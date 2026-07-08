Công ty bộ nhớ Trung Quốc dự báo lợi nhuận tăng hơn 600 lần

Làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI trên toàn cầu đang đẩy nhu cầu chip nhớ và thiết bị lưu trữ tăng mạnh, giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bộ nhớ ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục...

Ảnh: Tom's Hardware.

Theo South China Morning Post (SCMP), Shenzhen Longsys Electronics, công ty mẹ của thương hiệu lưu trữ Lexar, dự kiến đạt lợi nhuận ròng từ 9,2-11 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,36-1,62 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này chỉ lãi khoảng 2,2 triệu USD.

Nếu đạt được mục tiêu trên, lợi nhuận của Longsys sẽ tăng từ 618 lần đến 736 lần so với cùng kỳ. Doanh thu cũng được dự báo đạt 22-25 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,24-3,68 tỷ USD), cao hơn gấp đôi lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Theo Longsys, động lực chính đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ và các giải pháp lưu trữ phục vụ xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Khác với CXMT, nhà sản xuất chip theo mô hình IDM (Integrated Device Manufacturer) - tự nghiên cứu, thiết kế kiến trúc silicon và vận hành các nhà máy đúc chip (Fab), Longsys không có nhà máy đúc chip silicon mà mua wafer từ các công ty như CXMT, Samsung, Micron... sau đó mang về đóng gói, thiết kế bảng mạch (PCB) và tạo thành thanh RAM, ổ cứng SSD hoàn chỉnh để bán ra thị trường.

Do đó, để bảo đảm nguồn hàng, công ty cho biết đã ký các hợp đồng dài hạn và biên bản ghi nhớ với nhiều nhà cung cấp wafer bộ nhớ quốc tế nhằm ổn định chuỗi cung ứng. Longsys không tiết lộ danh tính các đối tác.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều hãng bộ nhớ Trung Quốc như công ty này cũng đã từng bước chuyển sang sử dụng chip của CXMT (ChangXin Memory Technologies) và YMTC, thay cho Micron, Samsung Electronics và SK hynix.

Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc, một số nhà sản xuất thiết bị như Corsair, Dell Technologies và HP cũng được cho là đang đánh giá khả năng sử dụng chip từ CXMT và YMTC, dù hai doanh nghiệp này đã bị Lầu Năm Góc đưa vào danh sách các công ty quân sự Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin gần đây cũng cho biết Apple đã vận động giới chức Mỹ nhằm duy trì khả năng tiếp cận chip do CXMT sản xuất, trong bối cảnh Samsung Electronics và SK hynix đều cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027 hoặc thậm chí lâu hơn.

Kỳ vọng kinh doanh tích cực đã giúp cổ phiếu Longsys niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến tăng 12,5% trong tuần qua và hiện đã cao hơn gấp đôi so với mức đáy cách đây ba tháng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, công ty cũng vừa được cơ quan quản lý Trung Quốc chấp thuận kế hoạch huy động tối đa 3,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 544 triệu USD) thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm bộ nhớ cao cấp, gồm giải pháp lưu trữ tối ưu cho AI, bộ điều khiển lưu trữ và các công nghệ bộ nhớ thế hệ mới.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ đang gây áp lực nặng nề lên các nhà sản xuất máy tính cá nhân. Chi phí linh kiện tăng cao đang làm giá bán thiết bị leo thang và ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng. Nhiều dự báo cho rằng thị trường PC có thể suy giảm khoảng 14% trong năm nay.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất toàn cầu tìm kiếm thêm nguồn cung ngoài các hãng truyền thống, các doanh nghiệp Trung Quốc như CXMT, YMTC cùng các nhà cung cấp hạ nguồn như Longsys và Biwin đang tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần, từng bước thách thức vị thế lâu năm của các thương hiệu bộ nhớ phương Tây.