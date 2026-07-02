Đề xuất 16 dòng chip được Nhà nước ưu tiên đặt hàng

Chip điều khiển UAV/robot và chip tăng tốc mật mã hậu lượng tử nằm trong danh mục 16 dòng chip chuyên dụng được đề xuất...

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Dự thảo Quyết định về Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên đặt hàng, do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, sẽ mở ra cơ chế hỗ trợ phát triển các dòng vi mạch chiến lược phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng, an ninh, viễn thông và hạ tầng số quốc gia.

Danh mục gồm 16 dòng chip chuyên dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực công nghệ lõi, từ AI, Internet vạn vật (IoT), bảo mật, viễn thông đến robot, năng lượng và thiết bị điện tử.

Trong đó, chip AI tại biên (Edge AI/NPU) được xếp ở vị trí đầu tiên. Đây là dòng chip có khả năng tăng tốc xử lý, suy luận và huấn luyện các mô hình AI, tối ưu cho mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, nhận dạng giọng nói, OCR, xử lý văn bản tiếng Việt và các mô hình AI chuyên ngành.

Chip có thể triển khai trên thiết bị biên, máy chủ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán AI, phục vụ trợ lý ảo, kiosk hành chính công, y tế, giáo dục, đô thị thông minh, AI Factory và hạ tầng Chính phủ số.

Danh mục cũng ưu tiên đặt hàng dòng chip SoC AI dành cho camera xử lý tại biên nhằm phục vụ giao thông thông minh, an ninh đô thị, cảng biển và khu công nghiệp.

MCU/SoC IoT bảo mật cho các hệ thống cảm biến ứng dụng trong IoT, bản sao số, nông nghiệp thông minh, môi trường, logistics, hạ tầng kỹ thuật đô thị, truy xuất nguồn gốc, cảm biến công nghiệp.

Chip bảo mật phần cứng (Secure Element/TPM) sử dụng trong an ninh mạng, định danh thiết bị, ký số phần cứng, bảo vệ dữ liệu, camera, IoT, thiết bị viễn thông, hệ thống thông tin quan trọng.

Chip tăng tốc mật mã hậu lượng tử có khả năng tăng tốc thuật toán mật mã truyền thống và mật mã hậu lượng tử; hỗ trợ bảo mật, mã hóa, ký số, xác thực phần cứng, nhằm bảo mật hạ tầng số, Chính phủ số, tài chính, viễn thông, hệ thống trọng yếu; chuẩn bị chuyển đổi mật mã hậu lượng tử.

Ở lĩnh vực viễn thông, dự thảo đưa vào danh mục các chip tăng tốc baseband cho mạng 5G-Advanced và sẵn sàng cho 6G, chip vô tuyến thông minh hỗ trợ Open RAN, small cell và anten thông minh, cùng modem NTN-IoT phục vụ kết nối vệ tinh băng hẹp cho biển đảo, vùng sâu vùng xa và các ứng dụng phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó là các dòng chip phục vụ hệ sinh thái tự động hóa và công nghiệp thông minh như chip định vị GNSS/RTK kết hợp cảm biến, chip điều khiển UAV và robot; chip điều khiển công suất GaN/SiC và động cơ điện (sử dụng trong robot, sản xuất thông minh, thiết bị điện cao áp,...), chip quản lý pin và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), chip đọc tín hiệu cảm biến (ROIC), chip nhận dạng bảo mật, chip nhớ thế hệ mới và chip quản lý nguồn cho thiết bị điện tử, xe điện, trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.

Theo dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan định kỳ rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội để trình Thủ tướng cập nhật danh mục các dòng chip được Nhà nước ưu tiên đặt hàng.

Việc xây dựng danh mục chip ưu tiên được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hình thành thị trường đầu ra cho doanh nghiệp thiết kế và sản xuất bán dẫn trong nước. Thay vì hỗ trợ dàn trải, cơ chế đặt hàng của Nhà nước hướng nguồn lực vào các dòng chip có ý nghĩa chiến lược đối với hạ tầng số, AI, viễn thông thế hệ mới, an ninh mạng và công nghiệp công nghệ cao, qua đó góp phần thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn "Make in Vietnam" phát triển theo hướng tự chủ và có giá trị gia tăng cao.