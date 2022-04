Công an bắt quả tang Công ty bóng đèn Điện Quang xả trộm chất thải nguy hại ra môi trường

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Biên Hoà và Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời khai quật hệ thống thoát nước và hầm chứa nước (Công ty sử dụng chôn lấp chất thải nguy hại) trong khuôn viên của Xí nghiệp Đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, khu công nghiệp Biên Hòa 1 để điều tra, làm rõ hành vi xả thải chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

Trước đó, sau quá trình trinh sát, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 20/4, lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang công nhân Xí nghiệp Đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa đang thực hiện hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 nhân viên đang tiến hành tiêu hủy các vỏ bóng đèn thải. Bước đầu, các nhân viên này khai nhận thực hiện xay nghiền từ ngày 8/3/2022 đến nay. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có khoảng gần 5 tấn thủy tinh có hóa chất chứa trong 195 bao và gần 370 nghìn bóng đèn chưa kịp xay nghiền đựng trong các sọt nhựa. Nước thải trong quá trình xay nghiền bóng đèn được thoát ra trực tiếp hệ thống mương thoát nước.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang công nhân Xí nghiệp Đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định..

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện hai hầm bê-tông được xây dựng âm dưới đất bên trong xí nghiệp có chứa chất thải công nghiệp, nghi vấn đây là số chất thải phát sinh trong quá trình xay nghiền vỏ bóng đèn được đổ trái quy định.

Trong ngày 21/4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Biên Hoà tiến hành khai quật hệ thống thoát nước mưa từ vị trí xay nghiền bóng đèn đến khu vực hầm bê-tông chứa nước thải. Đồng thời, thực hiện cắt nền bê-tông bên trong xí nghiệp ở vị trí nghi hầm chứa chất thải. Qua đó, phát hiện tại đây hầm chứa chất thải từ quá trình nghiền bóng đèn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, Xí nghiệp Đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã vi phạm các lỗi như: không thu gom chất thải để xử lý theo quy định; tự xử lý các loại chất thải không được đăng ký trong các thủ tục được cơ quan chức năng cho phép; chôn lấp các loại chất thải nguy hại trái quy định tại khuôn viên của công ty.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản kiểm tra và phối hợp cơ quan chức điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Điện Quang cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này ngày càng sa sút. Trong báo cáo tài chính tự lập, Điện Quang báo lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24,7 tỷ đồng tuy nhiên sau kiểm toán phần lãi này chỉ còn 22,75 tỷ đồng, giảm 7,87% so với báo cáo doanh nghiệp này tự lập ra. Nguyên nhân do phần lãi trong công ty liên kết đã bị giảm đáng kể 11,65% sau kiểm toán do công ty liên kết tính lại phần thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Lợi nhuận năm 2021 của DQC giảm sau kiểm toán.

So với năm 2020, kết quả kinh doanh có phần cải thiện song đây là mức sụt giảm mạnh trước giai đoạn hậu Covid-19.

Bước sang năm 2022, DQC đề ra kế hoạch doanh thu 1,000 tỷ đồng và lãi trước thuế 30 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 21% so với thực hiện 2021. Cổ tức dự kiến chia tỷ lệ 7%, tăng 40%. Đây cũng là kế hoạch mà DQC đã xây dựng cho năm 2021. Công ty tiếp tục tái cấu trúc các ngành hàng kinh doanh thành 05 ngành chính: Chiếu sáng, gia dụng, thiết bị điện, điện mặt trời và điều khiển thông minh.

Diễn biến cổ phiếu Bóng đèn Điện Quang.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DQC giao dịch theo mô hình cây thông noel. Từ đầu năm đến nay, thị giá DQG bật tăng kịch trần liên tiếp, tăng hơn 2 lần từ 27.000 đồng/cổ phiếu lên đến 62.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau khi đạt đỉnh, thị giá DQC lao dầu giảm mạnh hiện rơi còn 29.500 đồng/cổ phiếu, giảm 53% trong vòng một tháng giao dịch.