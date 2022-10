Công an Hà Nội mạnh tay dẹp nạn "cò mồi", xử nghiêm ô tô bắt khách dọc đường

Do đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tập trung xử phạt các xe ô tô vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, gây cản trở, ùn tắc giao thông, bức xúc trong dư luận.