Công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc, chỉ số sản xuất 8 tháng tăng hơn 40%

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 8/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 64,19% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng tích cực, cho thấy năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục được cải thiện.
Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 40,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi tăng 39,40%, đóng góp 29,94 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18%, đóng góp 10,3 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng giảm 8,51%, làm giảm 0,14 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%.
Đáng chú ý, sản xuất kim loại tiếp tục là một trong những trụ cột của công nghiệp Hà Tĩnh. Trong 8 tháng qua, ngành này tăng 20,50% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng thép không gỉ đạt khoảng 2,903 triệu tấn, tăng 21,95%. Động lực tăng trưởng đến từ việc doanh nghiệp chủ động khai thác thị trường, ký kết các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn, qua đó thúc đẩy cả sản xuất và tiêu thụ thép.
Bên cạnh thép, nhóm ngành công nghệ năng lượng mới đang đóng góp ngày càng rõ nét vào bức tranh công nghiệp của tỉnh. Trong 8 tháng năm 2026, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 66,89% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất pin lithium và pack pin. Các dây chuyền được duy trì ổn định, sản lượng và tiêu thụ tăng khá, đáp ứng nhu cầu của thị trường xe điện và thiết bị lưu trữ năng lượng. Riêng sản phẩm ắc quy bằng ion lithi tăng tới 126,04%.
Một động lực khác là lĩnh vực sản xuất điện. Việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thương mại cả hai tổ máy từ tháng 4/2026, cùng với hoạt động ổn định của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, đã góp phần nâng đáng kể sản lượng điện trên địa bàn. Tính đến hết tháng 8/2026, chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18%. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 12,4 tỷ kWh, tăng 54,06% so với cùng kỳ.
Đà tăng trưởng công nghiệp cũng được phản ánh qua nhiều nhóm sản phẩm chủ lực. Trong 23 nhóm sản phẩm được theo dõi, có 18 nhóm tăng sản lượng so với cùng kỳ và một nhóm sản phẩm tăng mới, chiếm 82,61%. Một số sản phẩm ghi nhận mức tăng cao như bê tông trộn sẵn tăng 61,17%, thức ăn gia súc tăng 31,68%, sợi xe từ các loại sợi tự nhiên tăng 33,47%.
Không chỉ các doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục được duy trì, tạo thêm động lực cho tăng trưởng công nghiệp và thu hút các dự án mới. Sự gia tăng công suất ở các dự án trọng điểm cũng góp phần mở rộng giá trị sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy nhu cầu dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.
Bên cạnh kết quả tích cực, một số nhóm sản phẩm vẫn giảm sản lượng do biến động nhu cầu thị trường, nguyên liệu đầu vào hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trong đó, nước uống giảm 5,46%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 23,14%; đá xây dựng khác giảm 18,76%; quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 49,76%.
Tuy nhiên, số nhóm sản phẩm giảm không nhiều so với các nhóm tăng trưởng. Với nền tảng sản xuất được củng cố, các dự án công nghiệp trọng điểm tiếp tục vận hành và những lĩnh vực mới như pin lithium, thiết bị điện ngày càng phát huy năng lực, công nghiệp được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh trong năm 2026.
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