, bao gồm Dove, Vaseline, Pond’s và Clear.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm 2025, Giám đốc tài chính Christophe Babule của L’Oréal Groupe cho biết “hiệu quả từ AI” đã góp phần giúp giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính quý 4/2025 của Google cũng ghi nhận rằng dịch vụ AI Max – công cụ tự động hóa các hoạt động như viết tiêu đề quảng cáo và tối ưu giá thầu trên Google Ads – đã giúp tăng 23% doanh số bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) cho các thương hiệu của L’Oréal như NYX Professional Makeup.

Trong khi đó, ông Stéphane de La Faverie, Tổng Giám đốc Estée Lauder Companies, cho biết AI đã mang lại “mức tăng 31% về ROI từ các chiến dịch truyền thông tại thị trường Bắc Mỹ” trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025.

Nếu mối quan hệ hợp tác giữa L’Oréal Groupe và Nvidia là một tín hiệu, thì có thể thấy AI sẽ tiếp tục hiện diện trong mọi khía cạnh hoạt động của tập đoàn – từ vận hành, marketing cho đến chính những sản phẩm đến tay người tiêu dùng.