Thứ Sáu, 04/09/2026
Menu

VnEconomy 81 năm quốc khánh

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc, chỉ số sản xuất 8 tháng tăng hơn 40%

N Nguyễn Thuấn

Công nghiệp Hà Tĩnh đang cho thấy sức bật mạnh mẽ khi nhiều ngành sản xuất chủ lực đồng loạt tăng trưởng. 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 40%, trong đó thép, điện và các sản phẩm pin lithium trở thành những động lực đáng chú ý...

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.
Một góc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 8/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 64,19% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng tích cực, cho thấy năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục được cải thiện.

Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 40,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi tăng 39,40%, đóng góp 29,94 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18%, đóng góp 10,3 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng giảm 8,51%, làm giảm 0,14 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%.

Đáng chú ý, sản xuất kim loại tiếp tục là một trong những trụ cột của công nghiệp Hà Tĩnh. Trong 8 tháng qua, ngành này tăng 20,50% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng thép không gỉ đạt khoảng 2,903 triệu tấn, tăng 21,95%. Động lực tăng trưởng đến từ việc doanh nghiệp chủ động khai thác thị trường, ký kết các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn, qua đó thúc đẩy cả sản xuất và tiêu thụ thép.

Bên cạnh thép, nhóm ngành công nghệ năng lượng mới đang đóng góp ngày càng rõ nét vào bức tranh công nghiệp của tỉnh. Trong 8 tháng năm 2026, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 66,89% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất pin lithium và pack pin. Các dây chuyền được duy trì ổn định, sản lượng và tiêu thụ tăng khá, đáp ứng nhu cầu của thị trường xe điện và thiết bị lưu trữ năng lượng. Riêng sản phẩm ắc quy bằng ion lithi tăng tới 126,04%.

Một động lực khác là lĩnh vực sản xuất điện. Việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thương mại cả hai tổ máy từ tháng 4/2026, cùng với hoạt động ổn định của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, đã góp phần nâng đáng kể sản lượng điện trên địa bàn. Tính đến hết tháng 8/2026, chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18%. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 12,4 tỷ kWh, tăng 54,06% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng công nghiệp cũng được phản ánh qua nhiều nhóm sản phẩm chủ lực. Trong 23 nhóm sản phẩm được theo dõi, có 18 nhóm tăng sản lượng so với cùng kỳ và một nhóm sản phẩm tăng mới, chiếm 82,61%. Một số sản phẩm ghi nhận mức tăng cao như bê tông trộn sẵn tăng 61,17%, thức ăn gia súc tăng 31,68%, sợi xe từ các loại sợi tự nhiên tăng 33,47%.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục được duy trì, tạo thêm động lực cho tăng trưởng công nghiệp và thu hút các dự án mới. Sự gia tăng công suất ở các dự án trọng điểm cũng góp phần mở rộng giá trị sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy nhu cầu dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Bên cạnh kết quả tích cực, một số nhóm sản phẩm vẫn giảm sản lượng do biến động nhu cầu thị trường, nguyên liệu đầu vào hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trong đó, nước uống giảm 5,46%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 23,14%; đá xây dựng khác giảm 18,76%; quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 49,76%.

Tuy nhiên, số nhóm sản phẩm giảm không nhiều so với các nhóm tăng trưởng. Với nền tảng sản xuất được củng cố, các dự án công nghiệp trọng điểm tiếp tục vận hành và những lĩnh vực mới như pin lithium, thiết bị điện ngày càng phát huy năng lực, công nghiệp được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh trong năm 2026.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

các sản phẩm công nghiệp chủ lực VnEconomy chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh VnEconomy ngành công nghiệp chế biến chế tạo VnEconomy Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II VnEconomy pin lithium VnEconomy Sản lượng điện sản xuất VnEconomy sản xuất kim loại Hà Tĩnh VnEconomy sản xuất thiết bị điện VnEconomy tăng trưởng công nghiệp Hà Tĩnh VnEconomy tăng trưởng kinh tế xã hội Hà Tĩnh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Quy định mới về hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa

Quy định mới về hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định mới nhằm siết chặt quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch. Quy định tập trung vào việc chuẩn hóa hồ sơ thành lập, yêu cầu lộ trình niêm yết hàng Việt Nam và bắt buộc kết nối dữ liệu giao dịch theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường...

Xuất khẩu sầu riêng năm 2026 có thể đạt 4 tỷ USD

Xuất khẩu sầu riêng năm 2026 có thể đạt 4 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng năm 2026 ít nhất bằng mức 3,85 tỷ USD của năm 2025 và có thể đạt khoảng 4 tỷ USD, đồng thời tập trung đa dạng hóa thị trường, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng năng lực chế biến, logistics.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2026 đạt trên 49 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2026 đạt trên 49 tỷ USD

Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, rau quả, chăn nuôi và thủy sản bứt phá mạnh mẽ. Kết quả này giúp toàn ngành duy trì đà tăng trưởng tích cực dù một số mặt hàng chủ lực sụt giảm...

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

14 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

208 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy