Công ty bộ nhớ Trung Quốc dự báo lợi nhuận tăng hơn 600 lần

Theo South China Morning Post (SCMP), Shenzhen Longsys Electronics, công ty mẹ của thương hiệu lưu trữ Lexar, dự kiến đạt lợi nhuận ròng từ 9,2-11 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,36-1,62 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này chỉ lãi khoảng 2,2 triệu USD.
Nếu đạt được mục tiêu trên, lợi nhuận của Longsys sẽ tăng từ 618 lần đến 736 lần so với cùng kỳ. Doanh thu cũng được dự báo đạt 22-25 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,24-3,68 tỷ USD), cao hơn gấp đôi lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Theo Longsys, động lực chính đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ và các giải pháp lưu trữ phục vụ xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.
Khác với CXMT, nhà sản xuất chip theo mô hình IDM (Integrated Device Manufacturer) - tự nghiên cứu, thiết kế kiến trúc silicon và vận hành các nhà máy đúc chip (Fab), Longsys không có nhà máy đúc chip silicon mà mua wafer từ các công ty như CXMT, Samsung, Micron... sau đó mang về đóng gói, thiết kế bảng mạch (PCB) và tạo thành thanh RAM, ổ cứng SSD hoàn chỉnh để bán ra thị trường.
Do đó, để bảo đảm nguồn hàng, công ty cho biết đã ký các hợp đồng dài hạn và biên bản ghi nhớ với nhiều nhà cung cấp wafer bộ nhớ quốc tế nhằm ổn định chuỗi cung ứng. Longsys không tiết lộ danh tính các đối tác.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều hãng bộ nhớ Trung Quốc như công ty này cũng đã từng bước chuyển sang sử dụng chip của CXMT (ChangXin Memory Technologies) và YMTC, thay cho Micron, Samsung Electronics và SK hynix.
Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc, một số nhà sản xuất thiết bị như Corsair, Dell Technologies và HP cũng được cho là đang đánh giá khả năng sử dụng chip từ CXMT và YMTC, dù hai doanh nghiệp này đã bị Lầu Năm Góc đưa vào danh sách các công ty quân sự Trung Quốc.
Nhiều nguồn tin gần đây cũng cho biết Apple đã vận động giới chức Mỹ nhằm duy trì khả năng tiếp cận chip do CXMT sản xuất, trong bối cảnh Samsung Electronics và SK hynix đều cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027 hoặc thậm chí lâu hơn.
Kỳ vọng kinh doanh tích cực đã giúp cổ phiếu Longsys niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến tăng 12,5% trong tuần qua và hiện đã cao hơn gấp đôi so với mức đáy cách đây ba tháng.
Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, công ty cũng vừa được cơ quan quản lý Trung Quốc chấp thuận kế hoạch huy động tối đa 3,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 544 triệu USD) thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm bộ nhớ cao cấp, gồm giải pháp lưu trữ tối ưu cho AI, bộ điều khiển lưu trữ và các công nghệ bộ nhớ thế hệ mới.
Tình trạng thiếu hụt chip nhớ đang gây áp lực nặng nề lên các nhà sản xuất máy tính cá nhân. Chi phí linh kiện tăng cao đang làm giá bán thiết bị leo thang và ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng. Nhiều dự báo cho rằng thị trường PC có thể suy giảm khoảng 14% trong năm nay.
Trong bối cảnh các nhà sản xuất toàn cầu tìm kiếm thêm nguồn cung ngoài các hãng truyền thống, các doanh nghiệp Trung Quốc như CXMT, YMTC cùng các nhà cung cấp hạ nguồn như Longsys và Biwin đang tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần, từng bước thách thức vị thế lâu năm của các thương hiệu bộ nhớ phương Tây.
Tập đoàn Công nghệ G-Group vừa được Tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" (Best Companies to Work for in Asia 2026), đánh dấu lần thứ tư doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.
Trong bối cảnh các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang định hình lại phương thức vận hành của doanh nghiệp, InnoEx 2026 sẽ tập trung vào các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...
Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam từ 2028.
TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành thử nghiệm HCMCInvest - hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số ứng dụng AI và dữ liệu, cung cấp thông tin đầu tư và hỗ trợ kết nối giữa cơ quan quản lý với nhà đầu tư. Nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành trên cơ sở tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư...
Đến năm 2040, các trung tâm dữ liệu ngoài không gian được dự báo có thể tạo ra doanh thu hằng năm từ 240-320 tỷ USD. Còn trong kịch bản thận trọng hơn, lĩnh vực này có thể mang về doanh thu 80-160 tỷ USD mỗi năm...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...